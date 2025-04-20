Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.12

>даже самый мощный смартфон с корявым андроидом, на который забил производитель, является просто кирпичом На который не забил — тот тоже от кирпича не особо далеко ушёл так-то. За рамками «смартфонных» и «планшетных» задач там всё очень сурово может оказаться. Да и выходов особо нет, тот же дисплей подключить не всегда возможно. С другой стороны, с поддержкой у одноплатников тоже всё плохо, как правило. Те же RPi 3B(+) уже проблемные: то же ускорение видео не работает со времён Buster-а (и в нём-то получается после некоторой возни). Я про omx, то что там типа открытое, но не рабочее прикрутили — для «троек» оно бесполезно. А в Buster-е протухли сертификаты давно — т.е. с сетью уже куча проблем, особенно со всякими там интернет-радио и прочим. При этом, замечу, сии одноплатники даже на момент выхода были довольно слабыми в плане мультимедиии, 1080@30, покряхтывая, тащили, и то не в любом плеере. В общем, долгая поддержка это вообще не про arm.

