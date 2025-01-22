The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление VirtualBox 7.1.6

22.01.2025 10:33

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.6, в котором отмечено 9 изменений. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 7.0.24 с 15 исправлениями. Помимо перечисленных ниже изменений в новых версиях устранены 2 уязвимости (максимальный уровень опасности 7.3 из 10), позволяющие локальному пользователю повысить свои привилегии.

  • В дополнениях для гостевых систем с Linux реализована начальная поддержка ядра 6.13. Добавлены дополнительные патчи для ядер 6.4 и 6.12, решающие проблемы с графикой в драйвере vboxvideo.
  • В дополнения для хостов и гостевых систем с Linux добавлена поддержка пакета с ядром, поставляемым в дистрибутиве RHEL 9.6. Добавлены дополнительные исправления, устраняющие предупреждения UBSAN (Undefined Behavior Sanitizer).
  • Добавлен новый тип гостевых систем для запуска Windows Server 2025.
  • В менеджере виртуальных машин решены проблемы, приводящие к появлению "синего экрана смерти" при запуске Windows 11 24H2 в гостевой системе.
  • В графическом интерфейсе пользователя улучшено диалоговое окно с расширенными настройками. Повышена наглядность показа отключённых настроек при использовании некоторых тем оформления в Linux. В конфигураторе при запуске виртуальной машины возвращена возможность изменения адаптера в режиме сетевого моста (bridged). Решены проблемы с недоступностью переключателя 3D-ускорения для некоторых гостевых систем и графических адаптеров.
  • В VirtioNet устранены проблемы с повторным применением настроек после сброса.
  • Решена проблема с мерцанием экрана гостевых систем с Linux при использовании графического адаптера VMSVGA.
  • В VBoxManage добавлена поддержка импорта и экспорта виртуальных машин, использующих контроллер NVMe.
  • Для хостов и гостевых систем с Windows переделана установка драйверов.
  • Из пакета для хостов с Solaris удалены библиотеки libqgtk2styleVBox.so и libqgtk2VBox.so, зависящие от GTK2, поддержка которого прекращена.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.1.4
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2024 продемонстрированы взломы Ubuntu, Firefox, Chrome, Docker и VirtualBox
  6. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62595-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:17, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Установка Extension Pack из графического интерфейса VirtualBox так же вываливается под Linux? Приходится исхитряться из командной строки.
     
     
  • 2.3, eugener (ok), 11:29, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда не вываливалось, всегда нормально устанавливался.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:57, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня в стрингах всегда вываливается.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:44, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не засовывай под стринги Extension Pack.
     
  • 4.16, iPony129412 (?), 13:01, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может по другому одеться?
     
     
  • 5.17, Аноним (1), 13:15, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то несложно сделать vboxmanage extpack install <нужный скачанный пак>, но если уж есть в графическом интерфейсе такой пункт, почему это работает только под Windows? Непонятно.
     
     
  • 6.18, eugener (ok), 14:38, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему это работает только под Windows?

    В убунту всегда работало. И с пакетами из дистрибутива и с пакетами с virtualbox.org. Может у вас в системе чего-то не хватает?

     

  • 1.2, Аноним (1), 11:19, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен новый тип гостевых систем для запуска Windows Server 2025

    Так-то любую виртуальную машину можно поставить. Наличие ее в списке необязательно.

     
     
  • 2.5, _kp (ok), 11:47, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница в том, что есть поддерживаемые ОС, и есть которые можно как нибудь запустить.
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:56, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это лучше вина.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:05, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше и хуже одновременно.

    * Лучше тем, что совместимость на порядки лучше (исключая приложения, использующие DirectX).
    * Хуже тем, что приложения под Wine порой работают быстрее, чем родные под Windows. У VirtualBox overhead очень большой - минимум 20-30% и выше.

     
     
  • 3.11, Жироватт (ok), 12:15, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вино тянет за собой 32х-разрядные либы и их зависимости. Многовато. Нет чисто х64 вина с каким-нибудь внутренним маппингом на 64хбитные либы системы.
    Виртуалбокс инкапсулирует всё 32хбитное внутри себя
     
     
  • 4.14, commiethebeastie (ok), 12:21, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вино есть с варкрафтом64, не требующее 32 битных либ.
     
  • 3.12, Аноним (1), 12:15, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо ресурсов достаточно выделять. Например, под macOS смог выделить только 3 Гб ОЗУ. Как результат - еле ползает. А Haiku при таких параметрах летает.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:08, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "В менеджере виртуальных машин решены проблемы, приводящие к появлению "синего экрана смерти" при запуске Windows 11 24H2 в гостевой системе.“

    Хм...

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:11, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обновление прошлой ветки VirtualBox 7.0.24 с 15 исправлениями.

    Столько наисправляли, что аж инсталлятор по Шindoшs в два раза распух по сравнению с предыдущей версией.

     
     
  • 2.13, Аноним (1), 12:19, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел у себя (exe). 7.0.18 - 104.6 Мб, 7.1.6 - 117.3 Мб. Где ж тут в 2 раза?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру