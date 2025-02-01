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Выпуск редактора разделов GParted 1.7 и дистрибутива GParted Live 1.7

01.02.2025 11:22

Опубликован релиз Live-дистрибутива GParted Live 1.7.0, предназначенного для восстановления систем после сбоев и работы с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размер загрузочного образа - 588 МБ (x86_64). Дистрибутив основан на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 31 января.

Дистрибутив развивается разработчиками редактора дисковых разделов GParted (GNOME Partition Editor) и обновляется после формирования очередного релиза основного проекта. GParted поддерживает большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

В выпуске GParted 1.7 добавлена экспериментальная поддержка файловой системы Bcachefs. Обеспечено распознавание блочных устройств NBD (Network Block Device), применяемых для организации доступа к блочному устройству на другом компьютере. До версии 3.2 повышены требования к библиотеке libparted.

В дистрибутиве GParted Live 1.7 прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем (i686/i686-pae) из-за прекращения в Debian Sid поддержки пакетов с ядром для архитектуры i386. В состав включены новые пакеты bcachefs-tools, bcache-tools и util-linux-extra. Ядро Linux обновлено до версии 6.12.11. Для использования всех возможностей приложения GParted заявлено о необходимости наличия как минимум 640 МБ ОЗУ.

  1. Главная ссылка к новости (https://gparted.org/news.php?i...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.6 и дистрибутива GParted Live 1.6
  3. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Rescuezilla 2.5 и SystemRescue 11.01
  4. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  5. OpenNews: Дистрибутив Gentoo начал публикацию еженедельных Live-сборок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62654-gparted
Ключевые слова: gparted
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:31, 01/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2, Аноним (1), 11:38, 01/02/2025 [ответить]  
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    Дистрибутив для ls или mc будет?
     

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