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Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.74

20.12.2021 11:15

Проект GNU опубликовал выпуск библиотеки libmicrohttpd 0.9.74, представляющей простой API для встраивания функциональности HTTP-сервера в приложения. Библиотека поддерживает протокол HTTP 1.1, TLS, инкрементальную обработку POST-запросов, basic- и digest-аутентификацию, IPv6, SHOUTcast и различные методы мультиплексирования соединений (select, poll, pthread, thread pool). Среди поддерживаемых платформ: GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Android, macOS, Win32, Symbian и z/OS. Библиотека распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

В новой версии:

  • Добавлена экспериментальная реализация протокола WebSockets, которая пока недостаточно хорошо протестирована и отключена по умолчанию.
  • Улучшено соответствие спецификациям реализаций протоколов HTTP 1.0/1.1.
  • Переделан код для декодирования chunked-запросов.
  • Полностью переписан код формирования HTTP-заголовков при ответе.
  • Добавлен код для автоматического возвращения ошибок, связанных с некорректными chunked-запросами, слишком большим размером данных и неверным выставлением заголовка Content-Length.
  • Точность задания таймаутов повышена с секунд до миллисекунд.
  • Проведены внутренние оптимизации, например, улучшено управление памятью, повышена эффективность хэширования и исключён повторяющийся разбор версии протокола и метода HTTP.
  • Обеспечена более строгая проверка корректности значений HTTP-заголовков, разрешено использование символа табуляции в значениях заголовков ответа, но запрещено использование пробела в значениях пользовательских заголовков.
  • Добавлена сборочная опция '--enable-sanitizers[=address,undefined,leak,user-poison]' для выборочного включения режимов выявления проблем в коде.
  • Добавлен файл проекта для сборки в MSVC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в сторонние запросы
  3. OpenNews: Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.72
  4. OpenNews: Подведены итоги аудита кода библиотеки GNU libmicrohttpd
  5. OpenNews: Новая атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в запросы
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз утилиты для загрузки web-контента GNU Wget2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56379-libmicrohttpd
Ключевые слова: libmicrohttpd
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:19, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    на симбиан всплакнул, на вин32 поплевался
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:29, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И то и другое - проприетарное говно.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:37, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пускай так, но симбиан на порядок юзабельнее был современного ведроида

    да и хрюша тоже на порядок удобнее любого пингвиньего десктопа (кроме второгнома, пожалуй) была, плююсь я в неё потому что гнутые зачем-то её поддерживают

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:58, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синдром утёнка.
     
  • 4.8, Аноним (8), 12:11, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты целиком неадекватен. Мимопользователь линукса и венды с 90, качество софта что там что там выросло на многие порядки. Симбиану земля стекловатой.
     
  • 3.11, kusb (?), 14:06, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/SymbianSource
     

  • 1.5, Ordu (ok), 11:55, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Точность задания таймаутов повышена с секунд до миллисекунд.

    "Понижена"?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:00, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    При миллисекундах точность _выше_.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:25, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлен файл проекта для сборки в MSVC

    А нельзя просто CMake использовать?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:49, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даю установку: используй.
     

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