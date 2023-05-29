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Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.77

29.05.2023 09:43

Проект GNU опубликовал выпуск библиотеки libmicrohttpd 0.9.77, представляющей простой API для встраивания функциональности HTTP-сервера в приложения. Среди поддерживаемых платформ: GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, Android, macOS, Win32 и z/OS. Библиотека распространяется под лицензией LGPL 2.1+. В собранном виде библиотека занимает около 32 КБ.

Библиотека поддерживает протокол HTTP 1.1, TLS, инкрементальную обработку POST-запросов, basic- и digest-аутентификацию, IPv6, SHOUTcast, различные методы мультиплексирования соединений (select, poll, epoll) и модели многопоточности (например, можно использовать пул потоков или поток на соединение). Для снижения накладных расходов, возникающих при переключении контекста между ядром и пространством пользователя, число системных вызовов в процессе работы сведено к минимуму.

Наиболее заметные изменения:

  • В API предложена новая функция MHD_get_version_bin() для получения информации о версии библиотеки в упакованном формате (например, 0x00097701).
  • К форме, рекомендуемой в RFC, приведены идентификаторы алгоритмов, используемых для digest-аутентификации ("MD5" / "SHA-256" вместо "md5" / "sha-256").
  • Переписан код декодирования блоков в формате Base64, усилена проверка корректности входных данных в формате Base64.
  • Улучшена настройка кросс-компиляции, повышена совместимость с POSIX и новыми версиями компиляторов.
  • Добавлены внутренние тесты для проверки декодирования Base64, Basic Auth и свёрнутых длинных HTTP-заголовов.
  • В тестах задействован обновлённый API библиотеки libcurl для скрытия предупреждений об использовании устаревших вызовов.
  • Добавлена возможность использования компиляторов VC (Visual C) при сборке для систем ARM и ARM64.
  • Любые отрицательные значения, возвращаемые callback-вызовом, теперь трактуются как ошибки (ранее отрицательные значения, за исключением предопределённых кодов ошибок, могли привести к неопределённому поведению).
  • Добавлена обработка макроса препроцессора "DEBUG" (обработчик идентичен макросу "_DEBUG").
  • Исправлены накопившиеся ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Подведены итоги аудита кода библиотеки GNU libmicrohttpd
  3. OpenNews: Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.74
  4. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
  5. OpenNews: Представлен HTTP-сервер hinsightd, использующий Linux-подсистему io_uring
  6. OpenNews: Уязвимость в приложениях на базе HTTP-библиотеки Hyper
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59211-libmicrohttpd
Ключевые слова: libmicrohttpd, http
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