Опубликована Linux-версия инструмента стресс-тестирования оборудования OCCT

> Внезапно, шиндовс оказался более открыт в этом смысле чем онтопик, И что именно там открыто? Приватный междусобойчик вон тех? Ну попробуй в него вписаться, покажи как оно открыто. > где проприетарная прошивка буй клала на все публичные интерфейсы. Это не прошивка клала. А конкретная фирма. Захотели - сделали бы. Но конкретно нвидия вообще на системные апи линуха - клала. Тем временем в лине есть стандартное апи HWMON через которое можно мониторить довольно много чего. И даже допустим крутить параметры вертиляторов. И все это - можно и самому поюзать в шесть секунд. В своих скриптах или программах. В винде же - нате вам дюжину аляповатых вендорских приблуд, дико тормозящих и - мониторящих свой же жор системных ресурсов, так что время загрузки системы - кошмар, с автоматизацией - дикий ужас, и вообще - бардак и помойка а не система. Где никто и не собирался даже апи для всяких новых вещей стандартизировать. В лине можно стандартно помигать светодиодами на почти чем угодно. В винде.. ну... попорбуйте...

