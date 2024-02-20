Релиз http-сервера Lighttpd 1.4.74

2.7 , Аноним ( 7 ), 18:08, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что ты предлагаешь? Хомяковые облака дорого.

3.8 , Аноним ( 8 ), 18:19, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В современно мире часто надо что-то типа tomcat или kestrel. Как только такие плагины появяться- будет на расхват.

4.10 , Аноним ( 5 ), 18:34, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это «что-то» есть у всех крупных облачных провайдеров под разными названиями (lambda, worker, function и так далее). Этой итерации технологии уже лет десять поди. И таки да, нарасхват.

3.9 , Аноним ( 5 ), 18:29, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 0$/год для локалхостных дел дорого? Или ты ждёшь, что тебе ещё и приплачивать будут?

4.11 , Аноним ( 7 ), 18:41, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже локалхост тысячи долларов в год обходится, где ты нашёл бесплатно? И там доступность час в месяц, да?

5.18 , Аноним ( 18 ), 20:16, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > локалхост тысячи долларов в год обходится Поменяйте страну на где подешевле. Хотя любой локалхост дороже, когда подул ветерок и данные вместе с облаком "Честного Джона" уплыли за горизонт.

6.22 , КриоМух ( ok ), 22:57, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Хотя любой локалхост дороже, когда подул ветерок и данные вместе с облаком

> "Честного Джона" уплыли за горизонт. Это тонкий намёк на историю Сбербанка и его "умных лампочек" с инфраструктурой на амазоне? :)

6.24 , Аноним ( 5 ), 23:10, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > данные вместе с облаком "Честного Джона" уплыли за горизонт. Я пользуюсь AWS примерно с 2008 года, когда там всего-то и было S3 да EC2. Все 16 лет я слышу, как не сегодня — завтра, уже вот-вот, почти что, но это не точно, все облака уплывут за горизонт вместе с данными и Безос лично будут хохотать над украденными бизнес-секретами недотёп. Я за это время успел и семью завести, и корни на другом континенте пустить, и много чего ещё, а оно всё никак не случится. Сколько ещё нужно ждать-то? До пенсии хоть успею посмотреть на это всё?

7.26 , Аноним ( 26 ), 23:47, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – jabber.ru в прошлом году, для примера.

8.28 , Аноним ( 5 ), 00:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И где пример-то Начнём с того, что они отнюдь не в клауде хостятся, а на самых ... 7.27 , YetAnotherOnanym ( ok ), 00:13, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всему своё время.

8.29 , Аноним ( 5 ), 00:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот я и спрашиваю когда Моё время уже кончаться начало, а там всё никак ... 5.23 , Аноним ( 5 ), 23:00, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не понимаю, почему модератор потёр. Но всё же хотелось бы услышать как ты умудрился в «тысячи долларов» и «доступность час в месяц» вляпаться.

