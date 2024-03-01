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Выпуск редактора разделов GParted 1.6 и дистрибутива GParted Live 1.6

01.03.2024 21:59

Доступен релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.6 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

В новой версии GParted 1.6 убрана вставка пустой области, размером 1 MiB, при перемещении разделов. Устранено аварийное завершение при использовании UUID 0000-0000 для exfat. Вместо вызова встроенного интерфейса восстановления данных с разделов (Device > Attempt Data Rescue), найденных при сканировании дисков без MBR, обеспечен запуск утилиты gpart (для восстановления рекомендовано использовать специализированные утилиты, такие как TestDisk).

Одновременно сформирован релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.6.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размеры загрузочных образов составляют: 549 МБ (amd64) и 502 МБ (i686). Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 27 февраля и включает новый выпуск редактора дисковых разделов GParted 1.6.0, а также обновление ядра Linux 6.6.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://gparted.org/news.php?i...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.5 и дистрибутива GParted Live 1.5
  3. OpenNews: Новый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования
  4. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива Grml 2022.11
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60705-gparted
Ключевые слова: gparted, grml
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