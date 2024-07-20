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Релиз http-сервера Apache 2.4.62 с устранением 2 уязвимостей

20.07.2024 12:37

Доступен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.62, в котором устранены две уязвимости и внесено 6 изменений. Первая уязвимость (CVE-2024-40898) позволяет совершить атаку SSRF (Server-side request forgery) на mod_rewrite. Проблема проявляется только на платформе Windows и при отправке специально оформленных запросов может привести к утечке NTLM-хэшей на сервер, подконтрольный атакующим.

Вторая уязвимость (CVE-2024-40725) позволяет посмотреть код скриптов, обработка которых настроена при помощи директивы AddType. Например, можно сформировать специально оформленный запрос к PHP-скрипту, который приведёт к показу его содержимого, а не выполнения. Исправление блокирует дополнительный вариант эксплуатации уязвимости CVE-2024-39884, устранённой версии 2.4.61.

Из не связанных с безопасностью изменений выделяется добавление в mod_ssl возможности загрузки сертификатов и ключей из хранилищ, поддерживающих стандарт pkcs11.

В соответствии с июньским отчётом компании Netcraft под управлением http-сервера Apache работает около 212 млн сайтов (год назад 228 млн). Доля Apache httpd оценивается в 19.28% от всех сайтов, что соответствует второму месту по популярности в данной категории (доля Nginx - 21.35%, Cloudflare - 11.05%, OpenResty (платформа на базе nginx и LuaJIT) - 0.79%). При рассмотрении только активных сайтов Apache занимает первое место в рейтинге с долей 19.13% (доля Nginx - 18.09%, Cloudflare - 14.80%, Google - 10.01%). Среди миллиона самых посещаемых сайтов в мире Apache находится на третьем месте с долей 19.69% (лидируют Cloudflare - 23.10% и Nginx - 20.50%).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apache/http...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.61 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd
  4. OpenNews: Релиз http-сервера Lighttpd 1.4.74
  5. OpenNews: Новая версия nginx 1.27.0 c устранением 4 уязвимостей в реализации HTTP/3
  6. OpenNews: Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61585-apache
Ключевые слова: apache, httpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Потужно (?), 13:58, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я этот апач + пхп ещё на win 95 гонял (нет это было не в 95 году, а гораздо позже, я на первопне сидел вообще до 2007 года).
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:07, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень интересно, расскажи нам больше.
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:08, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ужос. Сидеть на 95 маздае (да еще и на первопне) в 2007 году.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:25, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все крутые пацаны сидели на первопне. Молодежь нынче не знает что это такое.
     
     
  • 4.17, lucentcode (ok), 18:47, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На первопне сидели в 1997-м году, уже к 2000-му нормой был PII, в 2001 и далее нормой для многих уже был PIII. В 2007 сидеть на первопне - это особая форма мазохизма.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 19:41, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 1997-м большинство в РФ только мечтали о Первопне. Я тогда только обзавёлся каким-то клоном 486-го и то б/у.
     
     
  • 6.22, нах. (?), 20:37, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые в 97м уже работали.

    Своего может и не было, а доступ к - был.

     
  • 3.12, Потужно (?), 15:36, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не все олигархи. Некоторые в те времена выживали на 200 баксов в месяц, кормя семью из двух детей и умудряясь помогать родителям пенсионерам.
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 16:43, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно было просто взять и начать зарабатывать больше, делов то.
     
     
  • 5.19, нах. (?), 19:35, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2007м это действительно было - можно. Самых невероятных работ для совсем феерических дол...ов было больше в разы чем людей.

     
  • 4.18, нах. (?), 19:24, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В те времена, когда никому ненужный доллар стоил 24 ржубля - выживали на 200 в месяц по-моему как раз те которые кроме пложения детей вообще ничего не умели. Даже пользоваться презервативом. (прежде чем бросаться выполнять заповедь про размножаться - может подумать стоило, чем кормить будешь?)

    Работы для любого кто умел хотя бы правильно выключать компьютер с той 95й (а в идеале еще и понимать, почему ей не надо пользоваться в 2007м) было на любой вкус и размер.

     
  • 2.16, Аноним (16), 18:26, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:19, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это там где новое логотип? Люди обновляться не будут - форкайте с нормальным логотипом!
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 15:26, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот целыми днями только и делаю что любуюсь на логотип вебсервера.
     
     
  • 3.20, нах. (?), 19:36, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык в целом, после установки, он кроме логотипа ничего особенного и не показывает.


     

  • 1.6, Аноним (6), 15:02, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Google на графике - это что такое?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:00, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google App Engine, полагаю.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:12, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уязвимость брендинга не стали исправлять :)
     
  • 1.14, Аноним (10), 16:45, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати а чего никто не верещит что апач рвет как тузик грелку нжинкс?
     

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