Выпуск nginx 1.27.2

Опубликован выпуск основной ветки nginx 1.27.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.26.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.27.x будет сформирована стабильная ветка 1.28. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Среди изменений: При запуске и обновлении конфигурации реализовано кэширование SSL-сертификатов, ключей и CRL (Certificate Revocation List).

В модуль stream добавлена поддержка проверки отзыва сертификатов клиентов, используя протокол OCSP (Online Certificate Status Protocol).

В модуле stream реализована поддержка техники проверки отзыва сертификатов OCSP Stapling, суть которой в том, что при согласовании TLS-соединения заверенный удостоверяющим центром ответ OCSP передаётся сервером, обслуживающим сайт, без необходимости прямого обращения к удостоверяющему центру).

В модуль ngx_http_proxy_module добавлена директива "proxy_pass_trailers", разрешающая передачу полей заголовков в конце ответа от проксируемого сервера к клиенту.

В директиве "ssl_client_certificate" обеспечена поддержка сертификатов с дополнительной информацией.

Для проверки клиентских SSL-сертификатов директива "ssl_client_certificate" теперь не является обязательной.



