В ядро Linux 6.2 войдут улучшения RAID5/6 в Btrfs

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|1.1, zog (??), 20:34, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Скажите, а Btrfs уже готова для продакшена и для десктопа?
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|2.4, Аноним (4), 20:44, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня часто сыпиться на внешних устройствах, которые я выдерагиваю после записи. Теперь я делаю sync до выдергивания флешки и вроде они перестали глючить. Для встроенных дисков - проблем небыло уже пол года, возможно они были связаны с btrfs-convert (там были фиксы). Вообщем я бы не назвал ее 100% надежной.
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|3.16, Ананимист (?), 21:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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100 пудов юзается что-то архаичное. BTRFS уже давно считается стабильной фс. И если какие-то с ней проблемы, то время грешить на аппаратуру/дистр.
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|4.47, Аноним (4), 22:10, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня глючила очень долго. Сейчас последние полгода-год нормально работает - никаких крешей. Но похоже все равно еще дыры есть. Например если записать 20 гигов на флешку и размнотировать - она размнотируется мгновенно. И если выдернуть - она может не просто потерять новые файлы, а сломаться полностью. Вообщем есть какие-то косяки.
1) Кроме того btrfs не поддерживает badblocks. 2) Нужно запускать 'btrfs balance start -dusage=90 /' раз в неделю. 3) grub-32 не грузится со сжатой файловой системы. 4) нет поддержки zerofree, что очень плохо когда архивируешь или используешь виртуалку 5) нет хорошей поддержки fsck. у меня много раз было когда btrfs fsck проходит - а файловая система не грузиться или валиться. 6) плохая поддержка для deduping
Вообщем не 100%
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|3.33, Аноним (33), 21:54, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В линуксе даже фат 32 портится если не размонтировать.
А в sync режиме тормозит.
Нет какого-то среднего режима как в винде.
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|2.13, Ананимист (?), 21:13, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На этот нелепый вопрос давно ответила Fedora, openSUSE, SUSE и Oracle.
Спойлер : давно.
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|4.22, Ананимист (?), 21:20, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Послали нафiг, сказав, что у нас есть свои велосипеды.
Ну вот теперь в своих Stratisах реализуют то, что уже давно готово в BTRFS.
А на самом деле, они бы уже сейчас перешли.
Но, признаются, что тупо нет спроса у клиентов. На их сабреддите можешь почитать.
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|5.37, penetrator (?), 21:57, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я бы хотел BTRFS в шапке, а еще чтобы они кеды вернули и LXQt
но я не плачу за шапку, я пользуюсь клонами
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|6.42, Ананимист (?), 22:05, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли будет. Как кеды, так и другое.
А если всё такое надо, лучше юзать Fedora.
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|4.36, DEF (?), 21:57, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А красная шляпа что ответила?
Тебе написали: Fedora.
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|2.24, НяшМяш (ok), 21:23, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Второй SSD на 2TB у меня на ней полгода крутится. Но там всего лишь файлопомойка да каталог стима. Другой SSD с корнем и хомяком пока страшно переводить )
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|2.27, DEF (?), 21:42, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Юзаю 7 лет, не потерял ни одного бита. Надо курить мануалы и следовать рекомендациям.
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|2.30, SubGun (ok), 21:48, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, у меня регулярно(1-2 раза в год) с ней проблемы. Но может я его готовить не умею?!
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|3.34, Олег (??), 21:54, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус
Непонятно зачем, когда zfs есть
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|2.38, penetrator (?), 21:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня есть большой массив, чексумы на данные - это киллер фича, уже нашел 2 битых файла за несколько лет эксплуатации (глюканул рейд контроллер), восстановил их из архивов
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|2.59, eugener (ok), 23:10, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на работе произошла забавная история.
Как-то я прочёл эту статью - https://habr.com/ru/post/559014/ - там про болячку btrfs с исчерпанием свободного места на диске.
Буквально через неделю коллега жалуется что у него убунта не грузится. Говорит что нет места на /. Я такой "а там у тебя случайно не btrfs??" - коллега "ага, оно самое".
Посмотрел, действительно, занято всего ничего - а свободного места ноль. Никакие команды не отрабатывают, в том числе и rm и fsck, ругаются что "недостаточно свободного места, действие не может быть завершено" - что-то в этом роде.
Мне было интересно можно ли оживить, но коллега просто форматнул / и переставил убунту, благо /home был отдельным разделом.
