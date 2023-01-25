В openSUSE упрощён процесс установки кодека H.264

|
|
|
|2.2, пох. (?), 10:35, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да это не юристы а очередные белки-истерички.
Собственно, там больше уже и нет никого после пяти перепродаж и поглощений-срыгиваний.
Кому может быть интересно что там у папуасов на самом дальнем острове - не знаю.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 12:02, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда твой бизнесс поимеет очередная MPEG LA за то, что разработчики дистрибутива, который ты используешь в бизнесе решили не заморачиваться с лицензиями и патентами, ты запоешь сильно по другому.
|
|2.8, Аноним (8), 10:56, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Юристы опять намудрили.
Да просто за федорой повторили, в ней такая же система уже несколько лет.
|
|
|
|
|
|3.14, Zenitur (ok), 11:47, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>2к23
>>использовать сусю
А что не так? Systemd? Да, это печально. Такой дистр загубили
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 14:18, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
x264 - это только энкодер, OpenH264 - и энкодер, и декодер. Чисто как энкодер x264 лучше, больше возможностей.
|
|1.17, Аноним (17), 12:22, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Какие они глупые! Вместо того чтобы устанавливать пользователю сразу все кодеки, они изобретают какую-то ерунду.
|
|1.18, Онан сын Иуды (?), 13:03, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А в чём смысл, openSUSE всё равно только до 15.5, а потом усё и будет ALP (контейнерный бред). Если руководство не нажмёт на тормоз; как с манифестами в хромом или 32-х битными либами в Убунте. Tumbleweed дропнул поддержку кучи ещё годных процессоров. Тоже субъективно ненужно.
Так зачем?
|
|1.19, mikhailnov (ok), 13:15, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Как хорошо, что мы живем в России, и можем покласть на такие сложности, на запатентованные в США алгоритмы
|
|
|
|2.22, Деанон (?), 13:42, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Другими словами, попрощайтесь со днями взимания платы за Windows, но здоровайтесь с миром взимания платы за Office 365, облачный сервис Microsoft."
|
|1.24, Пенгу (?), 14:07, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А что мешает просто при установке системы добавить где-то галочку с кодеками? Если пользователь нажал "далее", то ему при установке автоматически добавятся все эти кодеки и репозитории 🤔
|
|
|
|2.26, НеФанат (?), 14:48, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда устанавливаете SUSE (не open), так и есть, денежка заплачена. А openSUSE просто заботятся о том, что бы ни к одному пакету не появились лицензионные претензии.
|