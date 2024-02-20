Релиз http-сервера Lighttpd 1.4.74

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|1.1, Аноним (1), 17:26, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки
> пытающегося
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|2.3, Аноним (-), 17:45, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> пытающегося
Ну так честно же написали - нужно за это сказать спасибо!
Ведь никто не утверждает, что у них это получается))
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|3.6, Аноним (6), 18:04, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>> пытающегося
> Ну так честно же написали - нужно за это сказать спасибо!
Спасибо следует сказать автору этого описания на opennet.
В оригинале (на сайте):
lighttpd is a secure, fast, compliant, and very flexible web server that has been optimized for high-performance environments.
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|4.13, Аноним (-), 19:01, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В оригинале (на сайте)
Не, ну это понятно. Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
Но нужно быть скромнее что ли, особенно учитывая количество cveшек для такой маленькой кодовой базы...
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|5.14, Бывалый Смузихлёб (ok), 19:21, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже в оригинале ещё очень скромно в сравнении с несколькими абзацами шаблонных бравурных реляций в каждой новости по расту. Порой доходит до того, что сама суть новости такая же или меньше чем сказка про безопасность и бла-бла-бла
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|5.15, Аноним (6), 19:31, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>учитывая количество cveшек для такой маленькой кодовой базы
В этой маленькой кодовой базе почти нет уязвимостей. Lighttpd вовсю использует сторонние разработки: реализация h2 полностью из litespeed, mod_deflate - libdeflate, и т.д. openssl, lua, sqlite... Большинство cveшек оттуда
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|2.25, YetAnotherOnanym (ok), 23:38, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пытающегося
Эта формулировка кочует из новости в новость, что характерно для опененета. В новостях про раст - мантра про безопасную работу с памятью, в новостях про эрланг - мантра про распределённые отказоустойчивые приложения.
Можно было бы один раз написать, например, "ориентированного на сочетание высокой производительности, безопасности, соответствия стандартам и гибкости настройки", и дальше уже копипастить новую формулировку, но почему-то не судьба.
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|1.2, Аноним (6), 17:33, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В файл конфигурации добавлена поддержка операторов "if", "elif", "elsif", "elseif" и "else if".
else { # (since 1.4.46) # (since 1.4.74, "elif", "elsif", "elseif", or "else if" are also accepted in lieu of "else")
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|1.4, Аноним (4), 17:54, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Думал огрызок какой-то, а на деле вроде достаточно функциональный, можно попробовать.
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|2.19, BrainFucker (ok), 20:39, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Использовал раньше в своих проектах, но потом джанга отказалась от fastcgi в пользую wsgi, а lighttpd с ним состыковать что-то не получилось по простому, забил и перешёл на nginx, он в принципе не менее light.
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|2.20, КриоМух (ok), 20:57, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да вообще отличный веб-сервер. Я под ним держу пару СРМ-ок на дешёвейших хостингах. Ну и у себя разработку на локалхосте веду. Вот статистика по потреблению ЦПУ на FLMP (FreeBSD + Lighttpd + MariaDB + PHP) за 15 дней:
MariaDB - 78:14
PHP-FPM - 16:02
Lighttpd - 7:58
На VPS, 2 ядра + 2Гб. Объём БД - 1.5Гб, в access_log за этот период порядка 30000 обращений. Но это не считая ajax-запросов, которых раз в 5 больше, чем GET запросов.
Время генерации страницы в среднем: 0.03 сек.
Из минусов этого лёгкого веб-сервера, лишь то, что у него какая-то беда с обработкой определённых символов в url. Т.е. если под ним разворачиваешь phpMyAdmin, и в нём в таблице щёлкаешь по заголовку столбца с намерением отсортировать по нему - выдаёт 400 ошибку.
А в остальном он меня более чем устраивает.
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|1.5, Аноним (5), 18:02, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> пригоден для применения на высоконагруженных системах
Пригоден-то пригоден, но не применяется почему-то. Оно и понятно, кому последние 10 лет нужен отдельный веб-сервер кроме локалхостов и легаси?
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|3.8, Аноним (8), 18:19, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В современно мире часто надо что-то типа tomcat или kestrel. Как только такие плагины появяться- будет на расхват.
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|4.10, Аноним (5), 18:34, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это «что-то» есть у всех крупных облачных провайдеров под разными названиями (lambda, worker, function и так далее). Этой итерации технологии уже лет десять поди. И таки да, нарасхват.
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|3.9, Аноним (5), 18:29, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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0$/год для локалхостных дел дорого? Или ты ждёшь, что тебе ещё и приплачивать будут?
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|4.11, Аноним (7), 18:41, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже локалхост тысячи долларов в год обходится, где ты нашёл бесплатно? И там доступность час в месяц, да?
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|5.18, Аноним (18), 20:16, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> локалхост тысячи долларов в год обходится
Поменяйте страну на где подешевле.
Хотя любой локалхост дороже, когда подул ветерок и данные вместе с облаком "Честного Джона" уплыли за горизонт.
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|6.22, КриоМух (ok), 22:57, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Хотя любой локалхост дороже, когда подул ветерок и данные вместе с облаком
> "Честного Джона" уплыли за горизонт.
Это тонкий намёк на историю Сбербанка и его "умных лампочек" с инфраструктурой на амазоне? :)
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|6.24, Аноним (5), 23:10, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> данные вместе с облаком "Честного Джона" уплыли за горизонт.
Я пользуюсь AWS примерно с 2008 года, когда там всего-то и было S3 да EC2. Все 16 лет я слышу, как не сегодня — завтра, уже вот-вот, почти что, но это не точно, все облака уплывут за горизонт вместе с данными и Безос лично будут хохотать над украденными бизнес-секретами недотёп. Я за это время успел и семью завести, и корни на другом континенте пустить, и много чего ещё, а оно всё никак не случится. Сколько ещё нужно ждать-то? До пенсии хоть успею посмотреть на это всё?
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|8.28, Аноним (5), 00:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И где пример-то Начнём с того, что они отнюдь не в клауде хостятся, а на самых ... текст свёрнут, показать
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|5.23, Аноним (5), 23:00, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не понимаю, почему модератор потёр. Но всё же хотелось бы услышать как ты умудрился в «тысячи долларов» и «доступность час в месяц» вляпаться.
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