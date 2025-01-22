Обновление VirtualBox 7.1.6

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.6, в котором отмечено 9 изменений. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 7.0.24 с 15 исправлениями. Помимо перечисленных ниже изменений в новых версиях устранены 2 уязвимости (максимальный уровень опасности 7.3 из 10), позволяющие локальному пользователю повысить свои привилегии. В дополнениях для гостевых систем с Linux реализована начальная поддержка ядра 6.13. Добавлены дополнительные патчи для ядер 6.4 и 6.12, решающие проблемы с графикой в драйвере vboxvideo.

В дополнения для хостов и гостевых систем с Linux добавлена поддержка пакета с ядром, поставляемым в дистрибутиве RHEL 9.6. Добавлены дополнительные исправления, устраняющие предупреждения UBSAN (Undefined Behavior Sanitizer).

Добавлен новый тип гостевых систем для запуска Windows Server 2025.

В менеджере виртуальных машин решены проблемы, приводящие к появлению "синего экрана смерти" при запуске Windows 11 24H2 в гостевой системе.

В графическом интерфейсе пользователя улучшено диалоговое окно с расширенными настройками. Повышена наглядность показа отключённых настроек при использовании некоторых тем оформления в Linux. В конфигураторе при запуске виртуальной машины возвращена возможность изменения адаптера в режиме сетевого моста (bridged). Решены проблемы с недоступностью переключателя 3D-ускорения для некоторых гостевых систем и графических адаптеров.

В VirtioNet устранены проблемы с повторным применением настроек после сброса.

Решена проблема с мерцанием экрана гостевых систем с Linux при использовании графического адаптера VMSVGA.

В VBoxManage добавлена поддержка импорта и экспорта виртуальных машин, использующих контроллер NVMe.

Для хостов и гостевых систем с Windows переделана установка драйверов.

Из пакета для хостов с Solaris удалены библиотеки libqgtk2styleVBox.so и libqgtk2VBox.so, зависящие от GTK2, поддержка которого прекращена.



