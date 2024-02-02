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Первый стабильный выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd

02.02.2024 10:48

Проект GNU опубликовал выпуск библиотеки libmicrohttpd 1.0.0, который отмечен как первый стабильный релиз за 16 лет существования проекта. Библиотека написана на языке Си и представляет простой API для встраивания функциональности HTTP-сервера в приложения. Среди поддерживаемых платформ: GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, Android, macOS, Win32 и z/OS. Код распространяется под лицензией LGPL 2.1+. При сборке по умолчанию библиотека занимает около 200 КБ, а в минимальном режиме сборки - 32 КБ. В зависимостях используется только libc, а также libgnutls при опциональной сборке с поддержкой TLS.

Библиотека поддерживает протокол HTTP 1.1, TLS, инкрементальную обработку POST-запросов, приём соединений с нескольких сетевых портов, basic- и digest-аутентификацию, IPv6, SHOUTcast, различные методы мультиплексирования соединений (select, poll, epoll) и модели многопоточности (например, можно использовать пул потоков или поток на соединение). Для снижения накладных расходов, возникающих при переключении контекста между ядром и пространством пользователя, число системных вызовов в процессе работы сведено к минимуму. Безопасность кодовой базы libmicrohttpd подтверждена аудитами, проведёнными компаниями Mozilla и Red Hat.

Наиболее заметные изменения по сравнению с прошлым выпуском:

  • Переписан и приведён к полному соответствию требованиям RFC 9110 и 9112 код для разбора запросов клиентов. Предоставлены режимы строгого и мягкого соблюдения спецификаций для балансирования между совместимостью или более высокой безопасностью.
  • Переработана реализация digest-аутентификации, в которой значительно расширена поддержка возможностей, присутствующих в RFC 7617. В том числе обеспечена поддержка SHA-512, userhash и username в расширенной нотации. Также сохранена поддержка старого RFC 2069 и возможность использования хэшей MD5 и SHA-256.
  • Улучшена работа в многопоточных окружениях и при режимах полинга сокетов.
  • Переработана реализация basic-аутентификации, для которой в ABI предложены дополнительные функции.
  • Переделан код для инициализации GnuTLS. Добавлена возможность использования как типовой, так и специфичной для libmicrohttpd системной конфигурации GnuTLS, а также поддержка переопределения отдельных настроек системной конфигурации GnuTLS.

В дальнейшем планируется заняться разработкой ветки libmicrohttpd 2, в которой будет обеспечена поддержка протоколов HTTP/2 и HTTP/3, а также проведена работа по упрощению API и поддержке разных бэкендов для TLS. Начало работы над новой веткой будет профинансировано фондом Sovereign, учреждённым в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.77
  3. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.13. Продвижение GNS в качестве интернет-стандарта
  4. OpenNews: Подведены итоги аудита кода библиотеки GNU libmicrohttpd
  5. OpenNews: Представлен uselessd, минималистичный вариант systemd
  6. OpenNews: Библиотека на Си для встраивания HTTP сервера в приложения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60540-libmicrohttpd
Ключевые слова: libmicrohttpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 02/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    http as a service.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:07, 02/02/2024 [ответить]  
    		• –3 +/
    > релиз за 16 лет

    это 2008 год, а в 2009 появился go, где всеgo gораздо больше и вкуснее, для встройки какой мб.

     
     
  • 2.8, IdeaFix (ok), 11:27, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    32 килобайта?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:10, 02/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    >различные методы мультиплексирования соединений (select, poll, epoll)

    kqueue поддерживается?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:16, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот тоже интересно, написано что среди поддерживаемых платформ: GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris. Но при этом современное мультиплексирование только epoll для линукса,остальным видимо довольствоваться посиксным poll'ом. Ну ок, в NetBSD есть wrapper для epoll, к-й транслируется в kqueue. Но все равно...
     

  • 1.6, Аноним (5), 11:23, 02/02/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    > При сборке по умолчанию библиотека занимает около 200 КБ, а в минимальном режиме сборки - 32 КБ

    Растаманы, что с лицом?

     
  • 1.7, IdeaFix (ok), 11:27, 02/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Да, надо бы на раст переписать.... :))
     
  • 1.9, Golangdev (?), 11:29, 02/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Код распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

    спасибо, нет

     
     
  • 2.10, Аноним (3), 11:35, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Код распространяется под лицензией LGPL 2.1+.
    >спасибо, нет

    Получается, если я заюзаю либу в своей проге, я обязан открыть исходники?

     

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