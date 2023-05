Amazon и Google открыли код систем fuzzing-тестирования Snapchange и Buzzer

2.32 , Аноним ( 32 ), 12:29, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, как хорошо, что ты отписался, благодарный поклонник корпораций. Какой "такой" и какое тут может быть развитие, по твоему мнению?

3.39 , annonn ( ? ), 12:59, 15/05/2023 поясняю какой такой

- действительно свободна лицензия, а не раковая заражающая код

- современный язык (что Гошка, что Раст)

- если ты заглянешь в репу то сможешь заметить, что там неплохая структура проекта: есть документация, есть примеры использования (тут можно дополнять и развивать)

- код уже прошел "проверку" внутри компаний, как минимум оно должно работать (могут быть вопросы к качеству, но это решаемо) какое может быть развитие?

- поиск багов (ну тысяча глаз и все такое)) )

- добавление новых фич (тут хз что сообществу будет нужно)

ну например можно попробовать применить тестирование для древних проектов, может они перестанут давать рута при неправильных входных параметрах

4.40 , Аноним ( 32 ), 13:14, 15/05/2023 Каким образом подобные выкинутые на мороз инструменты (могли бы и сразу на жс писать, чо уж там, чем они лучше альтернатив, кстати? были бы лучше, не выкинули) принесут пользу вообще хоть где-нибудь? Вместо доработки полноценных инструментов, ресурсы сообщества будут расходоваться на очередной привет мир от корп? И почему ты считаешь, что одиночка не мог написать подобное, там кода максимум на месяц работы 1 сотрудника? Скорее всего, одиночка и писал, но результат оказался не тем, что ожидали. Если он в порядке изучения хайпоязычков это сделал, то, вполне вероятно, что и в свободное время.

5.42 , Анонин ( ? ), 13:26, 15/05/2023 > принесут пользу вообще хоть где-нибудь? Они позволят находить CVE в eBPF. Или этого мало? > Вместо доработки полноценных инструментов Каких? > там кода максимум на месяц работы 1 сотрудника И где гнутый аналог этого софта? Неосилили?

6.43 , Аноним ( 32 ), 13:33, 15/05/2023 Проблема с CVE только в том, что кто-то их должен искать. И это не бесплатно. Новые нескучные костыли-костылики на модном языке это конечно прикольно, но не сколько-нибудь значимый фактор. А фазинг блобов вообще довольно сомнительная тема.

7.47 , annonn ( ? ), 13:40, 15/05/2023 проблема CVE в том что кто-то их должен не писать например кто-то с раздутым ЧСВ который использует древний язык заточенный под UB, use-after-free и выход за границы массива и при этом отказывается использовать инструменты которые позволяют проверять код а потом живут себе cveшки в ядре по 15 лет

3.45 , Анонимусс ( ? ), 13:35, 15/05/2023 Конечно, благодаря корпам у нас есть линукс))

Нужно сказать спасибо IBM, что инвестнули в него в самом начале. А сейчас еще тем, кто скидывается на ЗП для 80% разрабов линукса или просто нанимает их fulltime. Тем, кто пишет драйвера для своего железа и выкладывает их в опенсорс, а не поступает как невидия.

Конечно, нужно еще поблагодарить гордых одиночек, но отметить, что их вклад уже крайне мал)) Еще можно похейтить халявщиков, которые ничего никуда не донатят, а только воняют на форумах что их все должны.

4.49 , Аноним ( 32 ), 13:45, 15/05/2023 Деньги это хорошо, но в ответ корпы получают не меньше. Тут скорее про кооперацию между разными корпами -- сегодня патчем для сетевого стека поделился гугл, завтра патчем для btrfs поделился фейсбук. Не более того. Драйвера совершенно не важно открытые они или нет, важно, насколько они способны удовлетворить интересы потребителей, или ты будешь терять долю рынка. Но вот Valve была наверное первой корпой, которая хоть что-то сделала для линукса на десктопе (не только на десктопе). Тут и продвижение вулкана, и популяризация платформы, и зарплата разработчикам, да.

5.51 , Анонимусс ( ? ), 13:52, 15/05/2023 > Valve была наверное первой корпой, которая хоть что-то сделала для линукса на десктопе Не согласен. Не буду преуменьшать заслуги Valve, но имхо первыми были canonical, как бы их тут не хейтили))

Это и раздача-рассылка дисков с убунтой, и лучший на тот момент UX (не хороший, а лучший из имевшегося), и выпуск моделей ноутбуков с линуксом на борту, в которых железо почти всегда работает, и еще куча вещей для уменьшения боли обычных пользователей, начиная с процесса установки.

До них них линукс был только для спецов и kpаcноглaзиков.

