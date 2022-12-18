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В ядро Linux 6.2 войдут улучшения RAID5/6 в Btrfs

18.12.2022 19:42

Для включения ядро Linux 6.2 предложены улучшения Btrfs, касающиеся исправления проблемы "write hole" в реализации RAID 5/6. Суть проблемы сводится к тому, что если крах случился во время записи, изначально невозможно понять какой блок на каком из устройств RAID записался корректно, а в каком запись не была завершена. В случае попытки восстановления RAID в подобной ситуации может произойти разрушение блоков, соответствующих недозаписанным блокам, поскольку состояние блоков RAID рассинхронизировано. Эта проблема возникает в любых массивах RAID1/5/6, где не принято специальных мер для борьбы с подобным эффектом.

В реализации RAID, наподобие RAID1 в btrfs, эта проблема решается использованием контрольных сумм в обеих копиях, при несовпадении данные просто восстанавливаются из второй копии. Этот подход также срабатывает если какое-то устройство начинает отдавать некорректные данные вместо полного отказа.

Однако в случае RAID5/6 файловая система не хранит контрольные суммы для блоков чётности: в нормальной ситуации корректность блоков проверяется тем фактом, что они все снабжены контрольной суммой, а блок чётности можно воссоздать из данных. Однако в случае частичной записи этот подход в определённых ситуациях может не сработать. В этом случае, при восстановлении массива не исключено, что блоки, попавшие под незавершённую запись, окажутся восстановлены некорректно.

В случае btrfs эта проблема наиболее актуальна, если производимая запись по размеру меньше страйпа. При этом файловая система должна выполнить операцию чтения-модификации-записи (read-modify-write, RMW). Если при этом попадутся блоки с незавершённой записью, в таком случае операция RMW может вызвать разрушения, которые не будут обнаружены, невзирая на контрольные суммы. Разработчики внесли изменения, при которых операция RMW проверяет контрольную сумму блоков до того как производить данную операцию, а при необходимости восстановления данных выполняет и проверку контрольных сумм после записи. К сожалению, в ситуации с записью неполного страйпа (RMW) это ведёт к дополнительным накладным расходам на вычисление контрольных сумм, однако значительно повышает надёжность. Для RAID6 такая логика пока не готова, однако для такого отказа в RAID6 необходимо чтобы запись не удалась на сразу 2 устройствах, что менее вероятно.

Дополнительно можно отметить рекомендации по использованию RAID5/6 от разработчиков, суть которых сводится к тому, что в Btrfs профиль хранения метаданных и данных может отличаться. При этом можно использовать профиль RAID1 (зеркало) или даже RAID1C3 (3 копии) для метаданных, а для данных RAID5 или RAID6. При этом обеспечивается надёжная защита метаданных и отсутствие "write hole" с одной стороны и более эффективное использование места, характерное для RAID5/6, с другой. Это позволяет избегать разрушений в метаданных, а повреждения данных могут быть исправлены.

Также можно отметить, что для SSD в Btrfs в ядре 6.2 будет активировано по умолчанию асинхронное выполнение операции "discard" (пометка освобождённых блоков, которые уже можно не хранить физически). Достоинством этого режима является высокая производительность из-за эффективной группировки операций "discard" в очереди и далее обработки очереди фоновым обработчиком, из-за чего нормальные операции ФС не замедляются, как в случае с синхронным "discard" по мере освобождения блоков, а SSD может принимать более удачные решения. С другой стороны, более не потребуется использовать утилиты типа fstrim, поскольку все доступные блоки будут очищаться в ФС без необходимости дополнительного сканирования и без замедления операций.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Для Btrfs представлена асинхронная реализация DISCARD
  3. OpenNews: Новая ФС Bcachefs, сочетающая функциональность btrfs/zfs с производительностью ext4/xfs
  4. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
  5. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.1 с поддержкой dRAID
  6. OpenNews: Доступен mdadm 4.2, инструментарий для управления программным RAID в Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58352-btrfs
Ключевые слова: btrfs, raid, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, zog (??), 20:34, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Скажите, а Btrfs уже готова для продакшена и для десктопа?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:44, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У меня часто сыпиться на внешних устройствах, которые я выдерагиваю после записи. Теперь я делаю sync до выдергивания флешки и вроде они перестали глючить. Для встроенных дисков - проблем небыло уже пол года, возможно они были связаны с btrfs-convert (там были фиксы). Вообщем я бы не назвал ее 100% надежной.
     
     
  • 3.16, Ананимист (?), 21:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    100 пудов юзается что-то архаичное. BTRFS уже давно считается стабильной фс. И если какие-то с ней проблемы, то время грешить на аппаратуру/дистр.
     
     
  • 4.47, Аноним (4), 22:10, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня глючила очень долго. Сейчас последние полгода-год нормально работает - никаких крешей. Но похоже все равно еще дыры есть. Например если записать 20 гигов на флешку и размнотировать - она размнотируется мгновенно. И если выдернуть - она может не просто потерять новые файлы, а сломаться полностью. Вообщем есть какие-то косяки.

