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Опубликована Linux-версия инструмента стресс-тестирования оборудования OCCT

16.04.2025 19:43

Для платформы Linux опубликован официальный порт пакета OCCT, предназначенного для тестирования стабильности системы в штатном режиме и во время разгона. Инструментарий является проприетарным, но доступен бесплатно с некоторыми ограничениями. Для загрузки предлагается бинарный файл размером 263 мегабайта.

Доступные функции:

  • Всесторонние стресс-тесты - позволяют оценить производительность CPU, GPU и памяти при высоких нагрузках, чтобы убедиться в стабильности и надёжности системы.
  • Расширенные инструменты мониторинга - предоставляет в реальном времени информацию о температуре, напряжении, энергопотреблении и других критических показателях системы.
  • Заявлена совместимость с основными дистрибутивами Linux, включая Ubuntu, Debian, Fedora, RHEL и Arch Linux.
  • Заявлена всесторонняя поддержка тестирования GPU для серверов, однако не указано, работает ли программа в режиме headless (без графики).

Замечания, связанные с работой OCCT:

  • Не сохраняйте приложение в каталог /tmp под именем OCCT - это приведёт к краху при запуске. Программа создаёт дерево каталогов по этому пути.
  • Программа используют подсистему lm-sensors, NVIDIA SMI и публичные интерфейсы псевдо-ФС /sys, поэтому возможности мониторинга по сравнению с Windows крайне ограничены. Под Windows используются проприетарные драйверы с полным доступом к оборудованию, которые в виду соглашения о неразглашении (NDA) портировать в Linux не представляется возможным.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ocbase.com/news/oc...)
  2. OpenNews: FlippyRAM - дистрибутив для тестирования атаки Rowhammer
  3. OpenNews: Доступен GameMode 1.7, оптимизатор производительности игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 7.20
  5. OpenNews: Amazon и Google открыли код систем fuzzing-тестирования Snapchange и Buzzer
  6. OpenNews: Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 2.2.0
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63088-occt
Ключевые слова: occt, hardware, test
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, алек емпире (?), 20:10, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Под Windows используется проприетарные драйверы с полным доступом к оборудованию, которые в виду соглашения о неразглашении (NDA) портировать в Linux не представляется возможным.

    руки не оттуда, а не nda

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:21, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HWiNFO - NDA
    HW Monitor - NDA
    CPU-Z - NDA
    AIDA64 - NDA
    CoreTemp (доступна версия под Линукс с БЛОБом для модуля ядра) - NDA
    ThrottleStop - NDA
    GPU-Z - NDA
    SIV - NDA
    SIW - NDA

    А, да, есть openhardwaremonitor, который такой же убогий как sensors в Linux.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:35, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/TheTumultuousUnicornOfDarkness/CPU-X
     
  • 3.11, Подставные_лица (?), 20:39, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё тебе до sensor-ов ещё скажи тханкс что qt4/5 есть в век фальшивых разработчиков
     

  • 1.3, 13yoexpert (?), 20:10, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Под Windows используется проприетарные драйверы с полным доступом к оборудованию, которые в виду соглашения о неразглашении (NDA) портировать в Linux не представляется возможным.

    Внезапно, шиндовс оказался более открыт в этом смысле чем онтопик, где проприетарная прошивка буй клала на все публичные интерфейсы.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 20:23, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Внезапно, шиндовс оказался более открыт в этом смысле чем онтопик, где проприетарная прошивка буй клала на все публичные интерфейсы.

    Windows не навязывает свободу там, где есть IP. Линукс навязывает (GPL2 для ядра) - имеем что имеем.

    Выкатил б Google Zircon для x86, давно бы всё получили, но у них там что-то всё заглохло.

     
  • 2.7, Аноним (7), 20:28, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Эти шинвовс драйверы по подпискам и не абы кому. Вот у тебя доступ к ним есть? А у подсанкционной компании? Какие они открытые тогда?
     
  • 2.28, Аноним (-), 21:55, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Внезапно, шиндовс оказался более открыт в этом смысле чем онтопик,

    И что именно там открыто? Приватный междусобойчик вон тех? Ну попробуй в него вписаться, покажи как оно открыто.

    > где проприетарная прошивка буй клала на все публичные интерфейсы.

    Это не прошивка клала. А конкретная фирма. Захотели - сделали бы. Но конкретно нвидия вообще на системные апи линуха - клала.

    Тем временем в лине есть стандартное апи HWMON через которое можно мониторить довольно много чего. И даже допустим крутить параметры вертиляторов. И все это - можно и самому поюзать в шесть секунд. В своих скриптах или программах.

