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Выпуск Wayland-Protocols 1.38

12.10.2024 19:06

Опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.38, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих базовый протокол Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

В новой версии в категорию "staging" добавлены протоколы:

  • xdg-system-bell - позволяет выводить системный сигнал, который может использоваться, например, как предупреждение в эмуляторе терминалов. Форма вывода сигнала определяется на усмотрение композитного менеджера, это может быть не только звук, но визуальный отклик.
  • fifo - реализует FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. С практической стороны протокол позволяет при выводе использовать ожидание завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.
  • commit-timing - позволяет привязать ограничение времени к содержимому поверхности (композитный сервер должен отобразить изменение контента по возможности через указанное время, но не раньше).

В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
  • "linux-dmabuf" - обеспечивает совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMA-BUF (позволяет создать wl_buffer на базе DMA-BUF).
  • "tablet" - организация ввода с графических планшетов.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
  • "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).
  • ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.
  • tearing-control - позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
  • ext-foreign-toplevel-list - получение информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel), которые позволяют организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для подключения собственных панелей и переключателей окон.
  • security-context - позволяет идентифицировать клиентов, использующих sandbox-изоляцию. Клиент может зарегистрировать новое подключение к композитному серверу на базе Wayland и прикрепить к нему контекст безопасности, после чего в соответствии с указанным контекстом безопасности композитный менеджер ограничит возможности, доступные для установленного соединения.
  • cursor-shape - альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).
  • "ext-transient-seat" - предназначен для создания временных независимых сеансов (seat), рассчитанных на использование вместе с виртуальными устройствами ввода. Например, при реализации возможности подключения к удалённому рабочему столу протокол позволяет создать для каждого пользователя отдельный сеанс с виртуальными клавиатурой и мышью.
  • "xdg-toplevel-drag" - расширяет механизм "drag & drop" возможностью прикрепления окон верхнего уровня к операции перемещения, что может быть использовано, например, для организации перетаскивания мышью панелей инструментов или вкладок браузера. Новый протокол позволяет создавать отсоединяемые части окна, которые при перетаскивании из этого окна становятся новыми окнами и могут перемещаться поверх существующего окна перед повторным прикреплением.
  • "xdg-dialog" - позволяет назначать поверхностям верхнего уровня признаки, специфичные для диалоговых окон, например, можно создавать модальные диалоги, которые блокируют взаимодействие пользователя с остальной частью интерфейса.
  • "linux-drm-syncobj" - предоставляет инструменты для явной синхронизациии буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager). Предполагается, что в контексте синхронизации при отрисовке в буфер предложенный протокол позволит улучшить работу с драйверами на базе графических API Vulkan и OpenGL (реализация базируется на обработчиках в драйверах). Новый протокол даёт возможность убедиться, что операция отрисовки в буфер завершена до того, как композитный менеджер отобразит данный буфер.
  • alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.
  • xdg-toplevel-icon - привязка пиктограммы к окну верхнего уровня.
  • ext-image-capture-source и ext-image-copy-capture - организация захвата контента, выводимого на экран.

Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
  • "input-method" - обработка методов ввода.
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
  • "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
  • "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
  • "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
  • "relative pointer events" - относительные события указателей.
  • "text-input" - организация ввода текста.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.

Дополнительно можно отметить предложение сотрудника компании Valve по добавлению ещё одной фазы продвижения новых протоколов Wayland - "experimental", которая позволит снизить барьер включения протоколов в состав набора Wayland-Protocols и ускорить их внедрение. В настоящее время для попадания протокола в фазу staging требуется сформировать команду поддержки и получить определённое число подтверждений (ACK) от участников рецензирования. В "experimental" предлагается принимать протокол не через получение подтверждений, а на основании отсутствия возражений (NACK) в течение двухнедельного периода рецензирования. При необходимости участники рецензирования также могут продлить обсуждение ещё на две недели, выставив статус "WAIT".