    1) Кроме того btrfs  не поддерживает badblocks. 2) Нужно запускать 'btrfs balance start -dusage=90 /' раз в неделю. 3) grub-32 не грузится со сжатой файловой системы. 4) нет поддержки zerofree, что очень плохо когда архивируешь или используешь виртуалку 5) нет хорошей поддержки fsck. у меня много раз было когда btrfs fsck проходит - а файловая система не грузиться или валиться. 6) плохая поддержка для deduping

    Вообщем не 100%

     
  • 3.33, Аноним (33), 21:54, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В линуксе даже фат 32 портится если не размонтировать.
    А в sync режиме тормозит.
    Нет какого-то среднего режима как в винде.
     
  • 2.13, Ананимист (?), 21:13, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На этот нелепый вопрос давно ответила Fedora, openSUSE, SUSE и Oracle.
    Спойлер : давно.
     
     
  • 3.19, An onymous (?), 21:18, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А красная шляпа что ответила?
     
     
  • 4.22, Ананимист (?), 21:20, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Послали нафiг, сказав, что у нас есть свои велосипеды.
    Ну вот теперь в своих Stratisах реализуют то, что уже давно готово в BTRFS.

    А на самом деле, они бы уже сейчас перешли.
    Но, признаются, что тупо нет спроса у клиентов. На их сабреддите можешь почитать.

     
     
  • 5.37, penetrator (?), 21:57, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы хотел BTRFS в шапке, а еще чтобы они кеды вернули и LXQt

    но я не плачу за шапку, я пользуюсь клонами

     
     
  • 6.42, Ананимист (?), 22:05, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли будет. Как кеды, так и другое.
    А если всё такое надо, лучше юзать Fedora.
     
  • 4.36, DEF (?), 21:57, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А красная шляпа что ответила?

    Тебе написали: Fedora.

     
  • 2.15, Аноним (15), 21:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 21:23, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второй SSD на 2TB у меня на ней полгода крутится. Но там всего лишь файлопомойка да каталог стима. Другой SSD с корнем и хомяком пока страшно переводить )
     
     
  • 3.52, держи (?), 22:37, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    держи нас в курсе, и бойся дальше
     
  • 2.27, DEF (?), 21:42, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Юзаю 7 лет, не потерял ни одного бита. Надо курить мануалы и следовать рекомендациям.
     
  • 2.30, SubGun (ok), 21:48, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у меня регулярно(1-2 раза в год) с ней проблемы. Но может я его готовить не умею?!
     
     
  • 3.34, Олег (??), 21:54, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус
    Непонятно зачем, когда zfs есть
     
  • 2.38, penetrator (?), 21:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня есть большой массив, чексумы на данные - это киллер фича, уже нашел 2 битых файла за несколько лет эксплуатации (глюканул рейд контроллер), восстановил их из архивов
     
  • 2.59, eugener (ok), 23:10, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на работе произошла забавная история.
    Как-то я прочёл эту статью - https://habr.com/ru/post/559014/ - там про болячку btrfs с исчерпанием свободного места на диске.
    Буквально через неделю коллега жалуется что у него убунта не грузится. Говорит что нет места на /. Я такой "а там у тебя случайно не btrfs??" - коллега "ага, оно самое".
    Посмотрел, действительно, занято всего ничего - а свободного места ноль. Никакие команды не отрабатывают, в том числе и rm и fsck, ругаются что "недостаточно свободного места, действие не может быть завершено" - что-то в этом роде.
    Мне было интересно можно ли оживить, но коллега просто форматнул / и переставил убунту, благо /home был отдельным разделом.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:34, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А на самом деле:
    - fix destructive RMW for raid5 data (raid6 still needs work)

    Т.е. великим трудом поправлен один частный случай да и то для raid5.

    Дополнительно можно отметить рекомендации по использованию RAID5/6 от разработчиков, суть которых сводится к тому, что использовать btrfs не рекомендуется там, где данные имеют ненулевую ценность.

    Поправил, не благодарите.

     
     
  • 2.17, Аноним (15), 21:18, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да скорость внедрения фич уровня раст.
     

  • 1.3, Kuromi (ok), 20:41, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Также можно отметить, что для SSD в Btrfs в ядре 6.2 будет активировано по умолчанию асинхронное выполнение операции "discard" (пометка освобождённых блоков, которые уже можно не хранить физически). Достоинством этого режима является высокая производительность из-за эффективной группировки операций "discard" в очереди и далее обработки очереди фоновым обработчиком, из-за чего нормальные операции ФС не замедляются, как в случае с синхронным "discard" по мере освобождения блоков, а SSD может принимать более удачные решения."

    Целиком срисовано с F2FS, там именно так оно и работает.

