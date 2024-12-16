Для Btrfs представлены патчи с балансировкой чтения RAID1 по алгоритму Round-robin

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|1.1, Анониссимус (?), 08:30, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А этого не было? Ну хорошо, что теперь будет. Значит, мне не казалось, что raid1 не даёт ускорения.
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|2.2, Тест (?), 08:35, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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raid1 и в mdadm не ускоряется by design. Можно сделать degraded raid10 (с половиной дисков), чтобы зафорсить параллельное чтение.
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|3.12, нах. (?), 09:20, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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погоди, они ж лет десять назад с пафосом это чинили?
(или я путаю и они героически чинили 2x performance hit на write? Потычьте кто-нить палочкой, я боюсь.)
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|2.4, Аноним (4), 08:45, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Btrfs не даёт ускорения. И ещё и не даёт ускорения в рейде и этим кто-то в серьез пользовался...
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|3.9, нах. (?), 09:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну замедление же ж дает! (не удивлюсь если там и 2x performance hit по записи, как у дедов в их md1)
На самом деле не дает только при linear read, а если у тебя мильен мелких процессов (мля, а что это такое может быть? cp раздаваемая апачом с prefork mpm?) то все же должно быть не 2x, но побыстрее чем одинарный диск.
Ноетанеточна, и я бы рекомендовал потестировать если всерьез закладываться на эту недофичу.
"недо", потому что серьезные выигрыши от параллельных операций начинаются когда шпинделей не два, а двадцать два, а у нас raid6 данные портит.
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|4.15, Аноним (-), 09:26, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ноетанеточна, и я бы рекомендовал потестировать если всерьез закладываться на эту недофичу.
Оно пока экспериментальное и не активировано по дефолту, это ж не ZFSники вывалить не тестированый крап с лопаты.
> "недо", потому что серьезные выигрыши от параллельных операций начинаются
> когда шпинделей не два, а двадцать два, а у нас raid6 данные портит.
RAID6 для ускорения - это конечно тоже забавная идея. Хотя на 22 наверное даже прокатывает.
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|2.14, Аноним (-), 09:23, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А этого не было? Ну хорошо, что теперь будет. Значит, мне не казалось, что
> raid1 не даёт ускорения.
На однозадачной нагрузке - не дает. Ибо привязка к PID. Для разных процессов одновременно - дает. Просто на 1-задачных сценариях PID один и тот же и счастье не наступало.
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|2.7, Тест (?), 08:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это ж CoW.
П.с. Можно дефрагметировать отдельные директории/файлы.
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|3.11, нах. (?), 09:18, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты лучше спроси, откуда у них при этом аж более чем двухкратный рост производительности, если суть "дефрагментации" - linear read (допустим, теперь с этим ок) + linear write того что мы только что прочитали. Причем второе в лучшем случае занимает столько же времени, сколько первое, и никак не должно было измениться от того что они _чтение_ пооптимизировали. А "лучший случай" крайне маловероятен в фс где и читать-то параллельно не умеют толком.
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|1.5, DEF (?), 08:45, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как только автора BcacheFS выкинули на мороз, а качество его ФС на практике оказалосл далеко от заявленных, так тут-же стали усердно коммитить в Btrfs. Суда по коммитам, скоро RAID5/6 заработает.
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|2.6, Аноним (6), 08:51, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совпадение ли, что тушатся именно наработки из бкэшфс?
Оливеру хотят показать его место?
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|2.8, нах. (?), 09:04, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но пока что они за десять лет научились в парал...ой, нет, не научились. Научились в "балансировку" какую-то вместо параллельного чтения raid1.
Ждите, ждите, вам непременно подвезут и raid6. Только данные на нем по прежнему хранить не стоит.
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|1.10, нах. (?), 09:12, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И да, это ответ на незаданный вопрос, почему zfs блочная и не надеется на системные кэши - есть тут один любитель верещать.
"ее покровители могут ... расстроиться", если полка ценой как крыло от боинга вдруг начнет читаться со скоростью одного диска.
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