    В винде же - нате вам дюжину аляповатых вендорских приблуд, дико тормозящих и - мониторящих свой же жор системных ресурсов, так что время загрузки системы - кошмар, с автоматизацией - дикий ужас, и вообще - бардак и помойка а не система. Где никто и не собирался даже апи для всяких новых вещей стандартизировать. В лине можно стандартно помигать светодиодами на почти чем угодно. В винде.. ну... попорбуйте...

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 23:09, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дико тормозящих и - мониторящих свой же жор системных ресурсов, так что время загрузки
    > системы - кошмар, с автоматизацией - дикий ужас, и вообще - бардак и
    > помойка а не система.

    КАК СТРАШНА ЖЫТЬ (с)
    Зато оно работает. В отличие от стандартных поделий с привкусом шва6одки))

    > В лине можно стандартно помигать светодиодами на почти чем угодно.

    Поморгайте, пожалуйста, частотой или питанием моей nvidia :)
    Или хотя бы вентиляторами поуправляйте.

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:25, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Не сохраняйте приложение в каталог /tmp под именем OCCT - это приведёт к краху при запуске. Программа создаёт дерево каталогов по этому пути

    Вещь настолько крутая, что не может позволить себе проверить существование файла перед использованием имен в ФС?
    Что-то сразу сомнения в компетенции создателей и точности мониторинга датчиков? )

     
     
  • 2.8, Аноним (9), 20:30, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вещь настолько крутая

    Где такое пишут ?
    >сомнения в компетенции создателей и точности мониторинга датчиков

    Софтина известная в узких кругах, в среде энтузиастов оверклокеров довольно популярна.

     
  • 2.16, Аноним (16), 21:30, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вещь настолько крутая, что не может позволить себе проверить существование
    > файла перед использованием имен в ФС?

    А что вас удивляет, проприетарные продукты как-то так и делаются. Сорц же не никто не увидит, так что и не стыдно вроде :)

     
     
  • 3.18, Аноним (6), 21:39, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как минимум они обрабатывают исключения и завершают с каким-то текстом.
     
     
  • 4.25, Аноним (4), 21:52, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox/Thunderbird тупо зависают, висят пару минут и вываливаются без ошибок.

    Пишите ещё.

     
  • 4.30, Аноним (-), 21:57, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну как минимум они обрабатывают исключения и завершают с каким-то текстом.

    Зашибись, качать 260 мегов проприаетарной хтони чтоб оно "ислючение завершило" с каким-то текстом? А потом проприетарщики удивляются своей репутации. Софт писать не умеют, зато NDA и ограничиловом обвесились по первое число. Мерзость.

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 22:29, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ну как минимум они обрабатывают исключения и завершают с каким-то текстом.
    > Зашибись, качать 260 мегов проприаетарной хтони чтоб оно "ислючение завершило" с каким-то
    > текстом? А потом проприетарщики удивляются своей репутации. Софт писать не умеют,
    > зато NDA и ограничиловом обвесились по первое число. Мерзость.

    Не пользуйтесь. Представляете, так можно!

    Можно просто не вонять в комментах по поводу того, что вам не нужно.

    260 метров там для того, чтобы тестировать GPU - там AI модели и ядра.

    Geekbench 6 то же весит до черта, как и его AI тест. О, чёрт, снова проприетарщина.

    Пользуйтесь православным phoronix test suite. Номер, что он рядом не валялся и проверки устойчивости и VRAM там не надо, но вам же ЛИЧНО НЕ НУЖНО. А среди фанатов Линукс то что не нужно мне, не нужно никому!

    Секта рулит и педалит.

     

  • 1.14, Аноним (14), 21:27, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Инструментарий является проприетарным, но доступен бесплатно
    > с некоторыми ограничениями. Для загрузки предлагается бинарный файл размером 263 мегабайта.

    Нихрена трояны зажрались, мало того что жира набрались так еще и качать самому надо.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 21:59, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы думаете, сколько битков успеет намайнить во время стресс-теста?
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 22:02, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как вы думаете, сколько битков успеет намайнить во время стресс-теста?

    Хрен знает, но с миру по нитке^мегахэшу, автырю новый лимузин :)

     

  • 1.21, Аноним (6), 21:44, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под этими утилитками легко распространять заразу. Она требует привилегии для работы и крах для нее обычен, мол система не выдержала теста.
     
     
  • 2.24, Аноним (9), 21:51, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие есть открытые аналоги ?
     
  • 2.26, Аноним (4), 21:53, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Она требует привилегии для работы и крах для нее обычен, мол система не выдержала теста.

    Не запускал, но ОСУЖДАЮ.

    Никаких "привилегий", кроме обычного пользовательского аккаута и доступа по X11 оно не просит.

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 22:01, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не запускал, но ОСУЖДАЮ.

    Тот анонм молодец, еще не зватало 260 мегов мути качать и запускать... как-то так в системах и получаются трояны ;)

     

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