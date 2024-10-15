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Обновление VirtualBox 7.1.4

15.10.2024 21:08

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.4, в котором отмечено 9 исправлений:

  • В дополнениях для гостевых систем с Linux добавлена начальная поддержка ядра 6.12, релиз которого ожидается в конце ноября. Из-за перехода гипервизора KVM к инициализации сразу после загрузки модуля ядра для запуска виртуальных машин в VirtualBox необходимо выставить параметр в командной строке ядра "kvm.enable_virt_at_load=0" или выгрузить модуль ядра kvm_*.
  • Предоставлена возможность автоматического обновления дополнений для гостевых систем с Linux для ARM через меню Devices.
  • В драйвере VMSVGA устранены проблемы с мерцанием, появлением чёрного экрана и нарушениями обновления информации на экране, проявляющиеся на системах с ядром Linux 6.4 и новее.
  • В трансляторе адресов решена проблема с восстановлением состояния окружений, созданных в VirtualBox 7.0.X.
  • В VBoxManage налажена работа команд "list vms" и "showvminfo" для недоступных виртуальных машин.
  • В дополнениях для хостов c Windows решены проблемы с проверкой размера системных DLL при использовании Windows 11 24H2 и сборок Insider Preview.
  • Для систем с EFI добавлен недостающий драйвер для LsiLogic MPT SCSI, решающий проблемы с загрузкой устройств, прикреплённых к хранилищам на основе данного контроллера.
  • В EFI восстановлена поддержка сетевой загрузки.

Помимо данных изменений в новой версии устранено 5 уязвимостей с максимальным уровнем опасности 7.5. Подробности об уязвимостях не раскрываются. В ветке VirtualBox 7.0.x уязвимости устранены в выпуске 7.0.22.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.1.2
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62054-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:12, 15/10/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему не было новости про VirtualBox 7.1.3? От нас что-то явно скрывают.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:45, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что стабильные релизы VirtualBox оканчиваются на чётную цифру. Нечётные выпуски не публикуются.


     

  • 1.2, Аноним (1), 21:14, 15/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:15, 15/10/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня обман зрения или на офтопике виртуалбокс медленнее куему на линуксе?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:47, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас никто не заставляет этим пользоваться.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:53, 15/10/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Из-за перехода гипервизора KVM к инициализации сразу после загрузки модуля ядра для запуска виртуальных машин в VirtualBox необходимо выставить параметр в командной строке ядра "kvm.enable_virt_at_load=0" или выгрузить модуль ядра kvm_*.

    Лишь бы патчи для работы поверх KVM не интегрировать (их надо не только интегрировать, но и сами немного пропатчить, чтобы заработало на камнях без AVX).

     
  • 1.9, Аноним (-), 23:44, 15/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    > восстановлена поддержка

    Странная у них модель разработки. То выпиливают, то возобновляют. Не удивлюсь, если и поддержку ускорения в Windows XP скоро восстановят.

     

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