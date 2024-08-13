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Релиз Cozystack 0.11, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

13.08.2024 16:57

Опубликован выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.11.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка S3. Подготовлена базовая реализация SeaweedFS в Cozystack. Написан Kubernetes-COSI-драйвер для автоматического заказа S3-бакетов (S3 Bucket). В пакет (chart) со SeaweedFS добавлена поддержка автоматического изменения размера томов.
  • Реализована сетевая изоляция между арендаторами (tenant). Произведена большая работа по улучшению сетевой изоляции между арендаторами, исправлены ошибки, полностью переработаны сетевые политики.
  • Обновлён интерфейс пользователя. Заменены все пиктограммы сервисов. Сводный экран (dashboard) переработан так, чтобы выводить только необходимую информацию в ResourceView. Добавлена возможность указывать конкретные ресурсы для показа посредством перечисления их в специальной роли <name>-dashboard-resources.
  • В документации добавлен раздел Development Guide и обновлена инструкция по установке в Hetzner.
  • Сетевая система Cilium обновлена до версии 1.16, в которую включён патч для автоматического определения устройств, подготовленный разработчиками Cozystack.
  • Решена проблема со сборщиком мусора в tenant Kubernetes-кластерах.
  • Решена проблема с пробросом HTTP- и HTTPS-трафика с помощью ingress в tenant Kubernetes-кластера.
  • Добавлены snapshot-controller и object-storage-controller.
  • LINSTOR обновлён до версии 1.28.
  • Talos Linux обновлён до версии 1.7.6
  • Kube-OVN переведён на сборку из стабильной базы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/aenix-io/co...)
  2. OpenNews: Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS
  3. OpenNews: Проект etcd-await-election для запуска процессов с учётом выбора лидирующего экземпляра
  4. OpenNews: Релиз Cozystack 0.8.0, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
  5. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  6. OpenNews: Выпуск Cilium 1.4, сетевой системы для Linux-контейнеров, основанной на BPF
Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61697-cozystack
Ключевые слова: cozystack, paas, kubernetes
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.6, КриоМух (ok), 19:13, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    КозийСтек?
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:53, 13/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.9, Аноним (9), 20:11, 13/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.10, Аноним (9), 20:12, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Чик чирик
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:18, 13/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.12, Аноним (11), 20:20, 13/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.13, Аноним (13), 20:22, 13/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.14, Аноним (9), 20:28, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Что не так с тюленем?
     
  • 1.15, Аноним (15), 20:39, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Крутейший фреймворк
     

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