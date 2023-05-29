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Уязвимости в межсетевых экранах Zyxel, позволяющие выполнить код на устройстве

29.05.2023 10:08

В устройствах Zyxel серий ATP, VPN, USG FLEX и ZyWALL, предназначенных для организации работы межсетевых экранов, IDS и VPN на предприятиях, выявлены две уязвимости, потенциально позволяющие выполнить свой код на устройстве или инициировать отказ в обслуживании через отправку сетевого запроса без прохождения аутентификации. Первая уязвимость (CVE-2023-33009) вызвана переполнением буфера в функции обработки уведомлений, а вторая (CVE-2023-33010) - переполнением буфера в функции обработки идентификаторов. Проблемы, которым присвоен критический уровень опасности (CVSS 9.8 из 10), устранены в обновлениях прошивки ZLD 5.36 Patch 2 и ZLD 4.73 Patch 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zyxel.com/global/e...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Zyxel LTE3301-M209, допускающая доступ через предопределённый пароль
  3. OpenNews: Уязвимость в межсетевых экранах Zyxel, позволяющая выполнить код без аутентификации
  4. OpenNews: Бэкдор в межсетевых экранах и контроллерах точек доступа Zyxel
  5. OpenNews: Уязвимости, позволяющие захватить управление коммутаторами Cisco, Zyxel и NETGEAR на чипах RTL83xx
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59212-zyxel
Ключевые слова: zyxel
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:12, 29/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Был у меня Зухел,сгорел от молнии.
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:26, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все роутеры горят от молний. Это лишь вопрос времени. У меня в новой локации с 2018 года уже 3-й сгорел на прошлой неделе. Первый был микротик, второй зухель, третий тп-линк.
     

  • 3, Аноним (3), 10:30, 29/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4, Tron is Whistling (?), 10:30, 29/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну, ладно бы там в сохошных роутерах, я бы всё понял.
    Но вот в файрволах - это уже за гранью.
     

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