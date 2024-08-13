Релиз Cozystack 0.11, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

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Опубликован выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.11.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.
В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap.
Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.
В новой версии:
- Добавлена поддержка S3. Подготовлена базовая реализация SeaweedFS в Cozystack. Написан Kubernetes-COSI-драйвер для автоматического заказа S3-бакетов (S3 Bucket). В пакет (chart) со SeaweedFS добавлена поддержка автоматического изменения размера томов.
- Реализована сетевая изоляция между арендаторами (tenant). Произведена большая работа по улучшению сетевой изоляции между арендаторами, исправлены ошибки, полностью переработаны сетевые политики.
- Обновлён интерфейс пользователя. Заменены все пиктограммы сервисов. Сводный экран (dashboard) переработан так, чтобы выводить только необходимую информацию в ResourceView. Добавлена возможность указывать конкретные ресурсы для показа посредством перечисления их в специальной роли <name>-dashboard-resources.
- В документации добавлен раздел Development Guide и обновлена инструкция по установке в Hetzner.
- Сетевая система Cilium обновлена до версии 1.16, в которую включён патч для автоматического определения устройств, подготовленный разработчиками Cozystack.
- Решена проблема со сборщиком мусора в tenant Kubernetes-кластерах.
- Решена проблема с пробросом HTTP- и HTTPS-трафика с помощью ingress в tenant Kubernetes-кластера.
- Добавлены snapshot-controller и object-storage-controller.
- LINSTOR обновлён до версии 1.28.
- Talos Linux обновлён до версии 1.7.6
- Kube-OVN переведён на сборку из стабильной базы.