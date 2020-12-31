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Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.72

31.12.2020 11:43

Проект GNU опубликовал выпуск библиотеки libmicrohttpd 0.9.72, представляющей простой API для встраивания функциональности HTTP-сервера в приложения. Библиотека поддерживает протокол HTTP 1.1, TLS, инкрементальную обработку POST-запросов, basic- и digest-аутентификацию, IPv6, SHOUTcast и различные методы мультиплексирования соединений (select, poll, pthread, thread pool). Среди поддерживаемых платформ: GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Android, macOS, Win32, Symbian и z/OS.

В новой версии, благодаря полной переработке кода буферизации, значительно улучшена совместимость с различными операционными системами, включая FreeBSD, Windows, OpenBSD, NetBSD, macOS и Solaris. Проведена работа по повышению производительности, сокращению системных вызовов и улучшению синхронизации между потоками. Внесённые оптимизации наиболее заметны при обработке остающихся открытыми соединений HTTP и HTTPS. Добавлена новая функция MHD_create_response_from_pipe() для отдачи содержимого запроса через неименованный канал, а не файл.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
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  3. OpenNews: Компания Mozilla распределила 539 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  4. OpenNews: Подведены итоги аудита кода библиотеки GNU libmicrohttpd
  5. OpenNews: Представлен uselessd, минималистичный вариант systemd
  6. OpenNews: Библиотека на Си для встраивания HTTP сервера в приложения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54338-libmicrohttpd
Ключевые слова: libmicrohttpd
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, MasterSlave (?), 11:54, 31/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С Новым годом всех! Пошлём 2020 куда подальше!
     
     
  • 2.21, КО (?), 14:56, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оффтоп, скрыть, в бан, и мой комментарий тоже.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:21, 31/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    2021 не будет лучше.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:26, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё лудче!
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 12:27, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исчо лудшее!
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:34, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более лудший!
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 15:06, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3-им ставлю два. лучше.

    марьванна недовольна.

     
  • 2.16, Аноним (16), 14:09, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2020 год не считается. Его принято исключить из истории, просто это был очень длинный 2019 год.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:35, 31/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    И что в сишной либе ни од6ой уязвимости?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:36, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:45, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Насколько я помню историю, это плюсы всегда были стабильно уязвимыми и текли. В си гораздо сложнее допустить неочевидные ошибки и утечку ресурсов, всё зависит от программиста и его хаков (не проблема языка, в любом языке можно накосячить). Вот примерно все жава приложения у меня текут, многие дотнет приложения текут, плюсовые (та же плазма) текут. Я не помню ни одной сишной программы, чтобы она текла. Наверное потому, что там утечка сразу очевидна и исправляется? Или просто сам язык проще и меньше возможностей для ошибок.
     
     
  • 3.15, Аноним (10), 14:02, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ах да, кроме тех, которые сам написал пока впервые листал k&r (старое издание). Вот они текли, но быстро стало понятно к чему стоит относиться внимательнее и где утечек допускать нельзя. Хотя писать конструкции типа if (!strcmp(tag, "INDEX")) strncpy((cdgen = malloc(16)), tval, 15); я не перестал, но теперь внимательнее отношусь к жалобам того же valgrind и если это asciiz зануляю последний байт и не рассчитываю на компилятор и ядро (либо уже calloc вместо malloc). Хотя в той же ICU (опять плюсы да что ж ты будешь делать!) утечка памяти происходит внутри и исправить её так и не получилось.
     
  • 2.12, Dzen Python (ok), 13:51, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, какие по сути-то там уязвимости? Проверка на длину буфера и указатели, все.
     
  • 2.17, Аноним (16), 14:10, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дыры это в пхп и в нод.жс
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:08, 31/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > FreeBSD, Windows, OpenBSD, NetBSD

    Правильно, что поставили вантуз в один ряд с бздосями.

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 13:41, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Android, macOS, Win32
    >> FreeBSD, Windows, OpenBSD, NetBSD
    > Правильно, что поставили вантуз в один ряд с бздосями.
    > И нет, у меня совсем-совсем не бомбит при виде BSD! Воть!

    Однако, какое избирательное у местных Пингвиняш восприятие.

     
     
  • 3.11, Аноним (10), 13:50, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто Вантузятник порадовался за любимые ОС кодом которых он пользуется, от Линукса то ему никакой пользы. При чём тут Линуксоиды вообще?
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 14:16, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> вантуз ... бздосями.
    > Просто Вантузятник порадовался за любимые ОС кодом которых он пользуется, от Линукса то ему никакой пользы.

    Да-да, "бъет^W обзывает - значит любит!" (с)
    Кстати, ус поправь, а то отклеился.

    > При чём тут Линуксоиды вообще?

    Только у них от вида трех букв "BSD" начинается нестерпимый зуд и потребность написать хоть что-то, пусть даже и глупость.


     
     
  • 5.20, Аноним (20), 14:53, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему ты тогда всё время зудишь? Один из них небось?
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:54, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Правильно, что поставили вантуз в один ряд с бздосями.

    Там вот так написано:
    GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Android, macOS, Win32, Symbian и z/OS.

     

  • 1.14, Happy New Covid21 (?), 13:54, 31/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всех ограниченных в правах и свободах, загнанных в угол бесправных рабов С Наступающим Новым Ковидом-21!!!
     
  • 1.19, Иваня (?), 14:39, 31/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Hooray!
     
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