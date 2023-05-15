Amazon и Google открыли код систем fuzzing-тестирования Snapchange и Buzzer

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|1.29, annonn (?), 12:26, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо корпорациям которые развивают опенсорс.
Одиночка такой проект не потянет
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|2.32, Аноним (32), 12:29, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, как хорошо, что ты отписался, благодарный поклонник корпораций. Какой "такой" и какое тут может быть развитие, по твоему мнению?
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|3.39, annonn (?), 12:59, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поясняю какой такой
- действительно свободна лицензия, а не раковая заражающая код
- современный язык (что Гошка, что Раст)
- если ты заглянешь в репу то сможешь заметить, что там неплохая структура проекта: есть документация, есть примеры использования (тут можно дополнять и развивать)
- код уже прошел "проверку" внутри компаний, как минимум оно должно работать (могут быть вопросы к качеству, но это решаемо)
какое может быть развитие?
- поиск багов (ну тысяча глаз и все такое)) )
- добавление новых фич (тут хз что сообществу будет нужно)
ну например можно попробовать применить тестирование для древних проектов, может они перестанут давать рута при неправильных входных параметрах
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|4.40, Аноним (32), 13:14, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каким образом подобные выкинутые на мороз инструменты (могли бы и сразу на жс писать, чо уж там, чем они лучше альтернатив, кстати? были бы лучше, не выкинули) принесут пользу вообще хоть где-нибудь?
Вместо доработки полноценных инструментов, ресурсы сообщества будут расходоваться на очередной привет мир от корп?
И почему ты считаешь, что одиночка не мог написать подобное, там кода максимум на месяц работы 1 сотрудника? Скорее всего, одиночка и писал, но результат оказался не тем, что ожидали. Если он в порядке изучения хайпоязычков это сделал, то, вполне вероятно, что и в свободное время.
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|5.42, Анонин (?), 13:26, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> принесут пользу вообще хоть где-нибудь?
Они позволят находить CVE в eBPF. Или этого мало?
> Вместо доработки полноценных инструментов
Каких?
> там кода максимум на месяц работы 1 сотрудника
И где гнутый аналог этого софта? Неосилили?
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|6.43, Аноним (32), 13:33, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема с CVE только в том, что кто-то их должен искать. И это не бесплатно. Новые нескучные костыли-костылики на модном языке это конечно прикольно, но не сколько-нибудь значимый фактор. А фазинг блобов вообще довольно сомнительная тема.
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|7.47, annonn (?), 13:40, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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проблема CVE в том что кто-то их должен не писать
например кто-то с раздутым ЧСВ который использует древний язык заточенный под UB, use-after-free и выход за границы массива и при этом отказывается использовать инструменты которые позволяют проверять код
а потом живут себе cveшки в ядре по 15 лет
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|3.45, Анонимусс (?), 13:35, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Конечно, благодаря корпам у нас есть линукс))
Нужно сказать спасибо IBM, что инвестнули в него в самом начале. А сейчас еще тем, кто скидывается на ЗП для 80% разрабов линукса или просто нанимает их fulltime. Тем, кто пишет драйвера для своего железа и выкладывает их в опенсорс, а не поступает как невидия.
Конечно, нужно еще поблагодарить гордых одиночек, но отметить, что их вклад уже крайне мал))
Еще можно похейтить халявщиков, которые ничего никуда не донатят, а только воняют на форумах что их все должны.
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|4.49, Аноним (32), 13:45, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деньги это хорошо, но в ответ корпы получают не меньше. Тут скорее про кооперацию между разными корпами -- сегодня патчем для сетевого стека поделился гугл, завтра патчем для btrfs поделился фейсбук. Не более того. Драйвера совершенно не важно открытые они или нет, важно, насколько они способны удовлетворить интересы потребителей, или ты будешь терять долю рынка. Но вот Valve была наверное первой корпой, которая хоть что-то сделала для линукса на десктопе (не только на десктопе). Тут и продвижение вулкана, и популяризация платформы, и зарплата разработчикам, да.
