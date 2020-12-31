Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.72

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|2.16, Аноним (16), 14:09, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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2020 год не считается. Его принято исключить из истории, просто это был очень длинный 2019 год.
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|2.10, Аноним (10), 13:45, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Насколько я помню историю, это плюсы всегда были стабильно уязвимыми и текли. В си гораздо сложнее допустить неочевидные ошибки и утечку ресурсов, всё зависит от программиста и его хаков (не проблема языка, в любом языке можно накосячить). Вот примерно все жава приложения у меня текут, многие дотнет приложения текут, плюсовые (та же плазма) текут. Я не помню ни одной сишной программы, чтобы она текла. Наверное потому, что там утечка сразу очевидна и исправляется? Или просто сам язык проще и меньше возможностей для ошибок.
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|3.15, Аноним (10), 14:02, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ах да, кроме тех, которые сам написал пока впервые листал k&r (старое издание). Вот они текли, но быстро стало понятно к чему стоит относиться внимательнее и где утечек допускать нельзя. Хотя писать конструкции типа if (!strcmp(tag, "INDEX")) strncpy((cdgen = malloc(16)), tval, 15); я не перестал, но теперь внимательнее отношусь к жалобам того же valgrind и если это asciiz зануляю последний байт и не рассчитываю на компилятор и ядро (либо уже calloc вместо malloc). Хотя в той же ICU (опять плюсы да что ж ты будешь делать!) утечка памяти происходит внутри и исправить её так и не получилось.
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|1.6, Аноним (6), 13:08, 31/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> FreeBSD, Windows, OpenBSD, NetBSD
Правильно, что поставили вантуз в один ряд с бздосями.
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|2.9, Аноним (-), 13:41, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Android, macOS, Win32
>> FreeBSD, Windows, OpenBSD, NetBSD
> Правильно, что поставили вантуз в один ряд с бздосями.
> И нет, у меня совсем-совсем не бомбит при виде BSD! Воть!
Однако, какое избирательное у местных Пингвиняш восприятие.
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|3.11, Аноним (10), 13:50, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто Вантузятник порадовался за любимые ОС кодом которых он пользуется, от Линукса то ему никакой пользы. При чём тут Линуксоиды вообще?
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|4.18, Аноним (-), 14:16, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> вантуз ... бздосями.
> Просто Вантузятник порадовался за любимые ОС кодом которых он пользуется, от Линукса то ему никакой пользы.
Да-да, "бъет^W обзывает - значит любит!" (с)
Кстати, ус поправь, а то отклеился.
> При чём тут Линуксоиды вообще?
Только у них от вида трех букв "BSD" начинается нестерпимый зуд и потребность написать хоть что-то, пусть даже и глупость.
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|2.13, Аноним (13), 13:54, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Правильно, что поставили вантуз в один ряд с бздосями.
Там вот так написано:
GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Android, macOS, Win32, Symbian и z/OS.
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