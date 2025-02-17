Релиз утилит Btrfs-Progs 6.13

Представлен выпуск пакета Btrfs-Progs 6.13, включающего утилиты и библиотеки для работы с файловой системой Btrfs из пространства пользователя. В состав входит сводная утилита для администритования btrfs, утилита для создания разделов mkfs.btrfs, программа для проверки разделов fsck.btrfs, интерфейс для изменения параметров btrfstune, утилита для создания образов ФС btrfs-image и библиотека libbtrfsutil. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Наиболее заметным изменением в новой версии стало добавление в утилиту mkfs опции "--compress", позволяющей использовать сжатие при генерации файловой системы с заполнением содержимого из указанной директории с файлами (при использовании опции "--rootdir"). По умолчанию при генерации файловой системы с заполнением сжатие отключено. Из алгоритмов сжатия поддерживаются lzo, zlib и zstd. Возможно указание уровня сжатия, например, "--compress=zlib:9".

В команду btrfs scrub добавлена опция "--limit" для ограничения пропускной способности процесса проверки. В утилиту btrfstune добавлена опция "--remove-simple-quota" для удаления структур, используемых для упрощённых квот (squota). До ветки 3.0 повышены требования к минимальной версии библиотеки Botan.