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|5.51, Анонимусс (?), 13:52, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Valve была наверное первой корпой, которая хоть что-то сделала для линукса на десктопе
Не согласен. Не буду преуменьшать заслуги Valve, но имхо первыми были canonical, как бы их тут не хейтили))
Это и раздача-рассылка дисков с убунтой, и лучший на тот момент UX (не хороший, а лучший из имевшегося), и выпуск моделей ноутбуков с линуксом на борту, в которых железо почти всегда работает, и еще куча вещей для уменьшения боли обычных пользователей, начиная с процесса установки.
До них них линукс был только для спецов и kpаcноглaзиков.
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|6.57, Аноним (32), 14:06, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, чем занимался Каноникал, вполне можно считать чёрным пиаром. Я уверен, примерно 100% из из тех, кто поимел дело с Убунтами, свалили в ужасе на венду, ты, видимо, не застал, как оно было в реальности. Единственная польза, это популяризация от рекламы в духе "Википедия теперь на Убунту, ваУ!" и конкуренция РХ. Для рабочих станций один вред. Спустя 10+ лет у них конечно получилось что-то относительно вменяемое, но тут возникли новые гениальные идеи с магазинами, вейландами, и снапами.
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|7.62, Анонимусс (?), 14:22, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ты, видимо, не застал, как оно было в реальности.
Надо будет поискать в коробках c хламом диск с Ubuntu 9.04))
> Для рабочих станций один вред
Не согласен. Куча людей попробовало и отнюдь не все свалили обратно на винду. Личный опыт статистически незначим, но другого предоставить не могу)
> гениальные идеи с магазинами
Чем магаз не угодил? Ну не будет обычный юзер лезть в консоль, чтобы установить новый софт, не будет лезть чтобы обновить и тд
Если софт платный, то что лучше - чтобы его вообще не было, или чтобы он был в магазе?
> вейландами, и снапами.
Есть что сказать, но это будет совсем оффтоп. И то, и другое - решает пробелмы.
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|7.74, Аноним (74), 16:47, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять некбёрды негодуют, что Убунта из Линукса всю элитарность вывела. Сам-то за десять лет чего добился? Увеличил печень и опустил почки?
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|5.52, annonn (?), 13:55, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это называется симбиоз
когда обе стороны получаю пользу
более того корпы обеспечивают работой кучу народу
но иногда кажется, что на пеньке обычно сидят кибер-комуняки которые считают что зарабатывать деньги это грех и вообще хотят чтобы программеры писали код бесплатно (привет шарашки программировай.jpg)
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|5.54, Аноним (54), 13:57, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только изначально сетевой стек в линуксе появился не благодаря корпорациям. Один русский человек его туда завез, без всяких корпораций.
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|6.55, Анонимусс (?), 14:01, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кому оно вообще было нужно без сетевого стека?
Это был Minimum Viable Product, потенциал которого увидели и начали в него инвестировать.
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|5.58, n00by (ok), 14:06, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Драйвера совершенно не важно открытые они или нет, важно, насколько они
> способны удовлетворить интересы потребителей, или ты будешь терять долю рынка.
То есть лично Вы не умеете читать код и модифицировать его, что бы добавить поддержку железки, но мнение своё ценное публикуете.
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|6.60, Аноним (32), 14:18, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это забота производителя. Ни один реальный драйвер потребителем (или сочувствующим) сегодня не пишется, все они написаны инженерами производителя. Да и невозможно взять и написать драйвер к случайной железке, как минимум, ты будешь анализировать существующий код для этой железки и взаимодействия с ней. С переменным успехом. И тут уже открытость/закрытость роли не играет.
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|7.64, n00by (ok), 14:31, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Выше пример типичной анонимной экспертизы. На деле, например, Hans de Goede из заброшенного Intel-ом форка gmin-kernel адаптировал массу драйверов в актуальную версию ядра, переписал в каждом больше половины кода. Например, я добавил поддержку сенсорной кнопки для имеющегося планшета.
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|8.65, Аноним (32), 14:41, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это, конечно, серьёзная работа, настоящие драйвера Стандартные вебкамеры, сенсо... текст свёрнут, показать
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|9.68, n00by (ok), 15:46, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это неспособность найти репозиторий Hans de Goede на github и посмотреть по комм... текст свёрнут, показать
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|2.53, Аноним (54), 13:55, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот только фазз пришел не из корпораций, а как раз от одиночек-хакеров.
Корпорации по факту могут только проси-ть. То есть, коммерциализировать.
