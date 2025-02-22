Уязвимость в OpenH264, позволяющая выполнить код при декодировании видео

> Это те самые блобы, насильно пропихнутые всем. Какие, нахрен, блобы? Вы некомпетентны. Эта хреновина с исходниками. Но общее ее качество - "сделано CISCO Systems". Так что это один из самых тормозных и кривых декодеров H.264 на планете. Единственное достоинство - циска оплатила отчисления за патент. На этом достоинства и заканчиваются. Поэтому лучше декодировать H.264 в браузере используя либы ffmpeg. Впрочем еще лучше - юзать VP9/AV1 и не париться. > Пока местные анонимы стенали по поводу нвидии. Логично, что в них имеются

> технические отверстия. И если в фф ещё как-то можно отключить наполовину,

> то у остальных ничего не сделаешь. Теории заговоров такие теории заговоров. Уже и нвидия каким-то боком. > Что до преимуществ, x264 -- кривоватая поделка сомнительного легального статуса,

> любое развитие которой закончилось лет 2 назад. И сабж вроде как

> "индустриальный стандарт". Ну так и H.264 не особо актуален, да и 265 на грани издыхания - VP9 и AV1 их основательно подперли конкуренцией, они и скисли.

