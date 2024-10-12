Выпуск Wayland-Protocols 1.38

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|1.1, Аноним (1), 19:46, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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И когда уже вейленд достигнет паритета по функционалу с иксами? У разрабов вейленда даже есть референс как надо и что должно работать что сложного было сразу включить в протокол всё что есть в иксах и все сиди делай свою имплементацию. А тут тебе постоянные дополнения, которые ты не успеешь добавить к себе до выхода следующей версии протокола. Так и получается что только большой корп может поддерживать эту балалайку. Как это было с HTML движками.
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|2.3, Аноним (1), 19:50, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я даже загуглил со времени первой стабильной версии вейленда прошло 12 лет. Двенадцать, Карл! До сих пор не готово.
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|5.18, Аноним (18), 20:25, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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30 лет назад не было необходимости в 12 битном цвете. Хотя профессиональное аналоговое CRT оборудование использовало такую глубину. Но, понятно, не 4k@144hz. Технологии 30 лет назад не сравнить с технологиями сегодня.
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|6.42, Аноним (42), 21:50, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы считаете, что аналоговая магнитная запись видео позволяла динамический диапазон 72 Дб на канал цвета? А особенно, если учесть, что писались цветоразностные сигналы, тут ещё плюс дополнительные нелинейные искажения при преобразованиях. Так что, сомнительно.
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|7.50, dannyD (?), 22:10, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. динамический диапазон определяется шириной дорожки, ну и соответственно шириной головки.
2. ширина ленты первых видеомагнитофонов (а в ссср студиных еще в 80-х) была дюим.
3. при оцифровке "глубина" ДД АЦП должна быть заметно шире ДД сигнала, для отсутсвия клипинга от всяких помех на пленке.
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|5.24, Аноним (-), 20:47, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Иксы были готовы для терминалов. А для графики их обмазали кучей костылей.
И все равно они как не поддерживали современные технологии (хотя какие современные - им уже по 10-15 лет), так и не поддерживает. И от современного графического пайплайна невероятно далек.
Подходит он только для непритязательных одномониторных прдликов консолей.
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|6.48, Аноним (42), 22:05, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для графических терминалов Иксы. А для текстовых достаточно командного процессора (Shell), Иксы тут совершенно ненужны.
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|5.28, AleksK (ok), 21:07, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Че там с hdr, hi DPI и масштабированием, а если к ноуту с 60 герцами подключишь моник 165? Как дела с vrr и freesync? Может 30 лет назад они и были готовы, но за 30 лет слишком много всего изменилось а иксы нет.
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|2.4, Аноним (4), 19:50, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> И когда уже вейленд достигнет паритета по функционалу с иксами?
когда также обрастет костылями и подпорками , что в принципе и наблюдаем в данной статье =D
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|3.17, Аноним (1), 20:15, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да там уже Valve открыто форкает и делает свой протокол. Потому что этот цирк даже их достал.
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|4.21, llolik (ok), 20:35, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, допустим, не Valve, а конкретный её разработчик истернул и создал форк. Ну, вот, то, что он хотел внесли. Предложения по улучшению процесса рецензирования протоколов приняли. Наистерил. Форк больше не нужен, я так понимаю.
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|5.25, Аноним (-), 21:02, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Форк будет нужен для других протоколов. Сам против него вейланд ничего не имею, но волокита с протоколами действительно очень вредна. На kde он более менее нормально работает на 6.1.5, а лучше на 6.2.0. Что как-бы сильно апстрим и в других дистрах будет черт знает когда.
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|3.39, Аноним (-), 21:47, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Wayland принципиально отказываются реализовывать часть функционала X11 (и не только X11, но и по сути де-факто стандарта реализованного во всех десктопных ОС) по сугубо идеологическим причинам.
И правильно.
То что в ХОрге запихали кучу овна не относящегося к, собственно, композингу.
Нафига козе баян, те зачем в ХОрге был нужен сервер печати или бинарный транслятор для ELF?
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|2.37, Аноним (-), 21:44, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И когда уже вейленд достигнет паритета по функционалу с иксами?
Будем надеяться что никогда.
Хватит уже предлагать тянуть весь хлам их иксов в новый протокол. Его сделали новым именно чтобы не тянуть груз легаси.
> Так и получается что только большой корп может поддерживать эту балалайку.
Проблемы васяндр никого не интересуют. Пусть используют чью-то имплементацию (напр. wlroot), раз у них лапки.
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|2.49, Аноним (49), 22:06, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол. У разрабов вейленда не только есть референс, они и писали этот референс. Одни жалуются что слишком быстро внедряют изменения, другие что слишком медленно. Вам не угодишь.
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|2.51, px (??), 22:15, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы точно этого хотите? Каких именно расширений X-протокола вам не хватает?
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|1.7, Аноним (8), 19:54, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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К Wayland можно относиться как угодно, но когда ваш дистрибутив поставить его по умолчанию вы будить просто мило улыбаться!
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|1.14, Аноним (14), 20:07, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"linux-dmabuf" это не только для поддержки нескольких видеокарт, а для избегания копирования видео данных между программой и wayland композитором, а также между оперативной и видео памятью. Снижает нагрузку и при одном единственной видео контроллере.
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|1.16, maxis11 (ok), 20:15, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обсуждались более года.
Уже жду 4 года, чтобы приняли HDR связанные расширения. Видимо ещё столько же надо будет подождать.
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|2.22, Аноним (-), 20:42, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже жду 4 года
А почему только 4 года?
Нужно было ждать с 2016, когда начали выходить первые моники с поддержкой HDR10 или Dolby Vision.
А другой стороны в иксах hdr не дождался бы никогда. Учитывая их 30+летнюю историю, то позор им.
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|3.27, Аноним (27), 21:07, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так с HDR на иксах? Не выводят изображение что-ли, или что? Спрашиваю серьёзно. Просто я с цветом не работаю, а фильмы в HDR у меня прекрасно идут, причём без всяких видимых искажений цвета.
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|4.32, Аноним (-), 21:35, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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М... в xorg нет HDR.
Не было и не планируется gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/1037
Или вы под "фильмы в HDR у меня прекрасно идут" имеете в виду что HDR контент корректно отображается как SDR на вашем SDR мониторе?
Ну... так себе достижение))
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|4.41, llolik (ok), 21:50, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что не так с HDR на иксах?
Да, собственно, ничего. Нет его, просто, и все.
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|4.43, Аноним (43), 21:51, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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HLG hybrid log gamma не будет в иксах работать DolbyVision по идее тоже не 10... большой текст свёрнут, показать
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|3.40, eugener (ok), 21:49, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GNOME Shell с расширением Dash to Dock. В убунту начиная примерно с 18.04 модификация этого расширения установлена по дефолту, создавая гуй похожий на юнити.
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|1.33, Аноним (33), 21:38, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лет через 10 вейландописатели посмотрят на своё поделие и переименуют его в X12.
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