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|3.61, annonn (?), 14:20, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какая классная история, жаль что неправда
фаззинг впервые появился в курсе COMPUTER SCIENCES DEPARTMENT UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON,
статьи про A report on random testing были еще в 80х
т.е это академическое детище, а не "кулцхакеров одиночек"
в 2000 появляется в винде (привет НТ), через году яблока
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|1.38, Аноним (38), 12:55, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если бы этот Snapchange ещё и попытки отправки телеметрии или вообще попытки соединения с непонятными адресами отлавливал.
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|2.41, Аноним (41), 13:25, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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телеметрия - это отправка сигнала разрабам, какими фичами пользуются, а какими нет. Отключение телеметрии - это как добровольный отказ от участия в выборах. Или как отказ от голосования, что закупить в офис - новые стулья или новый ксерокс. Или как отказ от выбора цвета обоев: теперь голосует только жена. Люди, отключающие телеметрию, будут и дальше продолжать удивляться, почему выпиливают фичи, которыми они пользуются.
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|3.44, annonn (?), 13:34, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ладно бы они удивлялись, но они же еще и ноют!
ноют про телеметрию, ноют про выпиливание фич
и главное в голове ничего не щелкает что это может быть как-то связано
а потом начинаются всякие паразитические пейлмуны, пульсы и либервульфы которые ничего не делают кроме удаления кода (например поддержка слабовидящих и других людей с ограниченными возможностями)
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|3.46, Аноним (32), 13:36, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это из подборки мифов для бедных. Твою любимую функциональность всё равно удалят, даже если все её пользователи надёжно подсчитаны (как, например, происходит с веб-сайтами).
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|4.48, annonn (?), 13:44, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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рано или поздно удалят любую функцианальность, сайт и вообще мы все умрем, а солнце превратится в сверхновую
думаю только тот, кто не знает как ведется разработка больших проектов (с опросами пользователей, всякими фокус группами и тд) может писать что это все не важно
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|3.50, 1 (??), 13:52, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да ... И форму в полоску с нашитым на спине тузом не выдадут ...
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|3.72, Аноним (38), 16:33, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Люди, отключающие телеметрию, будут и дальше продолжать удивляться, почему выпиливают фичи, которыми они пользуются.
Получается, что пользователи GNOME практически ничем не пользуются.
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|1.59, Аноним (59), 14:10, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> eBPF предоставляет встроенный в ядро интерпретатор байткода, дающий возможность через загружаемые из пространства пользователя обработчики на лету менять поведение системы без необходимости изменения кода ядра
есть у гугеля целые две микроядерные системы с растом но они всё свои вонючие примочки с суют в Linux, сначала запихивают нужные только им подсистемы а потом лечат всё ядро от уязвимостей в них. Торвальдс уже не тот.
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|2.71, Аноним (71), 16:07, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У гугеля от каждой такой примочке профитов овердофига, потому что у них серверов овердофига.
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|1.69, Бывалый смузихлёб (?), 15:52, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вначале всех учили как правильно и необходимо лепить всякие юнит-тестирования и иные бредовые поделия. Что-то там про TDD и test first.
И какие они все правильные и умные и добрые и розовые и пушистые и вовсе не зло( отсылка к гуглу и что-то про донт-би-эвил )
А в итоге - их говноподход с 200% говнопокрытием говнотестами скатился к тупому автоматическому перебору входных данных для хоть какого-то поиска ошибки или сбоя.
Разумеется, ПО проходит все тесты. Только от багов и косяков это, как ни странно, не спасает.
Зато какую большую работу можно изобразить - и тут поменять и там и вот тут строку дописать и тесты дообновить, а уж если это всё отдельными ветками да коммитами оформлять... А потом некоторые удивляются, как это сотни-тысячи программистов могут месяцами и годами лепить какой-то проект без какого-либо внятного прогресса, как их сотнями-тысячами гнать могут - и никакого внятного ущерба разработке.
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|2.70, Аноним (71), 16:05, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато стабильность. Зато всегда можно будет ответить работодателю почему у тебя должна быть большая зарплата. То что ты перечислил сплошные профиты для программистов. Или ты так болеешь за то чтобы капиталист поменьше заплатил и побольше получил?
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