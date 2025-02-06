Уязвимости в беспроводных маршрутизаторах Zyxel, D-Link и Netgear

Несколько уязвимостей в беспроводных маршрутизаторах Zyxel, D-Link и Netgear, позволяющих получить удалённый доступ к устройству без аутентификации. В беспроводных маршрутизаторах Zyxel выявлено (CVE-2025-0890) наличие учётных записей с предопределёнными паролями, позволяющих получить доступ к устройству. Анализ прошивки показал, что в файле /etc/default.cfg предопределены учётные записи supervisor:zyad1234, admin:1234 и zyuser:1234. Кроме того, на устройствах выявлены уязвимости (CVE-2024-40890, CVE-2024-40891), позволяющие осуществить подстановку системных команд при отправке специально оформленного POST-запроса к CGI-скриптам в web-интерфейсе или при запуске операций, предоставляемых через telnet. Производитель предоставляет через telnet ограниченный доступ, позволяющий выполнять лишь отдельные операции, такие как ping и tftp. Выставленные ограничения оказалось можно обойти и получить полный shell-доступ с правами root, выполнив, например, "tftp -h || sh". Комбинация указанных проблем, даёт возможность удалённому неаутентифицированному атакующему подключиться к устройству по протоколу telnet или через web-интерфейс и выполнить свой код с правами root. В сети уже зафиксировано использования данных уязвимостей для установки на устройства вредоносного ПО Mirai. Уязвимость затрагивает модели устройств VMG1312-B10*, VMG3313-B10A, VMG3926-B10B, VMG4325-B10A, VMG4380-B10A, VMG8324-B10A, VMG8924-B10A, SBG3300 и SBG3500. Компания Zyxel сообщила, что не собирается выпускать обновление прошивки для устранения выявленных проблем, так как время сопровождения данных устройств истекло. Кроме того, утверждается, что доступ к web-интерфейсу и telnet на проблемных устройствах по умолчанию отключён для обращений из внешней сети. При этом выявившие уязвимость исследователи смогли при помощи сервисов FOFA и Censys найти около 1500 уязвимых устройств, принимающих запросы через telnet из внешней сети.

В беспроводных маршрутизаторах D-Link серии DSL-3788 выявлена уязвимость (CVE-2024-57440), позволяющая без прохождения аутентификации удалённо выполнить код на устройстве. Для совершения атаки достаточно отправить на запрос к CGI-скрипту webproc с указанием в поле sessionid слишком большого значения, приводящего к переполнению буфера. Проблема вызвана отсутствием проверки размера входных данных в функции COMM_MakeCustomMsg. Компания D-Link устранила проблему в обновлении прошивки 1.01R1B037

В беспроводных маршрутизаторах Netgear выявлены две уязвимости. Первая уязвимость затрагивает модели Netgear XR1000, XR1000v2 и XR500, и позволяет без прохождения аутентификации удалённо выполнить код на устройстве. Вторая уязвимость проявляется в моделях Netgear WAX206, WAX220 и WAX214v2, и даёт возможность получить доступ к устройству в обход процесса аутентификации. Детали об эксплуатации уязвимостей пока не раскрываются. Уязвимости устранены в февральских обновлениях прошивок.



