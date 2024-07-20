Релиз http-сервера Apache 2.4.62 с устранением 2 уязвимостей

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|1.3, Потужно (?), 13:58, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я этот апач + пхп ещё на win 95 гонял (нет это было не в 95 году, а гораздо позже, я на первопне сидел вообще до 2007 года).
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|2.7, Аноним (7), 15:08, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой ужос. Сидеть на 95 маздае (да еще и на первопне) в 2007 году.
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|3.10, Аноним (10), 15:25, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все крутые пацаны сидели на первопне. Молодежь нынче не знает что это такое.
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|4.17, lucentcode (ok), 18:47, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На первопне сидели в 1997-м году, уже к 2000-му нормой был PII, в 2001 и далее нормой для многих уже был PIII. В 2007 сидеть на первопне - это особая форма мазохизма.
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|5.21, Аноним (21), 19:41, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 1997-м большинство в РФ только мечтали о Первопне. Я тогда только обзавёлся каким-то клоном 486-го и то б/у.
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|6.22, нах. (?), 20:37, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторые в 97м уже работали.
Своего может и не было, а доступ к - был.
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|3.12, Потужно (?), 15:36, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не все олигархи. Некоторые в те времена выживали на 200 баксов в месяц, кормя семью из двух детей и умудряясь помогать родителям пенсионерам.
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|4.13, Аноним (10), 16:43, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно было просто взять и начать зарабатывать больше, делов то.
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|5.19, нах. (?), 19:35, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 2007м это действительно было - можно. Самых невероятных работ для совсем феерических дол...ов было больше в разы чем людей.
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|4.18, нах. (?), 19:24, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В те времена, когда никому ненужный доллар стоил 24 ржубля - выживали на 200 в месяц по-моему как раз те которые кроме пложения детей вообще ничего не умели. Даже пользоваться презервативом. (прежде чем бросаться выполнять заповедь про размножаться - может подумать стоило, чем кормить будешь?)
Работы для любого кто умел хотя бы правильно выключать компьютер с той 95й (а в идеале еще и понимать, почему ей не надо пользоваться в 2007м) было на любой вкус и размер.
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|1.5, Аноним (5), 14:19, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это там где новое логотип? Люди обновляться не будут - форкайте с нормальным логотипом!
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|2.11, Аноним (10), 15:26, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот целыми днями только и делаю что любуюсь на логотип вебсервера.
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|3.20, нах. (?), 19:36, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык в целом, после установки, он кроме логотипа ничего особенного и не показывает.
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