В фазе "experimental" также предлагается разрешить внесение изменений нарушающих совместимость и добавление "сырых" протоколов, которые можно будет постепенно доводить до должного уровня. Таким образом, фаза "experimental" позволит быстро доводить до разработчиков новые прототипы протоколов, стимулировать их реализацию в существующих проектах и получать обратную связь от пользователей. Предлагаемый процесс должен избавить разработчиков протоколов от длительных обсуждений и волокиты, перед принятием в состав Wayland-Protocols. Например, принятые в нынешний выпуск протоколы xdg-system-bell, fifo и commit-timing обсуждались более года.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Компания Valve запустила проект Frog для ускорения продвижения новых протоколов Wayland
  3. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.37
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.23
  5. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62038-wayland
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:46, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И когда уже вейленд достигнет паритета по функционалу с иксами? У разрабов вейленда даже есть референс как надо и что должно работать что сложного было сразу включить в протокол всё что есть в иксах и все сиди делай свою имплементацию. А тут тебе постоянные дополнения, которые ты не успеешь добавить к себе до выхода следующей версии протокола. Так и получается что только большой корп может поддерживать эту балалайку. Как это было с HTML движками.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:49, 12/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.3, Аноним (1), 19:50, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я даже загуглил со времени первой стабильной версии вейленда прошло 12 лет. Двенадцать, Карл! До сих пор не готово.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:55, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А по вашему иксы готовы?
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 20:15, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень смешно. Иксы 30 лет как готовы и в проде у всех.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 20:25, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    30 лет назад не было необходимости в 12 битном цвете. Хотя профессиональное аналоговое CRT оборудование использовало такую глубину. Но, понятно, не 4k@144hz. Технологии 30 лет назад не сравнить с технологиями сегодня.
     
     
  • 6.23, anonblmus (?), 20:44, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В wayland, ЕМНИМС, и 10 бит на компонент до сих пор не работают.
     
  • 6.42, Аноним (42), 21:50, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы считаете, что аналоговая магнитная запись видео позволяла динамический диапазон 72 Дб на канал цвета? А особенно, если учесть, что писались цветоразностные сигналы, тут ещё плюс дополнительные нелинейные искажения при преобразованиях. Так что, сомнительно.
     
     
  • 7.50, dannyD (?), 22:10, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. динамический диапазон определяется шириной дорожки, ну и соответственно шириной головки.

    2. ширина ленты первых видеомагнитофонов (а в ссср студиных еще в 80-х) была дюим.

    3. при оцифровке "глубина" ДД АЦП должна быть заметно шире ДД сигнала, для отсутсвия клипинга от всяких помех на пленке.

     
  • 5.24, Аноним (-), 20:47, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иксы были готовы для терминалов. А для графики их обмазали кучей костылей.
    И все равно они как не поддерживали современные технологии (хотя какие современные - им уже по 10-15 лет), так и не поддерживает. И от современного графического пайплайна невероятно далек.
    Подходит он только для непритязательных одномониторных прдликов консолей.
     
     
  • 6.48, Аноним (42), 22:05, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для графических терминалов Иксы. А для текстовых достаточно командного процессора (Shell), Иксы тут совершенно ненужны.
     
  • 5.28, AleksK (ok), 21:07, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Че там с hdr, hi DPI и масштабированием, а если к ноуту с 60 герцами подключишь моник 165? Как дела с vrr и freesync? Может 30 лет назад они и были готовы, но за 30 лет слишком много всего изменилось а иксы нет.
     
  • 3.13, morruth (?), 20:01, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а input-method и text-input до сих пор unstable
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:50, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> И когда уже вейленд достигнет паритета по функционалу с иксами?

    когда также обрастет костылями и подпорками , что в принципе и наблюдаем в данной статье =D

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 20:15, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да там уже Valve открыто форкает и делает свой протокол. Потому что этот цирк даже их достал.  
     
     
  • 4.21, llolik (ok), 20:35, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, допустим, не Valve, а конкретный её разработчик истернул и создал форк. Ну, вот, то, что он хотел внесли. Предложения по улучшению процесса рецензирования протоколов приняли. Наистерил. Форк больше не нужен, я так понимаю.
     
     
  • 5.25, Аноним (-), 21:02, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форк будет нужен для других протоколов. Сам против него вейланд ничего не имею, но волокита с протоколами действительно очень вредна. На kde он более менее нормально работает на 6.1.5, а лучше на 6.2.0. Что как-бы сильно апстрим и в других дистрах будет черт знает когда.
     
     
  • 6.44, Niko2040 (ok), 21:51, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни странно, в Debian Experimental уже завезли 6.2.0
     
  • 2.31, X512 (?), 21:25, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И когда уже вейленд достигнет паритета по функционалу с иксами?

    Если следовать текущему курсу, то никогда. В Wayland принципиально отказываются реализовывать часть функционала X11 (и не только X11, но и по сути де-факто стандарта реализованного во всех десктопных ОС) по сугубо идеологическим причинам.

    Примеры:

    - https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/247#

    - https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/-/issues/217

     
     
  • 3.39, Аноним (-), 21:47, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Wayland принципиально отказываются реализовывать часть функционала X11 (и не только X11, но и по сути де-факто стандарта реализованного во всех десктопных ОС) по сугубо идеологическим причинам.

