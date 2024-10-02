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Выпуск nginx 1.27.2

02.10.2024 21:44

Опубликован выпуск основной ветки nginx 1.27.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.26.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.27.x будет сформирована стабильная ветка 1.28. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Среди изменений:

  • При запуске и обновлении конфигурации реализовано кэширование SSL-сертификатов, ключей и CRL (Certificate Revocation List).
  • В модуль stream добавлена поддержка проверки отзыва сертификатов клиентов, используя протокол OCSP (Online Certificate Status Protocol).
  • В модуле stream реализована поддержка техники проверки отзыва сертификатов OCSP Stapling, суть которой в том, что при согласовании TLS-соединения заверенный удостоверяющим центром ответ OCSP передаётся сервером, обслуживающим сайт, без необходимости прямого обращения к удостоверяющему центру).
  • В модуль ngx_http_proxy_module добавлена директива "proxy_pass_trailers", разрешающая передачу полей заголовков в конце ответа от проксируемого сервера к клиенту.
  • В директиве "ssl_client_certificate" обеспечена поддержка сертификатов с дополнительной информацией.
  • Для проверки клиентских SSL-сертификатов директива "ssl_client_certificate" теперь не является обязательной.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Проект Nginx перевёл разработку на Git и GitHub
  3. OpenNews: Обновления nginx 1.26.2 и 1.27.1 с устранением DoS-уязвимости в ngx_http_mp4_module
  4. OpenNews: Выпуск Angie 1.7.0, форка Nginx
  5. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61975-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 22:14, 02/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Что-то не густо. Сдулся более лучший Апач.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:18, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже полно серверов лучше нжинкса, а статику должны раздавать cdn.  
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:55, 02/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Стагнация нжинкса удручает
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 23:17, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Данные на лицо https://www.netcraft.com/blog/september-2024-web-server-survey
     

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