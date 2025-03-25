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Корректирующее обновление графического редактора GIMP 3.0.2

25.03.2025 08:22

Представлен выпуск графического редактора GIMP 3.0.2, в котором по горячим следам устранены некоторые проблемы, выявленные после публикации на прошлой неделе первого релиза ветки GIMP 3.0. Среди прочего устранены конфликты с некоторыми системными темами оформления, приводящие к некорректному отображению интерфейса. Разработчики также откатили патч с улучшенной поддержкой графических планшетов, так как при его использовании всплыли проблемы с учётом давления при нажатии на некоторых старых устройствах. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage и Flatpak для архитектур x86 и ARM64), macOS и Windows.

В настоящее время внимание разработчиков сосредоточено на устранении ошибок в ветке GIMP 3.0. Тем не менее уже запущен процесс разработки следующего значительного релиза GIMP 3.2, в котором ожидается поддержка новых возможностей для недеструктивной работы со слоями - связующих слоёв (Link layer) и векторных слёв (Vector layer). Также в ветке GIMP 3.2 будет продолжена работа над расширением поддержки цветовой модели CMYK и управления цветом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2025...)
  2. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 3.0.0
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 2.1
  4. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.2
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62944-gimp
Ключевые слова: gimp
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.10, Аноним (10), 10:23, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю, что дело не во фреймворке — хотя оба конечно представляют из себя редкостный продукт согласно аксиоме Эскобара — а банально в квалификации и желании тех, кто это делает.
    Увы, но пока как с блендером крупные конторы не начнут вбухивать деньги, человеко-часы и управленческие кадры (причём одновременно, иначе деньги разворуют, а люди от контакта с «сообществом» быстро потеряют желание работать) — ничего не подвинется.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:30, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У блендера свои фреймворки. Угадай, почему было не взять гномовские либы. Они не годятся ни для чего, а о кросплатформенности можно забыть.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:29, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GTK наше всё
     

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