6.57 , Аноним ( 32 ), 14:06, 15/05/2023 То, чем занимался Каноникал, вполне можно считать чёрным пиаром. Я уверен, примерно 100% из из тех, кто поимел дело с Убунтами, свалили в ужасе на венду, ты, видимо, не застал, как оно было в реальности. Единственная польза, это популяризация от рекламы в духе "Википедия теперь на Убунту, ваУ!" и конкуренция РХ. Для рабочих станций один вред. Спустя 10+ лет у них конечно получилось что-то относительно вменяемое, но тут возникли новые гениальные идеи с магазинами, вейландами, и снапами.

7.62 , Анонимусс ( ? ), 14:22, 15/05/2023 > ты, видимо, не застал, как оно было в реальности. Надо будет поискать в коробках c хламом диск с Ubuntu 9.04)) > Для рабочих станций один вред Не согласен. Куча людей попробовало и отнюдь не все свалили обратно на винду. Личный опыт статистически незначим, но другого предоставить не могу) > гениальные идеи с магазинами Чем магаз не угодил? Ну не будет обычный юзер лезть в консоль, чтобы установить новый софт, не будет лезть чтобы обновить и тд

Если софт платный, то что лучше - чтобы его вообще не было, или чтобы он был в магазе? > вейландами, и снапами. Есть что сказать, но это будет совсем оффтоп. И то, и другое - решает пробелмы.

7.74 , Аноним ( 74 ), 16:47, 15/05/2023 Опять некбёрды негодуют, что Убунта из Линукса всю элитарность вывела. Сам-то за десять лет чего добился? Увеличил печень и опустил почки?

5.52 , annonn ( ? ), 13:55, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это называется симбиоз

когда обе стороны получаю пользу

более того корпы обеспечивают работой кучу народу но иногда кажется, что на пеньке обычно сидят кибер-комуняки которые считают что зарабатывать деньги это грех и вообще хотят чтобы программеры писали код бесплатно (привет шарашки программировай.jpg)

5.54 , Аноним ( 54 ), 13:57, 15/05/2023 Вот только изначально сетевой стек в линуксе появился не благодаря корпорациям. Один русский человек его туда завез, без всяких корпораций.

6.55 , Анонимусс ( ? ), 14:01, 15/05/2023 А кому оно вообще было нужно без сетевого стека?

Это был Minimum Viable Product, потенциал которого увидели и начали в него инвестировать.



5.58 , n00by ( ok ), 14:06, 15/05/2023 > Драйвера совершенно не важно открытые они или нет, важно, насколько они

> способны удовлетворить интересы потребителей, или ты будешь терять долю рынка. То есть лично Вы не умеете читать код и модифицировать его, что бы добавить поддержку железки, но мнение своё ценное публикуете.

6.60 , Аноним ( 32 ), 14:18, 15/05/2023 Это забота производителя. Ни один реальный драйвер потребителем (или сочувствующим) сегодня не пишется, все они написаны инженерами производителя. Да и невозможно взять и написать драйвер к случайной железке, как минимум, ты будешь анализировать существующий код для этой железки и взаимодействия с ней. С переменным успехом. И тут уже открытость/закрытость роли не играет.

7.64 , n00by ( ok ), 14:31, 15/05/2023 Выше пример типичной анонимной экспертизы. На деле, например, Hans de Goede из заброшенного Intel-ом форка gmin-kernel адаптировал массу драйверов в актуальную версию ядра, переписал в каждом больше половины кода. Например, я добавил поддержку сенсорной кнопки для имеющегося планшета.

8.65 , Аноним ( 32 ), 14:41, 15/05/2023 Это, конечно, серьёзная работа, настоящие драйвера Стандартные вебкамеры, сенсо... 9.68 , n00by ( ok ), 15:46, 15/05/2023 Это неспособность найти репозиторий Hans de Goede на github и посмотреть по комм... 10.75 , Аноним ( 32 ), 16:52, 15/05/2023 Так и товарищ, как я понимаю, не сам написал, а адаптировал код, спихнутый в ком... 2.53 , Аноним ( 54 ), 13:55, 15/05/2023 Вот только фазз пришел не из корпораций, а как раз от одиночек-хакеров.

Корпорации по факту могут только проси-ть. То есть, коммерциализировать.

3.61 , annonn ( ? ), 14:20, 15/05/2023 какая классная история, жаль что неправда фаззинг впервые появился в курсе COMPUTER SCIENCES DEPARTMENT UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON,

статьи про A report on random testing были еще в 80х

т.е это академическое детище, а не "кулцхакеров одиночек" в 2000 появляется в винде (привет НТ), через году яблока