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|1.2, Аноним (2), 20:34, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А на самом деле:
- fix destructive RMW for raid5 data (raid6 still needs work)
Т.е. великим трудом поправлен один частный случай да и то для raid5.
Дополнительно можно отметить рекомендации по использованию RAID5/6 от разработчиков, суть которых сводится к тому, что использовать btrfs не рекомендуется там, где данные имеют ненулевую ценность.
Поправил, не благодарите.
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|1.3, Kuromi (ok), 20:41, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Также можно отметить, что для SSD в Btrfs в ядре 6.2 будет активировано по умолчанию асинхронное выполнение операции "discard" (пометка освобождённых блоков, которые уже можно не хранить физически). Достоинством этого режима является высокая производительность из-за эффективной группировки операций "discard" в очереди и далее обработки очереди фоновым обработчиком, из-за чего нормальные операции ФС не замедляются, как в случае с синхронным "discard" по мере освобождения блоков, а SSD может принимать более удачные решения."
Целиком срисовано с F2FS, там именно так оно и работает.
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|1.5, Аноним (5), 20:45, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне кажется я скорее ZFS в ядре дождусь, чем BTRFS станет продакшн реди
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|2.9, Аноним (9), 20:54, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я использую btrfs на системном ссд с данными, всё норм. Мне нужны сжатие текстовых данных и дедупликация, что в ext4 не удобно так это необходимость регулярно прогонять hardlink и отсутствие сжатия. Зачем тебе btrfs, mdadm не хватит?
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|2.14, Ананимист (?), 21:15, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> BTRFS не продакш реди
> Oracle, SUSE, openSUSE : ну да, ну да, пошли мы нафiг
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|2.12, Аноним (9), 21:00, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Проблема дешёвых ссд. в следующий раз не будешь вестись на рекламу и проплаченные отзывы и возьмёшь качественные adata (поспеши пока островной китай на плаву).
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|4.60, Аноним (9), 23:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, сарказм был силён. Но, при этом он собирается на нормальном контроллере и поддерживает discard.
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|2.20, Аноним (15), 21:19, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Его не будет. Ты как те психи, который ждали автобус на остановке где автобусы не останавливаются.
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|1.18, ma3x one (?), 21:18, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Скажите, а Btrfs уже готова для продакшена и для десктопа?
openSUSE Leap 15.x:
Коневой раздел - Btrfs
Домашний раздел - Xfs
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|2.21, Аноним (15), 21:19, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суся это экспериментальный дистр. Никто суши даже платные на боевой сервер ставить не будет.
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|3.23, Ананимист (?), 21:21, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рекомендую иногда выбираться в Европу, а не сидеть на диване где-то в Ростове.
Очень много стереотипов развеются.
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|5.45, Ананимист (?), 22:08, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, или starздишь, или мало гуляешь.
Нужно больше.
openSUSE и в госпиталях юзают (у них на сайте есть инфа, не падай ток в обморок).
И в учебных заведениях (можешь погуглить, только держи себя в руках).
Давай, как погуляешь, дай знать.
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|4.44, Аноним (15), 22:07, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы убедить что суши никто не использует? Ты бы сам сначала для начала выбрался из своего манямирка.
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|6.54, Аноним (15), 22:45, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять ссылку на свой манямирок дал? Ты мозгов вообще обучен пользоваться? Тебе явно к психиатору прими таблетки.
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|4.43, Аноним (15), 22:06, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новости 33 миллиона лет ты так жестко рофлишь над самим собой? И то в те времена то что менеджеры получили больше откатов конкретно в этой фирме говорит ровно ни о чём.
После этого никто, подчеркиваю никто из тех кто дружит с головой ни в какие серьёзные вещи суши не пихал.
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|5.48, pavlinux (ok), 22:13, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> жестко рофлишь
Йопт, малолетнее дебилушко. иди гугле HPE GreenLake, Kubernetes
И свои высеры про "откаты" и "никто" ссылками подтверждай. А то выглядишь де6илом
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|6.53, Аноним (15), 22:44, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Йопт, старый маразматушка. Нет там никакого суши забудь. Суши есть у мелких отщипенцев типа тебя, с ограниченными умственными способностями. Твои нелепые попытки гуглить это просто смех. Ты смешном по жизни.
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|1.51, Аноним (7), 22:37, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему Лёня Поцтеринг до сих пор не разглядел фатальных недостатков BTRFS? Почему не написал SystemdFS? Только ему одному по силам такие свершения.
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