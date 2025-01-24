Доступен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.63, в котором представлено 24 изменения, среди которых: Удалён экспериментальный модуль mod_tls, построенный поверх rustls. Данный модуль теперь развивается отдельно. В качестве причины удаления называется нестабильный API rustls и несоответствие циклов разработки rustls и Apache httpd.

Обновлён модуль mod_md, применяемый для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment). Решены проблемы с обновлением сертификатов. Улучшено информирование об ошибках при проверке доменов. Увеличен таймаут проверки.

В mod_authnz_ldap добавлена опция ldap-search, позволяющая выполнять авторизацию по произвольному выражению, не ограничивающемуся именем пользователя.

В mod_lua разрешена запись в параметр r.ap_auth_type.

В mod_ssl возвращена возможность чтения ключей PKCS#11 при использовании криптодвижка без настроенного значения "SSLCryptoDevice".

В обработчике протокола HTTP прекращена поддержка заголовка Request-Range (не путать с заголовком Range), который отправляли браузеры Netscape Navigator 2-3 и MSIE 3.



