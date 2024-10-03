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Выпуск Cozystack 0.16.0, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

03.10.2024 20:44

Опубликован выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.16.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

В новой версии:

  • На базе открытой системы мониторинга Alerta реализована возможность отправки уведомлений с предупреждениями о сбоях и внештатных ситуациях. Можно настроить доставку уведомлений в Telegram. Кроме того, можно получать предупреждения из k8s-prometheus. Обновлены все дашборды в Grafana, а также сама Grafana и grafana-operator.
  • Nginx-ingress обновлён до версии v1.11.2. Решена проблема с доступом к nginx-ingress изнутри кластера.
  • Flux и flux-operator обновлены до последних версий.
  • Kamaji обновлён до последней версии, исправлена проблема с перезапусками контроллера.
  • В CCM (Сloud Controller Manager) добавлен контроллер endpointslice; упорядоченные сервисы теперь отправляют трафик только на узлы, которые их обслуживают.
  • В Seaweedfs и COSI исправлены атрибуты создания бакетов, которые теперь корректно отображаются в filer и совместимы с S3-клиентами
  • Talos Linux обновлён до версии 1.8.0
  • Cilium обновлён до последней патч-версии (1.16.2). Исправлена проблема с открытием портов виртуальных машин.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/aenix-io/co...)
  2. OpenNews: Релиз Cozystack 0.11, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
  3. OpenNews: Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS
  4. OpenNews: Проект etcd-await-election для запуска процессов с учётом выбора лидирующего экземпляра
  5. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  6. OpenNews: Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes
Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61979-cozystack
Ключевые слова: cozystack, kubernetes
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:30, 03/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Знаю примерно 0 компаний, которые его используют. Вероятно, проект поживет ещё годик и уйдет на пенсию где-нибудь в фонде Апача. Скриньте.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:36, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Знаю примерно 0 компаний, которые

    Какой широкий у вас кругозор, однако ж!

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 21:42, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опровергнуть меня элементарно - назвать ООО или фамилию или ссылку на площадку с контрактом. Го)
     
     
  • 4.4, Аноним (3), 21:51, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я посмотрел - у них на сайте даже странички partners/clients нет :D Обычно даже в самом подкроватном проекте там есть парочка ноунеймов, которые в твиттере 5 лет назад написали, что зашли на сайт проекта. А тут просто нуль.
     
  • 4.5, Аноним (2), 22:00, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опровергнуть меня элементарно

    Зачем _мне_ опровергать _ваше_ незнание?

     
  • 2.7, Аноним (7), 22:27, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они ж его для себя в первую очередь пилят. Опенсорс — это так, для привлечения внимания. В общем-то, неплохую штуку сделали, но мне к сожалению как у них не надо, мне надо как у меня, а то так бы пользовался.
     

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