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Выпуск отказоустойчивой файловой системы LittleFS 2.10

13.12.2024 11:08

Опубликован выпуск проекта LittleFS 2.10, развивающего компактную файловую систему для встраиваемых устройств и микроконтроллеров. Изначально файловая система была создана компанией ARM для операционной системы Mbed OS, но затем выделена в отдельный проект. Код ФС написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Эталонная реализация LittleFS поставляется в виде Си-библиотеки, на базе которой создан FUSE-модуль и обвязки для различных языков программирования.

Особенности LittleFS:

  • Низкие требования к ресурсам и поддержка работы в условиях ограниченного размера ОЗУ. В реализации LittleFS применяются только статически определённые буферы (без динамического выделения памяти) и не используются рекурсивные вызовы, благодаря чему размер потребляемой оперативной памяти и служебных структур LittleFS на накопителе всегда остаётся постоянным, независимо от того, что записывается в ФС и какого размера хранилище.
  • Средства для выравнивания износа Flash-носителей (wear leveling), позволяющие минимизировать повторное использование блоков и равномерно распределить операции очистки блоков на Flash-памяти, контроллер которой не обеспечивает решение данной задачи.
  • Очень высокая устойчивость к сбоям - ФС рассматривает случайное прекращение работы (завершение работы через отключение питания) в качестве штатной ситуации и гарантирует нахождение хранилища на диске в целостном состоянии в любой момент времени. Для исключения нарушения целости и потери данных применяется механизм copy-on-write (COW), при котором изменения не перезаписывают информацию, а сохраняются в новое место.
  • Атомарность совершения операций, таких как удаление и переименование, даже в случае пропадания питания во время их выполнения. Изменения файла сбрасываются на диск только после вызова sync или close. Рассогласования, вызванные операциями, которые не могут быть выполнены атомарно, решаются специальным обработчиком deorphan, который проходит по всему дереву ФС после загрузки.
  • Поддержка POSIX-подобных функций для работы с файлами и каталогами.

Содержимое файлов в LittleFS представлено COW-списками CTZ, обеспечивающими уровень сложности O(1) при добавлении и O(nlogn) при чтении. Выделение блоков осуществляется через сканирование ФС на предмет использованных блоков в области фиксированного размера, хранимой в виде битового вектора. Для упрощения сканирования все каталоги являются частью связанного списка, охватывающего всю файловую систему. Если при записи блока определяется ошибка, то выделяется новый блок и данные переносятся в него.

Среди изменений в новой версии LittleFS:

  • Переработан код разбора файловых путей, что позволило приблизить поведение ФС к POSIX-системам и ожиданиям пользователей в таких ситуациях, как завершение пути слэшем, обработка пустых путей и навигация за границу корня ФС.
  • Добавлены два новых примера блочных устройств ramcrc32bd и ramrsbd, в которых реализован механизм коррекции ошибок, совместимый с LittleFS. В текущем виде в самой ФС LittleFS отсутствует поддержка определения и коррекции ошибок, и данные операции выносятся на уровень блочных устройств.
  • В функцию lfs_mkdir добавлена поддержка завершающих слэшей, т.е. вызов lfs_mkdir("a/") теперь не приводит к выводу ошибки.
  • В функциях lfs_stat и lfs_getattr теперь выводится ошибка при использовании завершающих слэшей, если существующий в ФС путь не является каталогом.
  • Попытка открытия через функцию lfs_file_open файла с завершающим слешем в имени теперь будет приводить к ошибке LFS_ERR_NOTDIR, если файл не является каталогом в ФС, LFS_ERR_ISDIR, если имя ссылается на каталог в ФС, и LFS_O_CREAT, если файл не существует.
  • Попытка обращения за границу корневой ФС, например, lfs_stat("/../a"), теперь будет приводить к выводу ошибки.
  • Указание пустого пути теперь не является синонимом обращения к корневому каталогу, т.е. вызов lfs_stat("") приведёт к выводу ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/littlefs-pr...)
  2. OpenNews: Из ядра Linux удалена файловая система ReiserFS
  3. OpenNews: Драйвер для файловой системы Ext2 объявлен устаревшим
  4. OpenNews: Выпуск Mongoose OS 2.4, платформы для IoT-устройств
  5. OpenNews: Для Linux предложена файловая система Composefs
  6. OpenNews: Открыт код MuditaOS, мобильной платформы с поддержкой экранов на базе электронной бумаги
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62398-littlefs
Ключевые слова: littlefs
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то ! Дождались !
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. А то понапридумывают монструозных btrfs, а людям простые фс нужны. Уже по списку багфиксов видно насколько она простая.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:21, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне нужна фс чтобы везде работает. А то мой андроид видит только фат32.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:05, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнусмасовский Андроед должен бы видеть ещё F2FS. Это же их родное детище.
     
