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Google проанализировал уязвимости, в 2023 году задействованные для совершения атак

17.10.2024 09:42

Компания Google опубликовала отчёт с результатами анализа 138 уязвимостей, которые были выявлены в 2023 году и применялись злоумышленниками в эксплоитах для осуществления атак. Для 70% (97 из 138) из рассмотренных уязвимостей эксплоиты появились раньше, чем были предложены исправления в уязвимом ПО (0-day). В 30% (41 из 138) случаев первый факт эксплуатации уязвимости выявлен уже после публикации исправлений (n-day). В отчёте за 2021-2022 годы доля n-day уязвимостей составляла 38%, а за 2020 год - 39%.

Из тенденций также отмечается значительное ускорение разработки эксплоитов - среднее время появления эксплоитов для новых уязвимостей в 2023 году составило 5 дней после публикации исправления в уязвимом ПО, в то время как в 2021 и 2022 годах этот показатель составлял 32 дня, в 2020 году - 44 дня, а в 2018-2019 годах - 63 дня. В 12% случаев первый факт эксплуатации уязвимости выявлен в течение суток после публикации патча, в 29% - в течение недели, в 56% - в течение месяца, в 5% - 6 месяцев (в 2022 году этот показатель составлял 25%).

В качестве примеров рассмотрены критические уязвимости CVE-2023-28121 и CVE-2023-27997, затрагивающие плагин WooCommerce Payments к WordPress и Fortinet FortiOS. В первом случае эксаплуатация была примитивной и требовала отправки определённого HTTP-запроса для обхода аутентификации, а во втором случае для эксплуатации переполнения буфера и обхода механизма рандомизации адресов потребовалось создание достаточно сложного эксплоита. Атаки на WooCommerce Payments начались через 10 дней после публикации технических деталей, а на FortiOS лишь спустя 3 месяца, при этом первые рабочие эксплоиты были предложены через 8 дней и 3 дня соответственно.





  1. Главная ссылка к новости (https://cloud.google.com/blog/...)
  2. OpenNews: Google опубликовал отчёт о 0-day уязвимостях, выявленных в 2022 году
  3. OpenNews: Оценка оперативности устранения уязвимостей, обнаруженных Google Project Zero
  4. OpenNews: Google будет раскрывать сведения об уязвимостях в сторонних Android-устройствах
  5. OpenNews: Google развеял домыслы в отношении 0-day уязвимости в Chrome
  6. OpenNews: В 2023 году Google выплатил 10 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62065-exploit
Ключевые слова: exploit, google
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимъ (?), 10:22, 17/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть обошлись без наговора на Сишечку и без рекламы rust.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:26, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > эксплуатации переполнения буфера

    Вот же реклама явная непрекрытая.

     
  • 2.7, Жироватт (ok), 11:00, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вызывай этих демонов всуе, иначе у тебя вся кожа покроется ДЫРЕНЯМИ, а дома поселится ПРОВЕРЯЛЬЩИК БОРОВОВ
     

  • 1.3, Аноним (2), 10:28, 17/10/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже не знают как бы извернуться чтобы протолкнуть свой никому ненужный раст.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:38, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разве у гугля не го?
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 10:46, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разве у гугля не го?

    ну так разные инструменты
    Го с GC и для бека, раст для выкидывания С/С++ из андроида и хрома
    Судя по тому что они пишут в блоге, у них все отлично

     

  • 1.6, Жироватт (ok), 10:57, 17/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, как вам, а мне вся эта истерика с "уязвимостями" все больше напоминает сектантские завывания эколухов про измененения климата и прочиее "гылабальная, мамай килянус, патепление"
     
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