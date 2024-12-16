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Для Btrfs представлены патчи с балансировкой чтения RAID1 по алгоритму Round-robin

16.12.2024 08:25

В репозиторий, развивающий изменения в Btrfs для будущих веток ядра Linux, принят набор патчей с реализацией политики цикличной балансировки операций чтения в RAID1, использующей алгоритм "Round-robin". Для включения распределения операций чтения по круговому циклу в "/sys/fs/btrfs/<uuid>/read_policy" необходимо выставить значение "round-robin:[min_contiguous_read]", в котором необязательный параметр "min_contiguous_read" определяет минимальный размер запросов, подлежащих балансировке между зеркалами (по умолчанию значение 256 KiB).

Изначально балансировка нагрузки RAID1 в Btrfs производилась на основании PID процесса, который запросил ввод/вывод. Подобная схема неплохо работала в системах где нагрузку создаёт множество разных процессов, однако при однозадачной нагрузке не позволяла добиться максимальной производительности. Например, в проведённых тестах включение политики "round-robin" снизило время выполнения процесса дефрагментации с 18 до 8.8 секунд.

Дополнительно добавлено изменение, реализующее параметр "devid:<devid>" в "/sys/fs/btrfs//read_policy". Данный параметр отключает балансировку и предписывает выполнять операции чтения только с заданного диска.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Продемонстрирована возможность загрузки Windows из раздела с Btrfs
  3. OpenNews: В ядро Linux 6.2 войдут улучшения RAID5/6 в Btrfs
  4. OpenNews: Для Btrfs представлена асинхронная реализация DISCARD
  5. OpenNews: Выпуск WinBtrfs 1.1, реализации файловой системы Btrfs для Windows
  6. OpenNews: SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62407-btrfs
Ключевые слова: btrfs, kernel
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анониссимус (?), 08:30, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А этого не было? Ну хорошо, что теперь будет. Значит, мне не казалось, что raid1 не даёт ускорения.
     
     
  • 2.2, Тест (?), 08:35, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    raid1 и в mdadm не ускоряется by design. Можно сделать degraded raid10 (с половиной дисков), чтобы зафорсить параллельное чтение.
     
     
  • 3.12, нах. (?), 09:20, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    погоди, они ж лет десять назад с пафосом это чинили?
    (или я путаю и они героически чинили 2x performance hit на write? Потычьте кто-нить палочкой, я боюсь.)

     
  • 2.4, Аноним (4), 08:45, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Btrfs не даёт ускорения. И ещё и не даёт ускорения в рейде и этим кто-то в серьез пользовался...
     
     
  • 3.9, нах. (?), 09:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну замедление же ж дает! (не удивлюсь если там и 2x performance hit по записи, как у дедов в их md1)

    На самом деле не дает только при linear read, а если у тебя мильен мелких процессов (мля, а что это такое может быть? cp раздаваемая апачом с prefork mpm?) то все же должно быть не 2x, но побыстрее чем одинарный диск.

    Ноетанеточна, и я бы рекомендовал потестировать если всерьез закладываться на эту недофичу.

    "недо", потому что серьезные выигрыши от параллельных операций начинаются когда шпинделей не два, а двадцать два, а у нас raid6 данные портит.

     
     
  • 4.15, Аноним (-), 09:26, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ноетанеточна, и я бы рекомендовал потестировать если всерьез закладываться на эту недофичу.

    Оно пока экспериментальное и не активировано по дефолту, это ж не ZFSники вывалить не тестированый крап с лопаты.

    > "недо", потому что серьезные выигрыши от параллельных операций начинаются
    > когда шпинделей не два, а двадцать два, а у нас raid6 данные портит.

    RAID6 для ускорения - это конечно тоже забавная идея. Хотя на 22 наверное даже прокатывает.

     
  • 2.14, Аноним (-), 09:23, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А этого не было? Ну хорошо, что теперь будет. Значит, мне не казалось, что
    > raid1 не даёт ускорения.

    На однозадачной нагрузке - не дает. Ибо привязка к PID. Для разных процессов одновременно - дает. Просто на 1-задачных сценариях PID один и тот же и счастье не наступало.

     

  • 1.3, Аноним (4), 08:43, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот ваш новомодный btrfs ещё и дефрагментировать надо? 🤦
     
     
  • 2.7, Тест (?), 08:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ж CoW.
    П.с. Можно дефрагметировать отдельные директории/файлы.
     
     
  • 3.11, нах. (?), 09:18, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты лучше спроси, откуда у них при этом аж более чем двухкратный рост производительности, если суть "дефрагментации" - linear read (допустим, теперь с этим ок) + linear write того что мы только что прочитали. Причем второе в лучшем случае занимает столько же времени, сколько первое, и никак не должно было измениться от того что они _чтение_ пооптимизировали. А "лучший случай" крайне маловероятен в фс где и читать-то параллельно не умеют толком.

     

  • 1.5, DEF (?), 08:45, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как только автора BcacheFS выкинули на мороз, а качество его ФС на практике оказалосл далеко от заявленных, так тут-же стали усердно коммитить в Btrfs. Суда по коммитам, скоро RAID5/6 заработает.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:51, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совпадение ли, что тушатся именно наработки из бкэшфс?
    Оливеру хотят показать его место?
     
  • 2.8, нах. (?), 09:04, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но пока что они за десять лет научились в парал...ой, нет, не научились. Научились в "балансировку" какую-то вместо параллельного чтения raid1.

    Ждите, ждите, вам непременно подвезут и raid6. Только данные на нем по прежнему хранить не стоит.

     
  • 2.13, Аноним (13), 09:20, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с качеством BcacheFS?
     

  • 1.10, нах. (?), 09:12, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И да, это ответ на незаданный вопрос, почему zfs блочная и не надеется на системные кэши - есть тут один любитель верещать.

    "ее покровители могут ... расстроиться", если полка ценой как крыло от боинга вдруг начнет читаться со скоростью одного диска.

     
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