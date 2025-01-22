Обновление VirtualBox 7.1.6

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|1.1, Аноним (1), 11:17, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Установка Extension Pack из графического интерфейса VirtualBox так же вываливается под Linux? Приходится исхитряться из командной строки.
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|5.17, Аноним (1), 13:15, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то несложно сделать vboxmanage extpack install <нужный скачанный пак>, но если уж есть в графическом интерфейсе такой пункт, почему это работает только под Windows? Непонятно.
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|6.18, eugener (ok), 14:38, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почему это работает только под Windows?
В убунту всегда работало. И с пакетами из дистрибутива и с пакетами с virtualbox.org. Может у вас в системе чего-то не хватает?
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|1.2, Аноним (1), 11:19, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен новый тип гостевых систем для запуска Windows Server 2025
Так-то любую виртуальную машину можно поставить. Наличие ее в списке необязательно.
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|2.5, _kp (ok), 11:47, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница в том, что есть поддерживаемые ОС, и есть которые можно как нибудь запустить.
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|2.8, Аноним (8), 12:05, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше и хуже одновременно.
* Лучше тем, что совместимость на порядки лучше (исключая приложения, использующие DirectX).
* Хуже тем, что приложения под Wine порой работают быстрее, чем родные под Windows. У VirtualBox overhead очень большой - минимум 20-30% и выше.
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|3.11, Жироватт (ok), 12:15, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вино тянет за собой 32х-разрядные либы и их зависимости. Многовато. Нет чисто х64 вина с каким-нибудь внутренним маппингом на 64хбитные либы системы.
Виртуалбокс инкапсулирует всё 32хбитное внутри себя
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|3.12, Аноним (1), 12:15, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо ресурсов достаточно выделять. Например, под macOS смог выделить только 3 Гб ОЗУ. Как результат - еле ползает. А Haiku при таких параметрах летает.
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|1.9, Аноним (9), 12:08, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "В менеджере виртуальных машин решены проблемы, приводящие к появлению "синего экрана смерти" при запуске Windows 11 24H2 в гостевой системе.“
Хм...
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|1.10, Аноним (10), 12:11, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>обновление прошлой ветки VirtualBox 7.0.24 с 15 исправлениями.
Столько наисправляли, что аж инсталлятор по Шindoшs в два раза распух по сравнению с предыдущей версией.
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|2.13, Аноним (1), 12:19, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрел у себя (exe). 7.0.18 - 104.6 Мб, 7.1.6 - 117.3 Мб. Где ж тут в 2 раза?
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