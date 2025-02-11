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Обновление OpenSSL 3.4.1 с устранением уязвимостей

11.02.2025 23:33

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.16, 3.1.8, 3.2.4, 3.3.3 и 3.4.1. В версиях 3.2.4, 3.3.3 и 3.4.1 устранена уязвимость (CVE-2024-12797), которой присвоен высокий уровень опасности. Уязвимость позволяет организовать MITM-атаку на соединения TLS и DTLS. Проблема проявляется только в системах, использующих для аутентификации клиентов открытые ключи RPK (Raw Public Key, RFC 7250). По умолчанию поддержка RPK отключена на стороне клиента и сервера.

Уязвимость вызвана тем, что OpenSSL не возвращает клиенту информацию о сбое аутентификации сервера при установке соединения с использованием режима верификации SSL_VERIFY_PEER, так как процесс согласования соединения не разрывается должным образом. Атакующий может устроить MITM-атаку и перенаправить трафик на свой хост вместо целевого сервера, а клиент не получит информацию, что сервер не аутентифицирован. Проблема проявляется начиная с ветки OpenSSL 3.2, в которой появилась возможность использования RPK вместо сертификатов X.509.

Кроме того, в обновлениях OpenSSL исправлена уязвимость CVE-2024-13176, позволяющая осуществить атаку по сторонним каналам для воссоздания закрытого ключа ECDSA через анализ задержек, возникающих при генерации цифровой подписи. Суть уязвимости в том, что для некоторых видов эллиптических кривых, например, NIST P-521, из общей массы можно выделить вычисления с нулевыми старшими битами инвертированного значения вектора инициализации (nonce), время обработки которых отличается на 300 наносекунд.

В случае ECDSA, определения даже нескольких битов с информацией о векторе инициализации достаточно для совершения атаки по последовательному восстановлению всего закрытого ключа. Для успешного совершения атаки у атакующего должен быть доступ к локальной системе, на которой выполняется приложение, формирующее цифровые подписи, или высокоскоростной сетевой доступ к приложению с очень низкими задержками. Атакующий также должен иметь возможность с большой точностью проанализировать время генерации большого числа цифровых подписей, созданных над известными ему данными.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openssl/ope...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографических библиотек OpenSSL 3.4, LibreSSL 4.0, Botan 3.6 и Rustls 0.23.15
  3. OpenNews: Реструктуризация проекта OpenSSL. Переход под крыло OpenSSL библиотек Bouncy Castle и Cryptlib
  4. OpenNews: В Rustls обеспечена совместимость с OpenSSL и nginx
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.3.0
  6. OpenNews: Переполнение буфера в OpenSSL, эксплуатируемое при проверке сертификатов X.509
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62709-openssl
Ключевые слова: openssl, mitm
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Carantin (?), 01:21, 12/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Обычно к багу приводится пример эксплоита. А тут погляжу из-за трудности эксплуатации рабочего варианта и не придумали?
     
     
  • 2, 12yoexpert (ok), 02:05, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и с любой малварью под линукс: ещё ни один эксперт не рассказал, какие команды нужно вбить в консоль или куда кликнуть мышкой, чтобы запустить у себя какую-нибудь малварь

    хотя ответ, казалось бы, прост: ставишь себе яндекс браузер (а.к.а. вивальди) и дело в шляпе

     
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