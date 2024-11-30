В KDE повышена надёжность работы при наличии сбойных виджетов

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. В кодовую базу, на основе которой будет сформирован корректирующий выпуск KDE Plasma 6.2.5, внесено изменение, нацеленное на предотвращение аварийного завершения всей оболочки в случае сбоев в отдельных виджетах. Некоторые проблемы в виджетах, из-за которых ранее происходили крахи оболочки KDE Plasma, теперь ограничиваются выводом ошибки. Кроме того, проведена работа по повышению надёжности обработки некорректно оформленных файлов с расширением ".desktop". В композитном менеджере KWin обеспечена устойчивость к крахам из-за отправки приложениями некорректных метаданных HDR. Из исправленных ошибок отмечается решение проблемы в Plasma, приводившей к аварийному завершению в случае отклонения пользователем уведомления об изменении состоянии сети, а также устранение краха KWin после исчерпания доступных файловых дескрипторов на системах с драйверами для GPU, отличных от Intel. Кроме того, устранён крах конфигуратора, возникавший в случае подключения мыши при открытой странице настройки мыши. Среди улучшений, подготовленных на этой неделе для KDE 6.3.0 и KDE Frameworks 6.9: В конфигураторе на странице с настройками KWin предоставлена возможность временного отключения правил с переопределением атрибутов окон приложений (KWin Window Rules). Ранее для прекращения действия подобных правил их можно было только удалить.

В виджете, показывающем в панели список открытых окон (Task Manager), реализована возможность показа обычных текстовых всплывающих подсказок, в случае отключения в настройках показа эскизов содержимого окна.

В виджете "Power and Battery" реализован вывод уведомления о низком заряде аккумулятора беспроводных наушников, предоставляющих корректную информацию о состоянии аккумулятора.

Длительность эффекта "выезжающих окон" в KWin ("Slide Back") приближена к другим эффектам и анимациям. Кроме того, поведение эффекта сделано более предсказуемым при выставлении нестандартных настроек скорости анимации.

В дистрибутивах на базе Ubuntu при использовании темы Breeze задействована символьная пиктограмма с информацией о наличии обновлений в системе, соответствующая по стилю другим пиктограммам. Изменение внесено в ветку KDE Frameworks 6.9.

В кодовую базу на основе которой формируется выпуск Qt 6.9.0 добавлена возможность отображения цветных emoji в сочетании с черно-белым текстом при выставленных в KDE Plasma настройках шрифта по умолчанию. Улучшена визуализация операции изменения размера окон приложений на базе Qt Quick.



