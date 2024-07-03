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Релиз http-сервера Apache 2.4.61 с устранением уязвимостей

03.07.2024 23:08

Доступен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.61, который опубликован почти сразу после выпуска 2.4.60 и включает исправление регрессивного изменения, вызвавшего уязвимость (CVE-2024-39884), позволяющую посмотреть код скриптов, обработка которых настроена при помощи директивы AddType (например, можно сформировать специально оформленный запрос к PHP-скрипту, который приведёт к показу его содержимого, а не выполнения).

В версии Apache httpd 2.4.60 устранено 8 уязвимостей, из которых 5 помечены как важные, а также представлено 13 изменений. Выявленные уязвимости:

  • CVE-2024-38473 - проблема в mod_proxy, позволяющая через использование некорректной кодировки в URL добиться обхода аутентификации к сервисам на бэкенде.
  • CVE-2024-38476 - при наличии уязвимого приложения, используемого в качестве бэкенда, можно добиться выполнения локальных скриптов или утечки информации.
  • CVE-2024-38474, CVE-2024-38475 - некорректное экранирование вывода mod_rewrite, позволяет атакующему отразить URL на каталог в локальной ФС, который обрабатывается HTTP-сервером, но недоступен по ссылке.
  • CVE-2024-38472 - возможность совершения атаки SSRF против серверов на платформе Windows.
  • CVE-2024-39573 - возможность осуществить атаку SSRF (Server-side request forgery) на mod_rewrite, позволяющую добиться обработки URL в mod_proxy при помощи присутствующих в настройках небезопасных правил (RewriteRule).
  • CVE-2024-36387 - отказ в обслуживании из-за разыменования нулевого указателя при использовании протокола WebSocket поверх HTTP/2.
  • CVE-2024-38477 - отказ в обслуживании при обработке специально оформленного запроса в mod_proxy, вызванный разыменованием нулевого указателя.

Среди не связанных с безопасностью изменений:

  • В директивах Listen и VirtualHost добавлена поддержка указания зоны и области действия локальных адресов IPv6.
  • Обновлено содержимое файла mime.types.
  • В mod_cgid добавлена опциональная поддержка передачи файловых дескрипторов.
  • В модуле mod_tls до версии 0.13.0 обновлён пакет rustls-ffi.
  • В модуле mod_md, применяемом для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment), появилась директива MDCheckInterval для определения интервала проверки отзыва сертификата.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Релиз http-серверов Lighttpd 1.4.76 и Apache httpd 2.4.59
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd
  4. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.58 с устранением DoS-уязвимостей в HTTP/2
  5. OpenNews: Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке
  6. OpenNews: Атака Continuation flood, приводящая к проблемам на серверах, использующих HTTP/2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61485-apache
Ключевые слова: apache, httpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Александр Пистолетов (?), 23:14, 03/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Эх, помню времена php + MySQL + apache на хостинге по 10 у.е. за 100 мега(!)байт. А щаз оно где-то используется кроме легаси?
     
     
  • 2.3, Gorge (?), 23:27, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Почти нигде не используется. Большинство сайтов сейчас работает на kubernetes.
     
     
  • 3.5, Ramiralez (?), 23:43, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ойли? Регулярно натыкаюсь на сбои достаточно крупных сайтов, где не настроили нормально логи и вижу, что наебизнес все также активно юзает старый добрый шаред хостинг)
     
  • 2.7, нах. (?), 00:17, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    используется - примерно у тех самых недохостеров по 10 уе.

    Правда обычно сверху прикрыто nginx, но юзеру этого не видно.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:24, 03/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, голос из леса (?), 23:28, 03/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    >> CVE-2024-38473 - проблема в mod_proxy, позволяющая через использование некорректной кодировки в URL добиться обхода аутентификации к сервисам на бэкенде.

    Это как вообще?

     

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