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В KDE повышена надёжность работы при наличии сбойных виджетов

30.11.2024 10:44

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. В кодовую базу, на основе которой будет сформирован корректирующий выпуск KDE Plasma 6.2.5, внесено изменение, нацеленное на предотвращение аварийного завершения всей оболочки в случае сбоев в отдельных виджетах. Некоторые проблемы в виджетах, из-за которых ранее происходили крахи оболочки KDE Plasma, теперь ограничиваются выводом ошибки. Кроме того, проведена работа по повышению надёжности обработки некорректно оформленных файлов с расширением ".desktop". В композитном менеджере KWin обеспечена устойчивость к крахам из-за отправки приложениями некорректных метаданных HDR.

Из исправленных ошибок отмечается решение проблемы в Plasma, приводившей к аварийному завершению в случае отклонения пользователем уведомления об изменении состоянии сети, а также устранение краха KWin после исчерпания доступных файловых дескрипторов на системах с драйверами для GPU, отличных от Intel. Кроме того, устранён крах конфигуратора, возникавший в случае подключения мыши при открытой странице настройки мыши.

Среди улучшений, подготовленных на этой неделе для KDE 6.3.0 и KDE Frameworks 6.9:

  • В конфигураторе на странице с настройками KWin предоставлена возможность временного отключения правил с переопределением атрибутов окон приложений (KWin Window Rules). Ранее для прекращения действия подобных правил их можно было только удалить.
  • В виджете, показывающем в панели список открытых окон (Task Manager), реализована возможность показа обычных текстовых всплывающих подсказок, в случае отключения в настройках показа эскизов содержимого окна.
  • В виджете "Power and Battery" реализован вывод уведомления о низком заряде аккумулятора беспроводных наушников, предоставляющих корректную информацию о состоянии аккумулятора.
  • Длительность эффекта "выезжающих окон" в KWin ("Slide Back") приближена к другим эффектам и анимациям. Кроме того, поведение эффекта сделано более предсказуемым при выставлении нестандартных настроек скорости анимации.
  • В дистрибутивах на базе Ubuntu при использовании темы Breeze задействована символьная пиктограмма с информацией о наличии обновлений в системе, соответствующая по стилю другим пиктограммам. Изменение внесено в ветку KDE Frameworks 6.9.
  • В кодовую базу на основе которой формируется выпуск Qt 6.9.0 добавлена возможность отображения цветных emoji в сочетании с черно-белым текстом при выставленных в KDE Plasma настройках шрифта по умолчанию. Улучшена визуализация операции изменения размера окон приложений на базе Qt Quick.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2024/11/...)
  2. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  3. OpenNews: Проект KDE определил цели развития на ближайшие два года
  4. OpenNews: Отчёт проекта KDE за 2023 год
  5. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2
  6. OpenNews: Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62320-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Современный веб дев (?), 11:27, 30/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.3, Аноним (3), 11:28, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую, что обернул вызов кода виджетов в try/catch
     
     
  • 2.22, ano (??), 13:47, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с тебя сотня нефти за провал вангования. вместо вангования мог бы по ссылке пройти и не позориться.
     
  • 2.26, Карлос Сношайтилис (ok), 15:36, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, try/catch – это следующий фикс, пока assert воткнул
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:33, 30/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, nume (ok), 11:52, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но при этом прошлые пару отчётов не опубликовали, в чём прикол?))
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:55, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но при этом прошлые пару отчётов не опубликовали, в чём прикол?))

    В нескольких прошлых отчётах были какие-то мелкие правки, по сути текущая работа.

     
     
  • 3.8, nume (ok), 12:12, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там было побольше и поинтереснее, я думал уже полный выпуск потом выложат, а тут выложили всё же один кусок :)
     

  • 1.9, электронщег (?), 12:12, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Извиняюсь за оффтоп, но вот недавно накатил себе шестёрку и ужаснулся. Вам не кажется, что управление рабочим столом тупо деграднуло в сравнении с пятёркой? Почему теперь нельзя менять размеры и позицию той же панели, например, тупо таская мышкой за маркеры? К чему эти дурные кнопки-селекторы положения и инпуты для ввода ширины в пикселях? Мы в девяностые откатились?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:33, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше всего бесит когда панель нельзя настроить в пикселях. Как тогда ее настраивать в следующий раз или на другой системе? На глаз?
     
     
  • 3.12, Ezhan (ok), 12:45, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как это? В пискселях и настраивается, в этой части ничего не изменилось.
     
     
  • 4.18, Аноним (10), 13:03, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда то не было и это вроде было веяние гнома.
     
  • 3.14, nume (ok), 12:48, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно хорошо смотрели?
    https://i.imgur.com/qCrYnR2.png
     
  • 2.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:06, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы в девяностые откатились?

    В 3-их кедах можно было все настраивать, не надо тут.

     
     
  • 3.20, электронщег (?), 13:14, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ведь не про настройку писал, а про её удобство. Мышкой настраивать подходящее оформление было куда удобнее, зачем это убрали?
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:24, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие третьекеды в девяностых?
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:11, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Финны из нокии, долго натужно выcиpaвшиe миги-маемы разбежались по куче мест и теперь можно смело сказать, что  эти ваши, кхм, интерфейсы для w11, кде и гномов бюпилят одни и те же /*не*/люди.
     

  • 1.11, Аноним (10), 12:34, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Специально отплючаешь все эти эскизы и другие подсказки чтобы оне не всплывали все время. А тут они сделали тоггл или эскиз или подсказка. Лучше бы ничего не трогали.
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:47, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да пятая kde это и есть сбойный виджет. kde5d вечно в полку одно ядро уводит, что оно там делает - загадка. Но всеравно лучше гнома с их вялым и woke.
     
     
  • 2.17, Аноним (10), 13:02, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположу что индексирует. Почему они не могут ограничить потребление инлексатора загадка.
     

  • 1.27, 12см (?), 15:48, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    после 11 iot ltsc со startallback даже загружаться в арчик с кедами не хочу
     

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