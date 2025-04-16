Опубликована Linux-версия инструмента стресс-тестирования оборудования OCCT

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|1.2, алек емпире (?), 20:10, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Под Windows используется проприетарные драйверы с полным доступом к оборудованию, которые в виду соглашения о неразглашении (NDA) портировать в Linux не представляется возможным.
руки не оттуда, а не nda
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|2.4, Аноним (4), 20:21, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HWiNFO - NDA
HW Monitor - NDA
CPU-Z - NDA
AIDA64 - NDA
CoreTemp (доступна версия под Линукс с БЛОБом для модуля ядра) - NDA
ThrottleStop - NDA
GPU-Z - NDA
SIV - NDA
SIW - NDA
А, да, есть openhardwaremonitor, который такой же убогий как sensors в Linux.
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|1.3, 13yoexpert (?), 20:10, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Под Windows используется проприетарные драйверы с полным доступом к оборудованию, которые в виду соглашения о неразглашении (NDA) портировать в Linux не представляется возможным.
Внезапно, шиндовс оказался более открыт в этом смысле чем онтопик, где проприетарная прошивка буй клала на все публичные интерфейсы.
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|2.5, Аноним (4), 20:23, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Внезапно, шиндовс оказался более открыт в этом смысле чем онтопик, где проприетарная прошивка буй клала на все публичные интерфейсы.
Windows не навязывает свободу там, где есть IP. Линукс навязывает (GPL2 для ядра) - имеем что имеем.
Выкатил б Google Zircon для x86, давно бы всё получили, но у них там что-то всё заглохло.
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|2.7, Аноним (7), 20:28, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Эти шинвовс драйверы по подпискам и не абы кому. Вот у тебя доступ к ним есть? А у подсанкционной компании? Какие они открытые тогда?
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|2.28, Аноним (-), 21:55, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Внезапно, шиндовс оказался более открыт в этом смысле чем онтопик,
И что именно там открыто? Приватный междусобойчик вон тех? Ну попробуй в него вписаться, покажи как оно открыто.
> где проприетарная прошивка буй клала на все публичные интерфейсы.
Это не прошивка клала. А конкретная фирма. Захотели - сделали бы. Но конкретно нвидия вообще на системные апи линуха - клала.
Тем временем в лине есть стандартное апи HWMON через которое можно мониторить довольно много чего. И даже допустим крутить параметры вертиляторов. И все это - можно и самому поюзать в шесть секунд. В своих скриптах или программах.
В винде же - нате вам дюжину аляповатых вендорских приблуд, дико тормозящих и - мониторящих свой же жор системных ресурсов, так что время загрузки системы - кошмар, с автоматизацией - дикий ужас, и вообще - бардак и помойка а не система. Где никто и не собирался даже апи для всяких новых вещей стандартизировать. В лине можно стандартно помигать светодиодами на почти чем угодно. В винде.. ну... попорбуйте...
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|3.37, Аноним (37), 23:09, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дико тормозящих и - мониторящих свой же жор системных ресурсов, так что время загрузки
> системы - кошмар, с автоматизацией - дикий ужас, и вообще - бардак и
> помойка а не система.
КАК СТРАШНА ЖЫТЬ (с)
Зато оно работает. В отличие от стандартных поделий с привкусом шва6одки))
> В лине можно стандартно помигать светодиодами на почти чем угодно.
Поморгайте, пожалуйста, частотой или питанием моей nvidia :)
Или хотя бы вентиляторами поуправляйте.
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|1.6, Аноним (6), 20:25, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Не сохраняйте приложение в каталог /tmp под именем OCCT - это приведёт к краху при запуске. Программа создаёт дерево каталогов по этому пути
Вещь настолько крутая, что не может позволить себе проверить существование файла перед использованием имен в ФС?
Что-то сразу сомнения в компетенции создателей и точности мониторинга датчиков? )
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|2.8, Аноним (9), 20:30, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вещь настолько крутая
Где такое пишут ?
>сомнения в компетенции создателей и точности мониторинга датчиков
Софтина известная в узких кругах, в среде энтузиастов оверклокеров довольно популярна.
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|2.16, Аноним (16), 21:30, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вещь настолько крутая, что не может позволить себе проверить существование
> файла перед использованием имен в ФС?
А что вас удивляет, проприетарные продукты как-то так и делаются. Сорц же не никто не увидит, так что и не стыдно вроде :)
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|3.18, Аноним (6), 21:39, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как минимум они обрабатывают исключения и завершают с каким-то текстом.
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|4.25, Аноним (4), 21:52, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Firefox/Thunderbird тупо зависают, висят пару минут и вываливаются без ошибок.
Пишите ещё.
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|4.30, Аноним (-), 21:57, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну как минимум они обрабатывают исключения и завершают с каким-то текстом.
Зашибись, качать 260 мегов проприаетарной хтони чтоб оно "ислючение завершило" с каким-то текстом? А потом проприетарщики удивляются своей репутации. Софт писать не умеют, зато NDA и ограничиловом обвесились по первое число. Мерзость.
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|5.36, Аноним (36), 22:29, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Ну как минимум они обрабатывают исключения и завершают с каким-то текстом.
> Зашибись, качать 260 мегов проприаетарной хтони чтоб оно "ислючение завершило" с каким-то
> текстом? А потом проприетарщики удивляются своей репутации. Софт писать не умеют,
> зато NDA и ограничиловом обвесились по первое число. Мерзость.
Не пользуйтесь. Представляете, так можно!
Можно просто не вонять в комментах по поводу того, что вам не нужно.
260 метров там для того, чтобы тестировать GPU - там AI модели и ядра.
Geekbench 6 то же весит до черта, как и его AI тест. О, чёрт, снова проприетарщина.
Пользуйтесь православным phoronix test suite. Номер, что он рядом не валялся и проверки устойчивости и VRAM там не надо, но вам же ЛИЧНО НЕ НУЖНО. А среди фанатов Линукс то что не нужно мне, не нужно никому!
Секта рулит и педалит.
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|1.14, Аноним (14), 21:27, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Инструментарий является проприетарным, но доступен бесплатно
> с некоторыми ограничениями. Для загрузки предлагается бинарный файл размером 263 мегабайта.
Нихрена трояны зажрались, мало того что жира набрались так еще и качать самому надо.
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|2.31, Аноним (31), 21:59, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы думаете, сколько битков успеет намайнить во время стресс-теста?
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|3.33, Аноним (-), 22:02, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как вы думаете, сколько битков успеет намайнить во время стресс-теста?
Хрен знает, но с миру по нитке^мегахэшу, автырю новый лимузин :)
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|1.21, Аноним (6), 21:44, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Под этими утилитками легко распространять заразу. Она требует привилегии для работы и крах для нее обычен, мол система не выдержала теста.
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|2.26, Аноним (4), 21:53, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Она требует привилегии для работы и крах для нее обычен, мол система не выдержала теста.
Не запускал, но ОСУЖДАЮ.
Никаких "привилегий", кроме обычного пользовательского аккаута и доступа по X11 оно не просит.
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|3.32, Аноним (-), 22:01, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не запускал, но ОСУЖДАЮ.
Тот анонм молодец, еще не зватало 260 мегов мути качать и запускать... как-то так в системах и получаются трояны ;)
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