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В openSUSE упрощён процесс установки кодека H.264

25.01.2023 10:08

Разработчики openSUSE реализовали схему упрощённой установки видеокодека H.264 в дистрибутиве. Несколько месяцев назад в состав дистрибутива также были включены пакеты со звуковым кодеком AAC (задействована библиотека FDK AAC), который утверждён как стандарт ISO, определён в спецификациях MPEG-2 и MPEG-4 и используется во многих видеосервисах.

Распространение технологии сжатия видео H.264 требует выплаты отчислений организации MPEG-LA, но в случае применения открытых библиотек OpenH264 кодек можно задействовать в сторонних продуктах без оплаты отчислений, так как компания Cisco, развивающая проект OpenH264, выступает лицензиатом MPEG LA. Нюансом является то, что право на использование запатентованных технологий сжатия видео передаётся только для сборок, которые распространяются компанией Cisco, например, загружены с сайта Cisco, что не позволяет разместить пакеты с OpenH264 в репозитории openSUSE.

Для решения этой проблемы в дистрибутив добавлен отдельный репозиторий, в котором организована загрузка бинарной сборки кодека с сайта компании Cisco (ciscobinary.openh264.org). При этом сборка кодека формируется разработчиками openSUSE, заверяется официальной цифровой подписью openSUSE и передаётся для распространения компании Cisco, т.е. формирование всей начинки пакета остаются в зоне ответственности openSUSE и компания Cisco не может внести изменения или подменить пакет.

Репозиторий openh264 будет активирован по умолчанию для новых установок openSUSE Tumbleweed в следующем обновлении iso-образов, а также будет добавлен в ветку openSUSE Leap 15.5 начиная бета-выпуска. До активации репозитория по умолчанию для установки компонентов с поддержкой H.264 пользователю достаточно выполнить: 


   sudo zypper ar http://codecs.opensuse.org/openh264/openSUSE_Leap repo-openh264
   sudo zypper in gstreamer-1.20-plugin-openh264


  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2023...)
  2. OpenNews: В состав Fedora 27 будет включена поддержка звукового формата AAC
  3. OpenNews: Компания Cisco опубликовала исходные тексты видеокодека OpenH264
  4. OpenNews: В видеокодеке OpenH264 выявлена опасная уязвимость, которая не затронула Firefox
  5. OpenNews: В Fedora добавлена встроенная поддержка H.264
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58544-h.264
Ключевые слова: h.264, opensuse, openh264
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Юристы опять намудрили.
     
     
  • 2.2, пох. (?), 10:35, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да это не юристы а очередные белки-истерички.

    Собственно, там больше уже и нет никого после пяти перепродаж и поглощений-срыгиваний.

    Кому может быть интересно что там у папуасов на самом дальнем острове - не знаю.

     
  • 2.3, kawaii_girl (ok), 10:36, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Юридическая муть - главная проблема Linux.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:02, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда твой бизнесс поимеет очередная MPEG LA за то, что разработчики дистрибутива, который ты используешь в бизнесе решили не заморачиваться с лицензиями и патентами, ты запоешь сильно по другому.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:56, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Юристы опять намудрили.

    Да просто за федорой повторили, в ней такая же система уже несколько лет.

     

  • 1.9, Zenitur (ok), 11:03, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что может быть проще, чем установка из Packman?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:23, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >2к23
    >использовать сусю
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:42, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если работает - то почему бы и нет?
     
  • 3.14, Zenitur (ok), 11:47, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>2к23
    >>использовать сусю

    А что не так? Systemd? Да, это печально. Такой дистр загубили

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:33, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем он лучше x264 от VideoLAN?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:18, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x264 - это только энкодер, OpenH264 - и энкодер, и декодер. Чисто как энкодер x264 лучше, больше возможностей.
     

  • 1.15, kusb (?), 11:52, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно было прикрутить установку из торрентов.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:22, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какие они глупые! Вместо того чтобы устанавливать пользователю сразу все кодеки, они изобретают какую-то ерунду.
     
  • 1.18, Онан сын Иуды (?), 13:03, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в чём смысл, openSUSE всё равно только до 15.5, а потом усё и будет ALP (контейнерный бред). Если руководство не нажмёт на тормоз; как с манифестами в хромом или 32-х битными либами в Убунте. Tumbleweed дропнул поддержку кучи ещё годных процессоров. Тоже субъективно ненужно.
    Так зачем?
     
  • 1.19, mikhailnov (ok), 13:15, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как хорошо, что мы живем в России, и можем покласть на такие сложности, на запатентованные в США алгоритмы
     
     
  • 2.21, Деанон (?), 13:39, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, можно ничего вообще не изобретать.
    "Нашему программному обеспечению легче конкурировать с Linux, когда есть пиратство, чем когда его нет", — Билл Гейтс
    https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/07/23/100134488/i
    последний абзац
     
  • 2.22, Деанон (?), 13:42, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Другими словами, попрощайтесь со днями взимания платы за Windows, но здоровайтесь с миром взимания платы за Office 365, облачный сервис Microsoft."
     

  • 1.24, Пенгу (?), 14:07, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что мешает просто при установке системы добавить где-то галочку с кодеками? Если пользователь нажал "далее", то ему при установке автоматически добавятся все эти кодеки и репозитории 🤔
     
     
  • 2.26, НеФанат (?), 14:48, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда устанавливаете SUSE (не open), так и есть, денежка заплачена. А openSUSE просто заботятся о том, что бы ни к одному пакету не появились лицензионные претензии.
     

  • 1.27, Аноним (17), 16:05, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cisco за скачивания OpenH264 платит деньги в MPEG LA
     

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