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Google будет раскрывать сведения об уязвимостях в сторонних Android-устройствах

03.10.2020 09:14

Компания Google представила инициативу Android Partner Vulnerability, в рамках которой планируется раскрывать данные об уязвимостях в Android-устройствах различных OEM-производителей. Инициатива сделает более прозрачным доведение до пользователей сведений об уязвимостях, специфичных для прошивок с модификациями от сторонних производителей.

До сих пор в официальных отчётах об уязвимостях (Android Security Bulletins) отражались только проблемы в основном коде, предложенном в репозитории AOSP, но не учитывались проблемы, специфичные для модификаций от OEM-производителей. Уже раскрытые проблемы затрагивают таких производителей, как ZTE, Meizu, Vivo, OPPO, Digitime, Transsion и Huawei.

Среди выявленных проблем:

  • В устройствах Digitime вместо проверки дополнительных полномочий для доступа к API сервиса установки OTA-обновлений был использован жёстко прошитый пароль, позволяющий злоумышленнику незаметно установить APK-пакеты и поменять права доступа приложению.
  • В пользующемся популярностью у некоторых OEM-производителей альтернативном браузере Phoenix менеджер паролей был реализован в форме JavaScript-кода, запускаемого в контексте каждой страницы. Подконтрольный атакующему сайт мог получить полный доступ к хранилищу паролей пользователя, для шифрования которого применялся ненадёжных алгоритм DES и жёстко прошитый ключ.
  • Приложение System UI на устройствах Meizu загружало дополнительный код из сети без шифрования и верификации соединения. При контроле за HTTP-трафиком жертвы атакующий мог запустить свой код в контексте приложения.
  • У устройствах Vivo был переделан метод checkUidPermission класса PackageManagerService для предоставления дополнительных полномочий некоторым приложениям, даже если эти полномочия не указаны в файле с манифестом. В одной версии метод предоставлял любые полномочия приложениям с идентификатором com.google.uid.shared. В другой версии для предоставления полномочий выполнялась сверка имён пакетов по списку.


  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Android-прошивках Samsung, эксплуатируемая через отправку MMS
  3. OpenNews: Уязвимость в модификациях ядра, сделанных Samsung для повышения безопасности Android
  4. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth
  5. OpenNews: Уязвимость в драйвере v4l2, затрагивающая платформу Android
  6. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53825-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, антифрактал (?), 09:19, 03/10/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну всё теперь, юзеры откажутся покупать мейцу и оппо (гангам стайл!)
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 09:24, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А раньше какой смысл был?
    Ну меня Canonical заставил.
    А так ужас конечно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:39, 03/10/2020 [ответить]  
    		• +5 +/
    У устройствах Vivo был переделан метод checkUidPermission ... для предоставления полномочий выполнялась сверка имён пакетов по списку.

    Это уже не уязвимость, а натуральный бэкдор.

     
  • 1.4, Lex (??), 09:43, 03/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    «менеджер паролей был реализован в форме JavaScript-кода, запускаемого в контексте каждой страницы»

    Эпично

    Поэтому я против менеджеров паролей - неизвестно, как конкретно они реализованы и какие у них могут быть уязвимости.. случайные или не очень

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:32, 03/10/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Поздно, пришло время HuaweiOS
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:09, 03/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Гуголь решил напомнить китайцам, что он тут главный по слежке
     
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