Выпуск редактора разделов GParted 1.7 и дистрибутива GParted Live 1.7

Опубликован релиз Live-дистрибутива GParted Live 1.7.0, предназначенного для восстановления систем после сбоев и работы с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размер загрузочного образа - 588 МБ (x86_64). Дистрибутив основан на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 31 января.

Дистрибутив развивается разработчиками редактора дисковых разделов GParted (GNOME Partition Editor) и обновляется после формирования очередного релиза основного проекта. GParted поддерживает большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

В выпуске GParted 1.7 добавлена экспериментальная поддержка файловой системы Bcachefs. Обеспечено распознавание блочных устройств NBD (Network Block Device), применяемых для организации доступа к блочному устройству на другом компьютере. До версии 3.2 повышены требования к библиотеке libparted.

В дистрибутиве GParted Live 1.7 прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем (i686/i686-pae) из-за прекращения в Debian Sid поддержки пакетов с ядром для архитектуры i386. В состав включены новые пакеты bcachefs-tools, bcache-tools и util-linux-extra. Ядро Linux обновлено до версии 6.12.11. Для использования всех возможностей приложения GParted заявлено о необходимости наличия как минимум 640 МБ ОЗУ.



