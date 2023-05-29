Уязвимости в межсетевых экранах Zyxel, позволяющие выполнить код на устройстве

В устройствах Zyxel серий ATP, VPN, USG FLEX и ZyWALL, предназначенных для организации работы межсетевых экранов, IDS и VPN на предприятиях, выявлены две уязвимости, потенциально позволяющие выполнить свой код на устройстве или инициировать отказ в обслуживании через отправку сетевого запроса без прохождения аутентификации. Первая уязвимость (CVE-2023-33009) вызвана переполнением буфера в функции обработки уведомлений, а вторая (CVE-2023-33010) - переполнением буфера в функции обработки идентификаторов. Проблемы, которым присвоен критический уровень опасности (CVSS 9.8 из 10), устранены в обновлениях прошивки ZLD 5.36 Patch 2 и ZLD 4.73 Patch 2.



