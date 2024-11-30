В KDE повышена надёжность работы при наличии сбойных виджетов

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|2.22, ano (??), 13:47, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с тебя сотня нефти за провал вангования. вместо вангования мог бы по ссылке пройти и не позориться.
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|1.6, nume (ok), 11:52, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но при этом прошлые пару отчётов не опубликовали, в чём прикол?))
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|2.7, Аноним (7), 11:55, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но при этом прошлые пару отчётов не опубликовали, в чём прикол?))
В нескольких прошлых отчётах были какие-то мелкие правки, по сути текущая работа.
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|3.8, nume (ok), 12:12, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там было побольше и поинтереснее, я думал уже полный выпуск потом выложат, а тут выложили всё же один кусок :)
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|1.9, электронщег (?), 12:12, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Извиняюсь за оффтоп, но вот недавно накатил себе шестёрку и ужаснулся. Вам не кажется, что управление рабочим столом тупо деграднуло в сравнении с пятёркой? Почему теперь нельзя менять размеры и позицию той же панели, например, тупо таская мышкой за маркеры? К чему эти дурные кнопки-селекторы положения и инпуты для ввода ширины в пикселях? Мы в девяностые откатились?
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|2.10, Аноним (10), 12:33, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше всего бесит когда панель нельзя настроить в пикселях. Как тогда ее настраивать в следующий раз или на другой системе? На глаз?
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|3.12, Ezhan (ok), 12:45, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как это? В пискселях и настраивается, в этой части ничего не изменилось.
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|3.20, электронщег (?), 13:14, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ведь не про настройку писал, а про её удобство. Мышкой настраивать подходящее оформление было куда удобнее, зачем это убрали?
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|2.23, Аноним (23), 14:11, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Финны из нокии, долго натужно выcиpaвшиe миги-маемы разбежались по куче мест и теперь можно смело сказать, что эти ваши, кхм, интерфейсы для w11, кде и гномов бюпилят одни и те же /*не*/люди.
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|1.11, Аноним (10), 12:34, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Специально отплючаешь все эти эскизы и другие подсказки чтобы оне не всплывали все время. А тут они сделали тоггл или эскиз или подсказка. Лучше бы ничего не трогали.
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|1.13, Аноним (13), 12:47, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да пятая kde это и есть сбойный виджет. kde5d вечно в полку одно ядро уводит, что оно там делает - загадка. Но всеравно лучше гнома с их вялым и woke.
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|2.17, Аноним (10), 13:02, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предположу что индексирует. Почему они не могут ограничить потребление инлексатора загадка.
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|1.27, 12см (?), 15:48, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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после 11 iot ltsc со startallback даже загружаться в арчик с кедами не хочу
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