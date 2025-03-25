Корректирующее обновление графического редактора GIMP 3.0.2

Представлен выпуск графического редактора GIMP 3.0.2, в котором по горячим следам устранены некоторые проблемы, выявленные после публикации на прошлой неделе первого релиза ветки GIMP 3.0. Среди прочего устранены конфликты с некоторыми системными темами оформления, приводящие к некорректному отображению интерфейса. Разработчики также откатили патч с улучшенной поддержкой графических планшетов, так как при его использовании всплыли проблемы с учётом давления при нажатии на некоторых старых устройствах. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage и Flatpak для архитектур x86 и ARM64), macOS и Windows.

В настоящее время внимание разработчиков сосредоточено на устранении ошибок в ветке GIMP 3.0. Тем не менее уже запущен процесс разработки следующего значительного релиза GIMP 3.2, в котором ожидается поддержка новых возможностей для недеструктивной работы со слоями - связующих слоёв (Link layer) и векторных слёв (Vector layer). Также в ветке GIMP 3.2 будет продолжена работа над расширением поддержки цветовой модели CMYK и управления цветом.



