Релиз Cozystack 0.11, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

Опубликован выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.11.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0. В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap. Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера. В новой версии: Добавлена поддержка S3. Подготовлена базовая реализация SeaweedFS в Cozystack. Написан Kubernetes-COSI-драйвер для автоматического заказа S3-бакетов (S3 Bucket). В пакет (chart) со SeaweedFS добавлена поддержка автоматического изменения размера томов.

Реализована сетевая изоляция между арендаторами (tenant). Произведена большая работа по улучшению сетевой изоляции между арендаторами, исправлены ошибки, полностью переработаны сетевые политики.

Обновлён интерфейс пользователя. Заменены все пиктограммы сервисов. Сводный экран (dashboard) переработан так, чтобы выводить только необходимую информацию в ResourceView. Добавлена возможность указывать конкретные ресурсы для показа посредством перечисления их в специальной роли <name>-dashboard-resources.

В документации добавлен раздел Development Guide и обновлена инструкция по установке в Hetzner.

Сетевая система Cilium обновлена до версии 1.16, в которую включён патч для автоматического определения устройств, подготовленный разработчиками Cozystack.

Решена проблема со сборщиком мусора в tenant Kubernetes-кластерах.

Решена проблема с пробросом HTTP- и HTTPS-трафика с помощью ingress в tenant Kubernetes-кластера.

Добавлены snapshot-controller и object-storage-controller.

LINSTOR обновлён до версии 1.28.

Talos Linux обновлён до версии 1.7.6

Kube-OVN переведён на сборку из стабильной базы.



