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Компания Cloudflare открыла код h3i, утилиты для тестирования HTTP/3

30.12.2024 21:38

Компания Cloudflare объявила об открытии исходного кода инструментария h3i, включающего утилиту командной строки и библиотеку функций для низкоуровневого тестирования и отладки серверных реализаций протокола HTTP/3. Утилита может использоваться для оценки поведения серверов HTTP/3, определения уровня соответствия требованиям спецификаций и проверки реагирования на внештатные ситуации. Код утилиты написан на языке Rust и открыт под лицензией BSD.

Утилита может использоваться в качестве клиента HTTP/3, предоставляющего расширенные возможности для полного управления каналом связи. Например, h3i позволяет отправлять в любой поток HTTP/3 и в любом порядке кадры, включающие как корректное, так и не корректное содержимое. Все действия сохраняются в логе, который в дальнейшем может использоваться для повторного воспроизведения сеанса.

Входящая в состав библиотека может применяться для написания автоматизированных тестов, проверяющих корректность поддержки HTTP/3 при разработке серверов HTTP/3 и оценке работы своих систем и сервисов, в том числе при отправке некорректных запросов и внесении аномальных изменений в потоки данных (например, отправке бинарных кадров с заголовками не в том порядке или указании в заголовке Content-Length размера, не соответствующего фактическому объёму данных).

Диагностика HTTP/3 затруднена из-за усложнения протокола, в котором в качестве транспорта используется базирующийся на UDP протокол QUIC и применяются достаточно сложные механизмы управления потоками, распараллеливания операций, расстановки приоритетов, мультиплексирования соединений, двунаправленной передачи данных и упаковки информации, заголовков, настроек и команд в бинарные кадры.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/h3...)
  2. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
  3. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  4. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск HTTPS-анализатора Mitmproxy 11 с поддержкой HTTP/3
  6. OpenNews: Атака Continuation flood, приводящая к проблемам на серверах, использующих HTTP/2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62492-h3i
Ключевые слова: h3i, http3, cloudflare
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:50, 30/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    >базирующийся на QUIC

    Так это фича:
    https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/fundamentals/networking/quic/quic-ove

     
  • 2, Аноним (-), 23:05, 30/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    HTTP/3  штука крутая, но вот отлаживать его - та еще головная боль. А тут тебе на блюдечке: хочешь - ломай сервер кривыми кадрами, хочешь - смотри, как он под нагрузкой загибается. Да еще и на расте
     
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