     
  • 4.13, Лампочка (?), 12:09, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это детище Самсунга так то, только потом они отдали это в открытый доступ
     

  • 1.3, Аноним (4), 11:20, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эту балалайку развивают уже 6 лет и она только сейчас научилась слеши обрабатывать. Фейспалм.
     
     
  • 2.5, Pahanivo (ok), 11:40, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну дак ты до сих пор не умеешь походу ...
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:08, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >уже 6 лет

    https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:42, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Эталонная реализация LittleFS поставляется в виде Си-библиотеки

    Почему не на rus то есть ada gnat fsf?

     
     
  • 2.14, Аноним (11), 12:16, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В реализации LittleFS применяются только статически определённые буферы (без динамического выделения памяти)

    Use after free ей и так не грозит.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:07, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же традиция сишников вылазить за пределы буфера при любом удобном случае?
     
     
  • 4.30, Аноним (4), 13:34, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джаваскрпитизеры некогда не вылезают а толку?
     

  • 1.7, Аноним (24), 11:44, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем эта ФС лучше моей?

    С уважением, Эдуард Шишкин.

     
     
  • 2.16, анон (?), 12:34, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя бы тем, что не воняет как разложившийся труп
     
     
  • 3.31, Аноним (4), 13:34, 13/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:36, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше тем, что его разработчик не убивал женщину
     
     
  • 3.25, Герострат (?), 13:08, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ФС тут при чём?
     
     
  • 4.28, Аноним (17), 13:31, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто сарказм, ответ в той же плосткости что и заданный вопрос
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:59, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kлoyн
     

  • 1.8, Archer73 (ok), 11:46, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Микроконтроллеры из коробки чаще всего только FAT32 умеют. Интересно было бы попробовать.
     
     
  • 2.10, _kp (ok), 12:03, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта FS давно распространена на ESP8266 и ESP32.  
     

  • 1.15, Швондик (?), 12:29, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так я не понял, как её юзать на Ардуино ???
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:42, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разрешение получено на сабж?
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 12:45, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тебе разрешаю
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 12:59, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дeбилoид.
     
     
  • 4.23, Герострат (?), 13:07, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Владимир
     
  • 3.29, Аноним (18), 13:33, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты Линус что-ли? Вопрос не праздный
     

  • 1.22, Соль земли (?), 13:06, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не думал, что статические буферы это охренеть какая особенность. Часто байты внезапно превращаются в петабайты. Ну кто знал...
     
  • 1.27, Аноним (27), 13:27, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для исключения нарушения целости и потери данных применяется механизм copy-on-write (COW)

    1) данные при внезапном отключении питания в любом случае потеряются - буфер в ОЗУ

    2) так как буфер этот будет минимальным по причине 1) и потому что это для устройств с ограниченной ОЗУ тормозит это наверняка адово

    3) нештатные отключения питания можно еще обработать на raw nand но никак не на современных накопителях со своим встроенным FTL - так что все прелести этой ОС обнуляются а востатке только тормоза из 2)

     

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