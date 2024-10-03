Выпуск Cozystack 0.16.0, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

Опубликован выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.16.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0. В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap. Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера. В новой версии: На базе открытой системы мониторинга Alerta реализована возможность отправки уведомлений с предупреждениями о сбоях и внештатных ситуациях. Можно настроить доставку уведомлений в Telegram. Кроме того, можно получать предупреждения из k8s-prometheus. Обновлены все дашборды в Grafana, а также сама Grafana и grafana-operator.

Nginx-ingress обновлён до версии v1.11.2. Решена проблема с доступом к nginx-ingress изнутри кластера.

Flux и flux-operator обновлены до последних версий.

Kamaji обновлён до последней версии, исправлена проблема с перезапусками контроллера.

В CCM (Сloud Controller Manager) добавлен контроллер endpointslice; упорядоченные сервисы теперь отправляют трафик только на узлы, которые их обслуживают.

В Seaweedfs и COSI исправлены атрибуты создания бакетов, которые теперь корректно отображаются в filer и совместимы с S3-клиентами

Talos Linux обновлён до версии 1.8.0

Cilium обновлён до последней патч-версии (1.16.2). Исправлена проблема с открытием портов виртуальных машин.



