Уязвимость в OpenH264, позволяющая выполнить код при декодировании видео

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|3.10, Аноним (10), 18:52, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты наверно не знаешь, но файловых браузеров в мире больше одного. Ты про какой?
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|3.19, Аноним (-), 19:29, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ftp://cdimage.ubuntu.com/ в файловом браузере пашет
Зашибись, а ключи вы ищите - под фонарем, не потому что потеряли, а потому что там светлее? Это другой хост. И другой сервис. Подумаешь мелочи какие.
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|4.26, Аноним (26), 19:52, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное не ныть, а искать решение. Пофиг что это другое решение и другой проблемы.
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|2.3, Аноним (3), 18:32, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это те самые блобы, насильно пропихнутые всем. Пока местные анонимы стенали по поводу нвидии. Логично, что в них имеются технические отверстия. И если в фф ещё как-то можно отключить наполовину, то у остальных ничего не сделаешь.
Что до преимуществ, x264 -- кривоватая поделка сомнительного легального статуса, любое развитие которой закончилось лет 2 назад. И сабж вроде как "индустриальный стандарт".
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|4.15, Аноним (3), 19:05, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не любят встраивать варез ни в проприетарь, ни в опенсорс. Тут ситуация примерно как с unrar: кому-то будет всё равно, но собрать в продукт нельзя.
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|3.23, Аноним (-), 19:41, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это те самые блобы, насильно пропихнутые всем.
Какие, нахрен, блобы? Вы некомпетентны. Эта хреновина с исходниками. Но общее ее качество - "сделано CISCO Systems". Так что это один из самых тормозных и кривых декодеров H.264 на планете. Единственное достоинство - циска оплатила отчисления за патент. На этом достоинства и заканчиваются. Поэтому лучше декодировать H.264 в браузере используя либы ffmpeg. Впрочем еще лучше - юзать VP9/AV1 и не париться.
> Пока местные анонимы стенали по поводу нвидии. Логично, что в них имеются
> технические отверстия. И если в фф ещё как-то можно отключить наполовину,
> то у остальных ничего не сделаешь.
Теории заговоров такие теории заговоров. Уже и нвидия каким-то боком.
> Что до преимуществ, x264 -- кривоватая поделка сомнительного легального статуса,
> любое развитие которой закончилось лет 2 назад. И сабж вроде как
> "индустриальный стандарт".
Ну так и H.264 не особо актуален, да и 265 на грани издыхания - VP9 и AV1 их основательно подперли конкуренцией, они и скисли.
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|4.29, Аноним (3), 20:13, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Исходники это замечательно, но твой браузер скачает блобы с сайта циски без твоего ведома.
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|5.34, Аноним (34), 21:23, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Исходники это замечательно, но твой браузер скачает блобы с сайта циски без твоего ведома.
Уточнение: ваш браузер скачает вам блоб без вашего ведома. А вот у меня в системе программы ведут себя - нормально. И ничего они скачать без спроса ессно не могут, by design.
Но даже если какая-то лажа и выйдет - контейнер очень помешает левым начинаниям. В нем доступен аж чудный Downloads - и хватит с вас.
А если контейнер каким-то чудом ухитриться вынести - отлично, но это всего лишь виртуалка. С браузером. И в ней все равно нечего брать кроме Downloads :)
Зачем кому-то столько е...ся с получением Downloads я не понимаю: все эти файлы были скачаны из интернета и скачать их оттуда - явно проще.
Мораль сей басни такова: не стоит проецировать ваши проблемы на других.
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|1.8, Аноним (10), 18:49, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ой какая чудовищная и совершенно случайная ошибка. Как хорошо что в ней никто не виноват, а код появился из воздуха.
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|2.16, Аноним (-), 19:07, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой какая чудовищная и совершенно случайная ошибка. Как хорошо что в ней никто не виноват, а код появился из воздуха.
Не надо наезжать на программиста! Он ниучем не виноват!
Он хотел как лучше, а получилось как всегда.
Надо просто писать хорошо и не писать плохо, вот Настоящий СИшник таких ошибок не сделает.
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|1.17, Аноним (17), 19:09, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они в этом релизе 2.6.0 решили отключить -Werror
github.com/cisco/openh264/commit/edbef4dfe27b44d4e4f25db0671f1073a680a0be
Штош...
Ждем 2.7.0 с еще парой дыреней.
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|1.20, Аноним (20), 19:32, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жесть какая, даже плюсы не спасают код от уязвимостей. В Cisco что, некомпетентные люди работают? Срочно им код надо переписать на Раст! Только Раст спасёт человечество от смешных уязвимостей. УРА!
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|2.33, Аноньимъ (ok), 21:12, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В плюсах UB чуть ли не больше чем в сях.
При этом сам язык никто на планете не знает.
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|2.30, Аноним (30), 20:29, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Яндекс браузер по всей видимости использует. У него в списке используемых библиотек данная библиотека имеется.
Может и хромиум тоже?
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|1.32, Аноним (35), 20:49, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понимаю, опенсорсная и защищённая альтернатива незамедлительно появилась?
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