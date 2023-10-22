Опубликована библиотека nghttp3 1.0 с реализацией протокола HTTP/3

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|1.3, Аноним (3), 10:51, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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можно без шифрования юзать?
для клиента будет проигрышь в скорости, а для сервера - выигрыш?
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|2.12, Аноним (12), 12:51, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Синтетическая теория эволюции гласит, что все ныне живущие организмы имеют ровно одного общего предка.
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|3.18, OpenEcho (?), 14:40, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Синтетическая теория эволюции гласит, что все ныне живущие организмы имеют ровно одного общего предка.
Ну то оно и видно, - только родственники и могут весь мир поджечь
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|1.6, ИмяХ (?), 11:29, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>>на языке Си
Ждём новостей про очередную уязвимость, вызванную обращением к уже освобождённой памяти и позволяющую удалённо по сети выполнить произвольный код с рут-правами.
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|2.9, Аноним (9), 12:18, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А почему не написано на безопастном Rust?
Хоть на брейнфаке пиши, я разрешаю :)
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|4.13, Хру (?), 13:42, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я бы не сказал, что multipart это прям просто-просто. Особенно если писать не на коленке а для прода.
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|1.15, Аноним (15), 14:01, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё равно все будут использовать libcurl. Она и 1, и 2, и 3 поддерживает, и до кучи других протоколов, и прокси, и имеет всем знакомый и уже обёрнутый для всех языков API. Любая библиотека, желающая конкурировать с libcurl, должна уметь предоставлять совместимый с ней API, и при этом иметь весомые преимущества перед ней.
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|2.16, Аноним (16), 14:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну у этой есть весомые преимущества -- через нее работает libcurl
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