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Релиз утилит Btrfs-Progs 6.13

17.02.2025 07:52

Представлен выпуск пакета Btrfs-Progs 6.13, включающего утилиты и библиотеки для работы с файловой системой Btrfs из пространства пользователя. В состав входит сводная утилита для администритования btrfs, утилита для создания разделов mkfs.btrfs, программа для проверки разделов fsck.btrfs, интерфейс для изменения параметров btrfstune, утилита для создания образов ФС btrfs-image и библиотека libbtrfsutil. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Наиболее заметным изменением в новой версии стало добавление в утилиту mkfs опции "--compress", позволяющей использовать сжатие при генерации файловой системы с заполнением содержимого из указанной директории с файлами (при использовании опции "--rootdir"). По умолчанию при генерации файловой системы с заполнением сжатие отключено. Из алгоритмов сжатия поддерживаются lzo, zlib и zstd. Возможно указание уровня сжатия, например, "--compress=zlib:9".

В команду btrfs scrub добавлена опция "--limit" для ограничения пропускной способности процесса проверки. В утилиту btrfstune добавлена опция "--remove-simple-quota" для удаления структур, используемых для упрощённых квот (squota). До ветки 3.0 повышены требования к минимальной версии библиотеки Botan.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Обновление пакета btrfs-progs
  3. OpenNews: В ядро Linux 6.2 войдут улучшения RAID5/6 в Btrfs
  4. OpenNews: Продемонстрирована возможность загрузки Windows из раздела с Btrfs
  5. OpenNews: Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs
  6. OpenNews: Для Btrfs представлены патчи с балансировкой чтения RAID1 по алгоритму Round-robin
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62732-btrfs
Ключевые слова: btrfs, btrfs-progs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:47, 17/02/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    подскажите пожалуйста, вопрос по Btrfs

    на Lubuntu 24.04 (LTS) хомяк смонтирован как отдельный раздел на Btrfs

    в один прекрасный момент побилась мягкая ссылка на один скрытый каталог (ошибка ввода-вывода) в корне пользователя, начал копать, прочитал про набор утилит btrfs, сделал с Live-образа:
    [c]sudo btrfs check --repair /dev/sda3[/c]
    после этого у меня куча файлов и директорий тупо стали скрытыми, невидимыми

    т.е. я могу переходить в такой каталог, но в ls я его не увижу, я могу открывать последние картинки в Krita, но в проводнике они не отображаются
    к слову, та мягкая ссылка тоже стала скрытой, но ошибка ввода-вывода никуда не делась (:

    никто не сталкивался с подобным?
    repair выполнял несколько раз, так же делал scrub и ещё тучу всего по советам с разных форумов

     
     
  • 2.3, tempo (-), 09:28, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:51, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы меня извините, но сколько раз уже говорилось о том, что btrfs - плохая файловай система с целым букетом проблем? Держитесь от нее как от огня!
     
  • 2.5, Шарп (ok), 09:54, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >btrfs check --repair

    Помянем ФС. Ключ repair очень часто всё ломает. Неудачно название, которое вводит в заблуждение.

     
  • 2.6, maximnik0 (?), 09:56, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >могу открывать последние картинки в Krita

    90% что это кэш самой Krita.Вот то чем я не доволен этой фс- нет инструмента ремонта.Официально запрещено пользоваться fsck, т.к можно окончательно попрощаться со своими данными.Бесит уже из за мелкого файла или ссылки полфс разваливается. Мелкие файлы упоковываються и могут быть записаны в методатту, очевидно что дублирование методатты не помогло в вашем случае :-(

     

  • 1.2, dalco (ok), 09:07, 17/02/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы не рисковал и в первую очередь, пока файлы хоть как-то читаются, вылил бы их на другой диск/флешку.
    И, пожалуй, пересоздал бы диск и залил на него всё назад. Сдаётся мне, так будет гораздо быстрее и надёжнее, кто его знает - где и что там покривело.
     
     
  • 2.7, n00by (ok), 09:57, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда файлы залиты в резервное хранилище, можно и рискнуть. Что бы следом обоснованно пересоздать диск, в другой ФС. ;)
     

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