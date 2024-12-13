Выпуск отказоустойчивой файловой системы LittleFS 2.10

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|1.2, Аноним (2), 11:16, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно. А то понапридумывают монструозных btrfs, а людям простые фс нужны. Уже по списку багфиксов видно насколько она простая.
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|2.4, Аноним (4), 11:21, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне нужна фс чтобы везде работает. А то мой андроид видит только фат32.
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|3.11, Аноним (11), 12:05, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гнусмасовский Андроед должен бы видеть ещё F2FS. Это же их родное детище.
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|4.13, Лампочка (?), 12:09, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это детище Самсунга так то, только потом они отдали это в открытый доступ
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|1.3, Аноним (4), 11:20, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эту балалайку развивают уже 6 лет и она только сейчас научилась слеши обрабатывать. Фейспалм.
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|1.6, Аноним (6), 11:42, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Эталонная реализация LittleFS поставляется в виде Си-библиотеки
Почему не на rus то есть ada gnat fsf?
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|2.14, Аноним (11), 12:16, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В реализации LittleFS применяются только статически определённые буферы (без динамического выделения памяти)
Use after free ей и так не грозит.
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|3.24, Аноним (24), 13:07, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же традиция сишников вылазить за пределы буфера при любом удобном случае?
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|4.28, Аноним (17), 13:31, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто сарказм, ответ в той же плосткости что и заданный вопрос
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|1.8, Archer73 (ok), 11:46, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Микроконтроллеры из коробки чаще всего только FAT32 умеют. Интересно было бы попробовать.
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|1.22, Соль земли (?), 13:06, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не думал, что статические буферы это охренеть какая особенность. Часто байты внезапно превращаются в петабайты. Ну кто знал...
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|1.27, Аноним (27), 13:27, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для исключения нарушения целости и потери данных применяется механизм copy-on-write (COW)
1) данные при внезапном отключении питания в любом случае потеряются - буфер в ОЗУ
2) так как буфер этот будет минимальным по причине 1) и потому что это для устройств с ограниченной ОЗУ тормозит это наверняка адово
3) нештатные отключения питания можно еще обработать на raw nand но никак не на современных накопителях со своим встроенным FTL - так что все прелести этой ОС обнуляются а востатке только тормоза из 2)
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