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Релиз http-сервера Apache 2.4.63

24.01.2025 22:46

Доступен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.63, в котором представлено 24 изменения, среди которых:

  • Удалён экспериментальный модуль mod_tls, построенный поверх rustls. Данный модуль теперь развивается отдельно. В качестве причины удаления называется нестабильный API rustls и несоответствие циклов разработки rustls и Apache httpd.
  • Обновлён модуль mod_md, применяемый для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment). Решены проблемы с обновлением сертификатов. Улучшено информирование об ошибках при проверке доменов. Увеличен таймаут проверки.
  • В mod_authnz_ldap добавлена опция ldap-search, позволяющая выполнять авторизацию по произвольному выражению, не ограничивающемуся именем пользователя.
  • В mod_lua разрешена запись в параметр r.ap_auth_type.
  • В mod_ssl возвращена возможность чтения ключей PKCS#11 при использовании криптодвижка без настроенного значения "SSLCryptoDevice".
  • В обработчике протокола HTTP прекращена поддержка заголовка Request-Range (не путать с заголовком Range), который отправляли браузеры Netscape Navigator 2-3 и MSIE 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apache/http...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.62 с устранением 2 уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 3.0
  4. OpenNews: Выпуск HTTPS-анализатора Mitmproxy 11 с поддержкой HTTP/3
  5. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код h3i, утилиты для тестирования HTTP/3
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.27.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62610-apache
Ключевые слова: apache, http
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:04, 24/01/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то из прошлой жизни.
     
  • 1.2, нокия (?), 23:13, 24/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    11% доменов ещё на нём
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:20, 24/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    > прекращена поддержка заголовка Request-Range (не путать с заголовком Range), который отправляли браузеры Netscape Navigator 2-3 и MSIE 3.

    Изверги! Как они могли это дропнуть?

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 23:35, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни слово о том зачем они их отправляли.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:33, 24/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    А может кто объяснить, в чём минусы Апача? Почему его сейчас не надо использовать? В 2013 вроде все на нем гоняли и всем норм, а сейчас что-то не советуют ставить почему-то
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 23:34, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Траефик или Кадди или ХАпрокси.
     
  • 2.8, Ivanov (??), 23:59, 24/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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