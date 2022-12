В ядро Linux 6.2 войдут улучшения RAID5/6 в Btrfs

2.4 , Аноним ( 4 ), 20:44, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – У меня часто сыпиться на внешних устройствах, которые я выдерагиваю после записи. Теперь я делаю sync до выдергивания флешки и вроде они перестали глючить. Для встроенных дисков - проблем небыло уже пол года, возможно они были связаны с btrfs-convert (там были фиксы). Вообщем я бы не назвал ее 100% надежной.

3.16 , Ананимист ( ? ), 21:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – 100 пудов юзается что-то архаичное. BTRFS уже давно считается стабильной фс. И если какие-то с ней проблемы, то время грешить на аппаратуру/дистр.

4.47 , Аноним ( 4 ), 22:10, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня глючила очень долго. Сейчас последние полгода-год нормально работает - никаких крешей. Но похоже все равно еще дыры есть. Например если записать 20 гигов на флешку и размнотировать - она размнотируется мгновенно. И если выдернуть - она может не просто потерять новые файлы, а сломаться полностью. Вообщем есть какие-то косяки. 1) Кроме того btrfs не поддерживает badblocks. 2) Нужно запускать 'btrfs balance start -dusage=90 /' раз в неделю. 3) grub-32 не грузится со сжатой файловой системы. 4) нет поддержки zerofree, что очень плохо когда архивируешь или используешь виртуалку 5) нет хорошей поддержки fsck. у меня много раз было когда btrfs fsck проходит - а файловая система не грузиться или валиться. 6) плохая поддержка для deduping Вообщем не 100%

3.33 , Аноним ( 33 ), 21:54, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В линуксе даже фат 32 портится если не размонтировать.

А в sync режиме тормозит.

Нет какого-то среднего режима как в винде.

2.13 , Ананимист ( ? ), 21:13, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На этот нелепый вопрос давно ответила Fedora, openSUSE, SUSE и Oracle.

Спойлер : давно.

3.19 , An onymous ( ? ), 21:18, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А красная шляпа что ответила?

4.22 , Ананимист ( ? ), 21:20, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Послали нафiг, сказав, что у нас есть свои велосипеды.

Ну вот теперь в своих Stratisах реализуют то, что уже давно готово в BTRFS. А на самом деле, они бы уже сейчас перешли.

Но, признаются, что тупо нет спроса у клиентов. На их сабреддите можешь почитать.

5.37 , penetrator ( ? ), 21:57, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я бы хотел BTRFS в шапке, а еще чтобы они кеды вернули и LXQt но я не плачу за шапку, я пользуюсь клонами

6.42 , Ананимист ( ? ), 22:05, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вряд ли будет. Как кеды, так и другое.

А если всё такое надо, лучше юзать Fedora.

4.36 , DEF ( ? ), 21:57, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А красная шляпа что ответила? Тебе написали: Fedora.

2.15 , Аноним ( 15 ), 21:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет

2.24 , НяшМяш ( ok ), 21:23, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Второй SSD на 2TB у меня на ней полгода крутится. Но там всего лишь файлопомойка да каталог стима. Другой SSD с корнем и хомяком пока страшно переводить )

3.52 , держи ( ? ), 22:37, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – держи нас в курсе, и бойся дальше

2.27 , DEF ( ? ), 21:42, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Юзаю 7 лет, не потерял ни одного бита. Надо курить мануалы и следовать рекомендациям.

2.30 , SubGun ( ok ), 21:48, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, у меня регулярно(1-2 раза в год) с ней проблемы. Но может я его готовить не умею?!

3.34 , Олег ( ?? ), 21:54, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус

Непонятно зачем, когда zfs есть

2.38 , penetrator ( ? ), 21:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у меня есть большой массив, чексумы на данные - это киллер фича, уже нашел 2 битых файла за несколько лет эксплуатации (глюканул рейд контроллер), восстановил их из архивов

2.59 , eugener ( ok ), 23:10, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня на работе произошла забавная история.

Как-то я прочёл эту статью - https://habr.com/ru/post/559014/ - там про болячку btrfs с исчерпанием свободного места на диске.

Буквально через неделю коллега жалуется что у него убунта не грузится. Говорит что нет места на /. Я такой "а там у тебя случайно не btrfs??" - коллега "ага, оно самое".

Посмотрел, действительно, занято всего ничего - а свободного места ноль. Никакие команды не отрабатывают, в том числе и rm и fsck, ругаются что "недостаточно свободного места, действие не может быть завершено" - что-то в этом роде.

Мне было интересно можно ли оживить, но коллега просто форматнул / и переставил убунту, благо /home был отдельным разделом.