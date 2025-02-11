Обновление OpenSSL 3.4.1 с устранением уязвимостей

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.16, 3.1.8, 3.2.4, 3.3.3 и 3.4.1. В версиях 3.2.4, 3.3.3 и 3.4.1 устранена уязвимость (CVE-2024-12797), которой присвоен высокий уровень опасности. Уязвимость позволяет организовать MITM-атаку на соединения TLS и DTLS. Проблема проявляется только в системах, использующих для аутентификации клиентов открытые ключи RPK (Raw Public Key, RFC 7250). По умолчанию поддержка RPK отключена на стороне клиента и сервера.

Уязвимость вызвана тем, что OpenSSL не возвращает клиенту информацию о сбое аутентификации сервера при установке соединения с использованием режима верификации SSL_VERIFY_PEER, так как процесс согласования соединения не разрывается должным образом. Атакующий может устроить MITM-атаку и перенаправить трафик на свой хост вместо целевого сервера, а клиент не получит информацию, что сервер не аутентифицирован. Проблема проявляется начиная с ветки OpenSSL 3.2, в которой появилась возможность использования RPK вместо сертификатов X.509.

Кроме того, в обновлениях OpenSSL исправлена уязвимость CVE-2024-13176, позволяющая осуществить атаку по сторонним каналам для воссоздания закрытого ключа ECDSA через анализ задержек, возникающих при генерации цифровой подписи. Суть уязвимости в том, что для некоторых видов эллиптических кривых, например, NIST P-521, из общей массы можно выделить вычисления с нулевыми старшими битами инвертированного значения вектора инициализации (nonce), время обработки которых отличается на 300 наносекунд.

В случае ECDSA, определения даже нескольких битов с информацией о векторе инициализации достаточно для совершения атаки по последовательному восстановлению всего закрытого ключа. Для успешного совершения атаки у атакующего должен быть доступ к локальной системе, на которой выполняется приложение, формирующее цифровые подписи, или высокоскоростной сетевой доступ к приложению с очень низкими задержками. Атакующий также должен иметь возможность с большой точностью проанализировать время генерации большого числа цифровых подписей, созданных над известными ему данными.