     
  • 1.5, Аноним (5), 20:45, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне кажется я скорее ZFS в ядре дождусь, чем BTRFS станет продакшн реди
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:54, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использую btrfs на системном ссд с данными, всё норм. Мне нужны сжатие текстовых данных и дедупликация, что в ext4 не удобно так это необходимость регулярно прогонять hardlink и отсутствие сжатия. Зачем тебе btrfs, mdadm не хватит?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:58, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хватит конечно! вы бы еще бекапы не компашки предложили
     
  • 2.10, Аноним (11), 20:55, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    zfs модулем отлично работает
     
  • 2.14, Ананимист (?), 21:15, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > BTRFS не продакш реди
    > Oracle, SUSE, openSUSE : ну да, ну да, пошли мы нафiг
     
  • 2.50, Анонус (?), 22:30, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего не bcachefs? По слухам оно почти готово.
     

  • 1.6, Alladin (?), 20:54, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    discard не работает на многих ssd самсунга, зря активировали.
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 21:00, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Проблема дешёвых ссд. в следующий раз не будешь вестись на рекламу и проплаченные отзывы и возьмёшь качественные adata (поспеши пока островной китай на плаву).
     
     
  • 3.58, Аноним (15), 22:53, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адата и есть дешевый ссд.
     
     
  • 4.60, Аноним (9), 23:17, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, сарказм был силён. Но, при этом он собирается на нормальном контроллере и поддерживает discard.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:54, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо, но я лучше reiser5 подожду.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 21:19, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его не будет. Ты как те психи, который ждали автобус на остановке где автобусы не останавливаются.
     
     
  • 3.29, Аноним (7), 21:44, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе не верю.
     
     
  • 4.41, Аноним (15), 22:03, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поверь в Анонима как в самого себя. Главная заповедь опеннета.
     

  • 1.18, ma3x one (?), 21:18, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Скажите, а Btrfs уже готова для продакшена и для десктопа?

    openSUSE Leap 15.x:

    Коневой раздел - Btrfs
    Домашний раздел - Xfs

     
     
  • 2.21, Аноним (15), 21:19, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суся это экспериментальный дистр. Никто суши даже платные на боевой сервер ставить не будет.
     
     
  • 3.23, Ананимист (?), 21:21, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую иногда выбираться в Европу, а не сидеть на диване где-то в Ростове.
    Очень много стереотипов развеются.
     
     
  • 4.28, Аноним (7), 21:43, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень много стереотипов развеются.

    Давно уже.

     
     
  • 5.45, Ананимист (?), 22:08, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, или starздишь, или мало гуляешь.
    Нужно больше.

    openSUSE и в госпиталях юзают (у них на сайте есть инфа, не падай ток в обморок).
    И в учебных заведениях (можешь погуглить, только держи себя в руках).

    Давай, как погуляешь, дай знать.

     
  • 4.44, Аноним (15), 22:07, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы убедить что суши никто не использует? Ты бы сам сначала для начала выбрался из своего манямирка.  
     
     
  • 5.46, Ананимист (?), 22:09, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/129298.html#45
    + залети в метрику к ним и узри, сколько активных качалок с их серваков за ноябрь.
    Упадёшь с дивана, уверяю.
     
     
  • 6.54, Аноним (15), 22:45, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять ссылку на свой манямирок дал? Ты мозгов вообще обучен пользоваться? Тебе явно к психиатору прими таблетки.
     
  • 4.56, Аноним (56), 22:49, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Ростов, что, не в Европе?
     
  • 3.32, pavlinux (ok), 21:50, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никто суши даже платные на боевой сервер ставить не будет.

    В ИТ отделе лондонской бирже сидят д0л6oящеры, не слушали омнонимов с опеннета?

    https://www.cnews.ru/news/line/londonskaya_birzha_zavershila_perehod

     
     
  • 4.43, Аноним (15), 22:06, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новости 33 миллиона лет ты так жестко рофлишь над самим собой?  И то в те времена то что менеджеры получили больше откатов конкретно в этой фирме говорит ровно ни о чём.  

    После этого никто, подчеркиваю никто из тех кто дружит с головой ни в какие серьёзные вещи суши не пихал.  

     
     
  • 5.48, pavlinux (ok), 22:13, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > жестко рофлишь

    Йопт, малолетнее дебилушко. иди гугле HPE GreenLake, Kubernetes

    И свои высеры про "откаты" и "никто" ссылками подтверждай. А то выглядишь де6илом

     
     
  • 6.53, Аноним (15), 22:44, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Йопт, старый маразматушка. Нет там никакого суши забудь. Суши есть у мелких отщипенцев типа тебя, с ограниченными умственными способностями. Твои нелепые попытки гуглить это просто смех. Ты смешном по жизни.
     
  • 2.39, penetrator (?), 22:02, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зачем такой изврат? сюся нормально полностью крутится на бтрфс
     

  • 1.31, pavlinux (ok), 21:48, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BTRFS это отладочная версия с халявным кодом, для тестирования алгоритмов ZFS.

     
  • 1.51, Аноним (7), 22:37, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Лёня Поцтеринг до сих пор не разглядел фатальных недостатков BTRFS? Почему не написал SystemdFS? Только ему одному по силам такие свершения.
     
     
  • 2.55, Аноним (15), 22:49, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно привязать всех сразу, а не делать свою.
     
  • 2.57, Аноним (56), 22:50, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что BTRFS - не мейнстрим.
     

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