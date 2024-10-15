Обновление VirtualBox 7.1.4

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.4, в котором отмечено 9 исправлений: В дополнениях для гостевых систем с Linux добавлена начальная поддержка ядра 6.12, релиз которого ожидается в конце ноября. Из-за перехода гипервизора KVM к инициализации сразу после загрузки модуля ядра для запуска виртуальных машин в VirtualBox необходимо выставить параметр в командной строке ядра "kvm.enable_virt_at_load=0" или выгрузить модуль ядра kvm_*.

Предоставлена возможность автоматического обновления дополнений для гостевых систем с Linux для ARM через меню Devices.

В драйвере VMSVGA устранены проблемы с мерцанием, появлением чёрного экрана и нарушениями обновления информации на экране, проявляющиеся на системах с ядром Linux 6.4 и новее.

В трансляторе адресов решена проблема с восстановлением состояния окружений, созданных в VirtualBox 7.0.X.

В VBoxManage налажена работа команд "list vms" и "showvminfo" для недоступных виртуальных машин.

В дополнениях для хостов c Windows решены проблемы с проверкой размера системных DLL при использовании Windows 11 24H2 и сборок Insider Preview.

Для систем с EFI добавлен недостающий драйвер для LsiLogic MPT SCSI, решающий проблемы с загрузкой устройств, прикреплённых к хранилищам на основе данного контроллера.

В EFI восстановлена поддержка сетевой загрузки. Помимо данных изменений в новой версии устранено 5 уязвимостей с максимальным уровнем опасности 7.5. Подробности об уязвимостях не раскрываются. В ветке VirtualBox 7.0.x уязвимости устранены в выпуске 7.0.22.



