Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.72

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:36, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да.

2.10 , Аноним ( 10 ), 13:45, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Насколько я помню историю, это плюсы всегда были стабильно уязвимыми и текли. В си гораздо сложнее допустить неочевидные ошибки и утечку ресурсов, всё зависит от программиста и его хаков (не проблема языка, в любом языке можно накосячить). Вот примерно все жава приложения у меня текут, многие дотнет приложения текут, плюсовые (та же плазма) текут. Я не помню ни одной сишной программы, чтобы она текла. Наверное потому, что там утечка сразу очевидна и исправляется? Или просто сам язык проще и меньше возможностей для ошибок.

3.15 , Аноним ( 10 ), 14:02, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ах да, кроме тех, которые сам написал пока впервые листал k&r (старое издание). Вот они текли, но быстро стало понятно к чему стоит относиться внимательнее и где утечек допускать нельзя. Хотя писать конструкции типа if (!strcmp(tag, "INDEX")) strncpy((cdgen = malloc(16)), tval, 15); я не перестал, но теперь внимательнее отношусь к жалобам того же valgrind и если это asciiz зануляю последний байт и не рассчитываю на компилятор и ядро (либо уже calloc вместо malloc). Хотя в той же ICU (опять плюсы да что ж ты будешь делать!) утечка памяти происходит внутри и исправить её так и не получилось.

2.12 , Dzen Python ( ok ), 13:51, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ой, какие по сути-то там уязвимости? Проверка на длину буфера и указатели, все.

2.17 , Аноним ( 16 ), 14:10, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дыры это в пхп и в нод.жс

