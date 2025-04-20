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Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.12

20.04.2025 10:05

Сформирован выпуск DietPi 9.12, дистрибутива для одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются небольшим размером (в среднем 130 МБ) по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2.

Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.

Среди изменений:

  • В интерфейс DietPi-Software в список предлагаемых для установки приложений добавлен пакет Fish, который теперь можно использовать в качестве альтернативной командной оболочки.
  • В скриптах DietPi при открытии текстовых файлов вместо редактора nano задействован вызов обработчика sensible-editor, использующий функциональность update-alternatives для выбора редактора на свой вкус (например, можно выбрать vim).
  • В DietPi-Backup добавлена поддержка сохранения резервных копий на внешний хост при помощи SSHFS.
  • Amiberry (эмулятор Amiga) обновлён до версии 7. Добавлен вариант Amiberry-Lite, рекомендуемый для плат ARM и RISC-V, отстающих по производительности от Raspberry Pi 4.
  • В WiringPi (библиотека для GPIO) добавлена поддержка плат Orange Pi.
  • В Spotify-клиент Spotifyd добавлена поддержка систем ARMv8 и x86_64.
  • В RPi.GPIO (GPIO-библиотека для Raspberry Pi) для взаимодействия с GPIO задействован пакет python3-rpi-lgpio.
  • В системе блокирования рекламы Pi-hole включён приём HTTPS-запросов на сетевом порту 8489.
  • Решены проблемы в приложениях DietPi-Config, O!MPD и FreshRSS.


  1. Главная ссылка к новости (https://dietpi.com/docs/releas...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.10
  3. OpenNews: Сформированы сборки Ubuntu 24.04 для миниатюрной RISC-V-платы Milk-V Mars
  4. OpenNews: Для плат Raspberry Pi опубликован генератор системных образов rpi-image-gen
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.1
  6. OpenNews: Выпуск Armbian 25.2, дистрибутива для одноплатных компьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63107-dietpi
Ключевые слова: dietpi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Что дешевле одноплатник или бу смартфон?
     
     
  • 2.3, Элвис (?), 10:39, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    б/у смартфон ты не сможешь апгрейдить
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:44, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А одноплатник можно?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:50, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с pcie можно
     
  • 2.5, Аноним (6), 10:49, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пятая малинка стоит 25-50 баксов
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:13, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это в какой альтернативной вселенной?
    А ещё корпус надо. А ещё БП. Да и кулер не помешает.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 14:28, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, name (??), 10:51, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если сравнивать по мощности за единицу золота, всякая гадость на андроиде сильно выигрывает. Только прикол одноплатников в поддержке софта, даже самый мощный смартфон с корявым андроидом, на который забил производитель, является просто кирпичом.
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 11:00, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но у нас есть PostmarketOS! 💪🔥
     
     
  • 4.9, name (??), 11:12, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там где-то смартфонов 30, все - древний хлам, ещё и не везде всё работает. У одноплатников хоть выходы нормальные есть.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 15:20, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:10, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PostmarketOS

    Это там где девайсы 15 летней давности с максимум 1 гигом озу?

     
  • 3.11, 3g (?), 11:18, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Termux? Не, не слышал.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:29, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасает от протухшей прошивки?
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 14:08, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тебя беспокоит какая в нём прошивка? Тебе предложили рабочий способ запускать линуксовый софт, а какая там прошивка, если ты не программист android, тебя должно волновать в самую последнюю очередь.
     
  • 3.13, Аноним (14), 11:28, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У всякой гадости на Андроиде нет GPIO, нет Ethernet и единственный USB.
     
  • 3.21, AlexYeCu_not_logged (?), 13:33, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >даже самый мощный смартфон с корявым андроидом, на который забил производитель, является просто кирпичом

    На который не забил — тот тоже от кирпича не особо далеко ушёл так-то. За рамками «смартфонных» и «планшетных» задач там всё очень сурово может оказаться. Да и выходов особо нет, тот же дисплей подключить не всегда возможно.

    С другой стороны, с поддержкой у одноплатников тоже всё плохо, как правило. Те же RPi 3B(+) уже проблемные: то же ускорение видео не работает со времён Buster-а (и в нём-то получается после некоторой возни). Я про omx, то что там типа открытое, но не рабочее прикрутили — для «троек» оно бесполезно. А в Buster-е протухли сертификаты давно — т.е. с сетью уже куча проблем, особенно со всякими там интернет-радио и прочим. При этом, замечу, сии одноплатники даже на момент выхода были довольно слабыми в плане мультимедиии, 1080@30, покряхтывая, тащили, и то не в любом плеере.

    В общем, долгая поддержка это вообще не про arm.

     
     
  • 4.33, Аноним (-), 14:28, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В общем, долгая поддержка это вообще не про arm.

    Так и есть. Армы это одноразовые копеечные устройства и, как это не парадоксально, производителю дешевле выпустить новый девайс, чем выпускать новую прошивку.

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:17, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к БУ смартфону ты либо не подключишь жесткие диски, либо это будет запарно и медленно работать. + надо подключить интернет + питание. И всё это через единственный порт usb. Мб для каких-то задач подойдет, но как полноценный сервер - такое себе решение. Радиатор с охлаждением надо будет костылить, питание напрямую без батареи тоже скорее всего.
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 11:31, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это и есть то, что тут называют подкроватный сервер.
     
  • 2.12, Геймер (?), 11:24, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    б/у одноплатники
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 13:51, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они б.у. не особо то дешевле продаются чем новые. Я свою малинку на барахолке слил почти за ту же стоимость за которую покупал новой. Купили очень быстро.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:52, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из одноплатников Raspberry Pi это база, на неё кучу всего можно найти (доп. комплектующие, ПО, гайды):
    https://www.raspberrypi.com/products/

    Но иногда неттоп на том же Intel N100/N200 будет более универсальным решением:
    https://ru.msi.com/Business-Productivity-PC/Cubi-N-ADL

     
     
  • 3.18, Аноним (19), 12:10, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему иногда? Всегда.
    Юмор в том, что он в итоге ещё и дешевле будет.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:15, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменил недавно дома малину 4 на мини пк на N100 - да он с вентилятором(ночью в тишине немного слышно), да больше энергии жрет(скорей всего) - но как же это удобно когда у тебя полноценный пк а не одноплатник на арм.
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 14:23, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да он с вентилятором

    Можешь смело заменить на пассивный кулер. Да, иногда будет греться до 80-90 градусов, но для кремния это не смертельно. Для древних макбуков на интеле 100 градусов вообще считалось рабочей температурой.

     
     
  • 4.34, Аноним (16), 14:30, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 15:23, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Садовый Гном (?), 13:03, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Крутить пистон - это хорошо.
     
     
  • 2.25, Аноним (26), 14:09, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клoун
     
     
  • 3.27, Садовый Гном (?), 14:13, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, что представились.
    Теперь понятно как к вам обращаться.
     

  • 1.22, Аноним (-), 13:49, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хороший дистр. Вообще, единственный из всех что я видел, который занимает в памяти что-то около 20 мегабайт. И я не про всякие телефонные ARM, я про полноценный x86.
     
  • 1.30, Аноним (30), 14:23, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, чем оно принципиально отличается от Armbian. Нескучными обоями?
     

  • 1.37, Аноним (37), 15:28, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ARM имеет будущее у игроков, а не только у гиков и отравленных рекламными кампаниями?
     

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