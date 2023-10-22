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Опубликована библиотека nghttp3 1.0 с реализацией протокола HTTP/3

22.10.2023 10:00

Доступен первый стабильный релиз проекта nghttp3, развивающего библиотеку на языке Си с реализацией протокола HTTP/3. Развиваемый тем же проектом вариант библиотеки для протокола HTTP/2 используется в качестве основы модуля mod_http2, входящего в состав http-сервера Apache. Наработки проекта также задействованы в утилите Curl. Код библиотеки распространяется под лицензией MIT.

Стандарт HTTP/3 определяет использование протокола QUIC (Quick UDP Internet Connections) в качестве транспорта для HTTP/2. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. Протокол был создан в 2013 году компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных.

В nghttp3 предоставляется независимая реализация спецификаций RFC 9114 (HTTP/3 поверх протокола QUIC), RFC 920 (технология сжатия заголовков QPACK), RFC 9220 (передача WebSockets поверх HTTP/3) и RFC 9218 (расширяемая схема для управления приоритетами отправки ответов на запросы клиента). Библиотека не зависит от определённых стеков QUIC и поддерживает работу поверх разных реализаций транспортного протокола QUIC. При этом проектом также разивается собственная реализация протокола QUIC - ngtcp2, применяемая по умолчанию. В качестве бэкендов для шифрования данных в ngtcp2 поддерживаются quictls, GnuTLS, BoringSSL, Picotls и wolfSSL. Одновременно с nghttp3 1.0 опубликован и первый стабильный релиз ngtcp2 1.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке
  3. OpenNews: Доступен http-сервер Apache 2.4.17 с поддержкой HTTP/2
  4. OpenNews: В кодовую базу nginx добавлен модуль для поддержки HTTP/2
  5. OpenNews: Доступен nginx 1.25.0 с экспериментальной поддержкой HTTP/3
  6. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59973-nghttp
Ключевые слова: nghttp, http3, quic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 10:23, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А управление потоком там Cubic по дефолту или что?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:51, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно без шифрования юзать?
    для клиента будет проигрышь в скорости, а для сервера - выигрыш?
     
     
  • 2.5, Аноньимъ (ok), 11:27, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нельзя.
     
     
  • 3.17, 12yoexpert (ok), 14:32, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не тебя спрашивали
     

  • 1.4, Sw00p aka Jerom (?), 11:14, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    все "новое" почему-то "поверх", а не  "в корне"
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:37, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что всё происходит из единого корня - Адам Коммон.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:51, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Синтетическая теория эволюции гласит, что все ныне живущие организмы имеют ровно одного общего предка.
     
     
  • 3.18, OpenEcho (?), 14:40, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Синтетическая теория эволюции гласит, что все ныне живущие организмы имеют ровно одного общего предка.

    Ну то оно и видно, - только родственники и могут весь мир поджечь

     

  • 1.6, ИмяХ (?), 11:29, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >>на языке Си

    Ждём новостей про очередную уязвимость, вызванную обращением к уже освобождённой памяти и позволяющую удалённо по сети выполнить произвольный код с рут-правами.

     
  • 1.8, beck (??), 12:06, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему не написано на безопастном Rust?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:18, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А почему не написано на безопастном Rust?

    Хоть на брейнфаке пиши, я разрешаю :)

     
     
  • 3.10, kusb (?), 12:31, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот обычный http прост и это как раз вполне реально!
     
     
  • 4.13, Хру (?), 13:42, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я бы не сказал, что multipart это прям просто-просто. Особенно если писать не на коленке а для прода.
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 13:46, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть, хоть и не завершена, но говорят, что вроде работает:

    https://crates.io/crates/h3/

     

  • 1.15, Аноним (15), 14:01, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё равно все будут использовать libcurl. Она и 1, и 2, и 3 поддерживает, и до кучи других протоколов, и прокси, и имеет всем знакомый и уже обёрнутый для всех языков API. Любая библиотека, желающая конкурировать с libcurl, должна уметь предоставлять совместимый с ней API, и при этом иметь весомые преимущества перед ней.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну у этой есть весомые преимущества -- через нее работает libcurl
     

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