    И правильно.
    То что в ХОрге запихали кучу овна не относящегося к, собственно, композингу.
    Нафига козе баян, те зачем в ХОрге был нужен сервер печати или бинарный транслятор для ELF?

     
  • 2.37, Аноним (-), 21:44, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И когда уже вейленд достигнет паритета по функционалу с иксами?

    Будем надеяться что никогда.
    Хватит уже предлагать тянуть весь хлам их иксов в новый протокол. Его сделали новым именно чтобы не тянуть груз легаси.

    > Так и получается что только большой корп может поддерживать эту балалайку.

    Проблемы васяндр никого не интересуют. Пусть используют чью-то имплементацию (напр. wlroot), раз у них лапки.

     
  • 2.49, Аноним (49), 22:06, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. У разрабов вейленда не только есть референс, они и писали этот референс. Одни жалуются что слишком быстро внедряют изменения, другие что слишком медленно. Вам не угодишь.
     
  • 2.51, px (??), 22:15, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы точно этого хотите? Каких именно расширений X-протокола вам не хватает?
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:52, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тут недавно протащили протокол cursor-shape-v1: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/194

    Он позволяет сделать единый вид курсоров у всех приложений как в иксах.  Странно, что сообщество Wayland до сих пор не может изгнать из свой команды всех тех, кто уже прирос к иксам на генетическом уровне.

     
  • 1.7, Аноним (8), 19:54, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К Wayland можно относиться как угодно, но когда ваш дистрибутив поставить его по умолчанию вы будить просто мило улыбаться!
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 20:31, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого будить?
     
  • 2.34, Аноним (42), 21:39, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воспользоваться другим дистрибутивом? А так можно было?
     
  • 2.46, Аноним (46), 21:55, 12/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:55, 12/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, nume (ok), 19:56, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Vavle серьёзнее теперь взялись за wayland)
     
  • 1.14, Аноним (14), 20:07, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "linux-dmabuf" это не только для поддержки нескольких видеокарт, а для избегания копирования видео данных между программой и wayland композитором, а также между оперативной и видео памятью. Снижает нагрузку и при одном единственной видео контроллере.
     
  • 1.16, maxis11 (ok), 20:15, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обсуждались более года.

    Уже жду 4 года, чтобы приняли HDR связанные расширения. Видимо ещё столько же надо будет подождать.

     
     
  • 2.22, Аноним (-), 20:42, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже жду 4 года

    А почему только 4 года?
    Нужно было ждать с 2016, когда начали выходить первые моники с поддержкой HDR10 или Dolby Vision.
    А другой стороны в иксах hdr не дождался бы никогда. Учитывая их 30+летнюю историю, то позор им.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:07, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с HDR на иксах? Не выводят изображение что-ли, или что? Спрашиваю серьёзно. Просто я с цветом не работаю, а фильмы в HDR у меня прекрасно идут, причём без всяких видимых искажений цвета.
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 21:35, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М... в xorg нет HDR.
    Не было и не планируется gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/1037

    Или вы под "фильмы в HDR у меня прекрасно идут" имеете в виду что HDR контент корректно отображается как SDR на вашем SDR мониторе?
    Ну... так себе достижение))

     
  • 4.41, llolik (ok), 21:50, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что не так с HDR на иксах?

    Да, собственно, ничего. Нет его, просто, и все.

     
  • 4.43, Аноним (43), 21:51, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HLG hybrid log gamma не будет в иксах работать DolbyVision по идее тоже не 10... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.26, llolik (ok), 21:07, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вроде-бы, вот здесь https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/14 , судя по implementations должно скоро доехать везде. Что-то читал, что в новые релизы KDE и Sway уже завезли. В GNOME 47 экспериментально завезли, собственно, в новости было написано.
     

  • 1.20, eugener (ok), 20:32, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, на старом железе работает уже значительно лучше!

    https://imgur.com/a/6XgAo5x

    (извините что не core duo, пробуем на том что есть)

     
     
  • 2.38, fdsafdsa (?), 21:45, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за гуй на скриншоте, юнити?
     
     
  • 3.40, eugener (ok), 21:49, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME Shell с расширением Dash to Dock. В убунту начиная примерно с 18.04 модификация этого расширения установлена по дефолту, создавая гуй похожий на юнити.
     

  • 1.33, Аноним (33), 21:38, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет через 10 вейландописатели посмотрят на своё поделие и переименуют его в X12.
     

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