Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.12

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|3.19, Аноним (19), 12:13, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это в какой альтернативной вселенной?
А ещё корпус надо. А ещё БП. Да и кулер не помешает.
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|2.7, name (??), 10:51, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если сравнивать по мощности за единицу золота, всякая гадость на андроиде сильно выигрывает. Только прикол одноплатников в поддержке софта, даже самый мощный смартфон с корявым андроидом, на который забил производитель, является просто кирпичом.
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|4.9, name (??), 11:12, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там где-то смартфонов 30, все - древний хлам, ещё и не везде всё работает. У одноплатников хоть выходы нормальные есть.
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|4.26, Аноним (26), 14:10, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PostmarketOS
Это там где девайсы 15 летней давности с максимум 1 гигом озу?
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|5.24, Аноним (-), 14:08, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему тебя беспокоит какая в нём прошивка? Тебе предложили рабочий способ запускать линуксовый софт, а какая там прошивка, если ты не программист android, тебя должно волновать в самую последнюю очередь.
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|3.13, Аноним (14), 11:28, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У всякой гадости на Андроиде нет GPIO, нет Ethernet и единственный USB.
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|3.21, AlexYeCu_not_logged (?), 13:33, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>даже самый мощный смартфон с корявым андроидом, на который забил производитель, является просто кирпичом
На который не забил — тот тоже от кирпича не особо далеко ушёл так-то. За рамками «смартфонных» и «планшетных» задач там всё очень сурово может оказаться. Да и выходов особо нет, тот же дисплей подключить не всегда возможно.
С другой стороны, с поддержкой у одноплатников тоже всё плохо, как правило. Те же RPi 3B(+) уже проблемные: то же ускорение видео не работает со времён Buster-а (и в нём-то получается после некоторой возни). Я про omx, то что там типа открытое, но не рабочее прикрутили — для «троек» оно бесполезно. А в Buster-е протухли сертификаты давно — т.е. с сетью уже куча проблем, особенно со всякими там интернет-радио и прочим. При этом, замечу, сии одноплатники даже на момент выхода были довольно слабыми в плане мультимедиии, 1080@30, покряхтывая, тащили, и то не в любом плеере.
В общем, долгая поддержка это вообще не про arm.
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|4.33, Аноним (-), 14:28, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В общем, долгая поддержка это вообще не про arm.
Так и есть. Армы это одноразовые копеечные устройства и, как это не парадоксально, производителю дешевле выпустить новый девайс, чем выпускать новую прошивку.
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|2.10, Аноним (10), 11:17, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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к БУ смартфону ты либо не подключишь жесткие диски, либо это будет запарно и медленно работать. + надо подключить интернет + питание. И всё это через единственный порт usb. Мб для каких-то задач подойдет, но как полноценный сервер - такое себе решение. Радиатор с охлаждением надо будет костылить, питание напрямую без батареи тоже скорее всего.
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|3.23, Аноним (-), 13:51, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они б.у. не особо то дешевле продаются чем новые. Я свою малинку на барахолке слил почти за ту же стоимость за которую покупал новой. Купили очень быстро.
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|3.18, Аноним (19), 12:10, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему иногда? Всегда.
Юмор в том, что он в итоге ещё и дешевле будет.
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|2.28, Аноним (28), 14:15, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заменил недавно дома малину 4 на мини пк на N100 - да он с вентилятором(ночью в тишине немного слышно), да больше энергии жрет(скорей всего) - но как же это удобно когда у тебя полноценный пк а не одноплатник на арм.
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|3.29, Аноним (-), 14:23, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да он с вентилятором
Можешь смело заменить на пассивный кулер. Да, иногда будет греться до 80-90 градусов, но для кремния это не смертельно. Для древних макбуков на интеле 100 градусов вообще считалось рабочей температурой.
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|1.22, Аноним (-), 13:49, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хороший дистр. Вообще, единственный из всех что я видел, который занимает в памяти что-то около 20 мегабайт. И я не про всякие телефонные ARM, я про полноценный x86.
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|1.30, Аноним (30), 14:23, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, чем оно принципиально отличается от Armbian. Нескучными обоями?
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|1.37, Аноним (37), 15:28, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ARM имеет будущее у игроков, а не только у гиков и отравленных рекламными кампаниями?
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