Для Btrfs представлены патчи с балансировкой чтения RAID1 по алгоритму Round-robin

2.2 , Тест ( ? ), 08:35, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – raid1 и в mdadm не ускоряется by design. Можно сделать degraded raid10 (с половиной дисков), чтобы зафорсить параллельное чтение.

3.12 , нах. ( ? ), 09:20, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – погоди, они ж лет десять назад с пафосом это чинили?

(или я путаю и они героически чинили 2x performance hit на write? Потычьте кто-нить палочкой, я боюсь.) 2.4 , Аноним ( 4 ), 08:45, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Btrfs не даёт ускорения. И ещё и не даёт ускорения в рейде и этим кто-то в серьез пользовался...

3.9 , нах. ( ? ), 09:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну замедление же ж дает! (не удивлюсь если там и 2x performance hit по записи, как у дедов в их md1) На самом деле не дает только при linear read, а если у тебя мильен мелких процессов (мля, а что это такое может быть? cp раздаваемая апачом с prefork mpm?) то все же должно быть не 2x, но побыстрее чем одинарный диск. Ноетанеточна, и я бы рекомендовал потестировать если всерьез закладываться на эту недофичу. "недо", потому что серьезные выигрыши от параллельных операций начинаются когда шпинделей не два, а двадцать два, а у нас raid6 данные портит. 4.15 , Аноним ( - ), 09:26, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ноетанеточна, и я бы рекомендовал потестировать если всерьез закладываться на эту недофичу. Оно пока экспериментальное и не активировано по дефолту, это ж не ZFSники вывалить не тестированый крап с лопаты. > "недо", потому что серьезные выигрыши от параллельных операций начинаются

> когда шпинделей не два, а двадцать два, а у нас raid6 данные портит. RAID6 для ускорения - это конечно тоже забавная идея. Хотя на 22 наверное даже прокатывает.

2.14 , Аноним ( - ), 09:23, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А этого не было? Ну хорошо, что теперь будет. Значит, мне не казалось, что

> raid1 не даёт ускорения. На однозадачной нагрузке - не дает. Ибо привязка к PID. Для разных процессов одновременно - дает. Просто на 1-задачных сценариях PID один и тот же и счастье не наступало.

