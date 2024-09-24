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Проект CentOS начал формирование консольной Live-сборки CentOS Stream MIN

24.09.2024 08:04

Разработчики дистрибутива CentOS представили новую сборку "MIN", в рамках которой сформировано загрузочное Live-окружение CentOS Stream, работающее только в конcольном режиме. Для установки загруженной системы на диск предложена утилита "install_to_hard_drive", предоставляющая текстовый интерфейс. Размер сборки 1.2 ГБ. Кроме MIN проектом также формируются Live-сборки Cinnamon, GNOME, KDE, MATE, XFce и MAX (коллекция разных графических окружений).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2024/0...)
  2. OpenNews: Началось формирование сборок CentOS Stream 10
  3. OpenNews: SUSE обеспечит поддержку CentOS 7 до 2028 года, а SUSE Linux 15 до 2037 года
  4. OpenNews: Компания Intel присоединилась к разработке CentOS Stream
  5. OpenNews: CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL
  6. OpenNews: Прекращение сопровождения CentOS 8.x
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61918-centos
Ключевые слова: centos
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:39, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Зачем мне может понадобиться консольный лайв режим тестового полигона? Чтобы что?
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:39, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > MIN
    > Размер сборки 1.2 ГБ.

    Предлагаю переименовать в MAX.

     
     
  • 2.24, Бывалый Смузихлёб (ok), 14:14, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только в конcольном режиме

    Зато сколько графического сахара!

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:40, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    афигеть... 1,2 гига это "мин"?
    и после этого дебианоподобные считают жирными... ну ну...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:24, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто открой скриншот и всем говори, что ты поставил консольный центос. а если будут ныть, что клава не работает, то скажешь, что ещё не успел настроить.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:46, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такое чувство, что им нечем заняться, фантазия исчерпана...
     
     
  • 2.17, Аноним (8), 12:34, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тсс, пацаны к успеху идут
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:07, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура!!! В центоси циннамон на первом месте! Гном побеждён!
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 09:24, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может просто в тексте данной новости СРС перечислены в алфавитном порядке, не? Кто-нибудь помнит алфавит?
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:42, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только четверть дела. Осталось повыкидывать мусор из раздутого ядра, выпилить systemd и selinux и можно работать.
     
     
  • 3.20, Упоротые (?), 13:05, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем выпиливать selinux если его итак можно удалить по пакетно ?
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:20, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ура!!! В центоси циннамон на первом месте! Гном побеждён!

    Это только Live-сборки. Что толку, если той же KDE в итоге в RHEL нет, они её не поддерживают и не собираются все 10 лет (или сколько там сейчас) до EOL.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:41, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что есть только одно единственно верное окружение.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:58, 24/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, beck (??), 10:53, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Fedora слишком тестово, rhel слишком дорого.

    Возможно,  что centos stream окажется вполне разумным компромисом.

    Продолжаю использовать минт, однако посматриваю в сторону центос с интересом.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:04, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было интересно прочитать ваш комментарий. Задумаюсь тоже.
     
  • 2.13, Аноним (2), 11:36, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понимаю что надо переходить на rhel клон, но не нравится GNOME.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 13:59, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME это на самом дель очень ужасно.
     
  • 2.16, Минона (ok), 12:24, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fedora слишком тестово

    Пацаны говорят она стабильнее Убунты ЛТС.

    > rhel слишком дорого

    Оракл Линукс бесплатный.

     
     
  • 3.18, beck (??), 12:46, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пацаны говорят она стабильнее Убунты ЛТС.

    Пусть говорят.

    > Оракл Линукс бесплатный

    Он не готов для десктопа.

     
     
  • 4.21, Упоротые (?), 13:07, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не готов для юникса
     

  • 1.14, Аноним (15), 11:40, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь тем кто клонирует редхат будет больше работы чтобы заодно склонировать эти мин Макс сборки.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:53, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно бинарники содержат отладочный код потому у образов и размер большой.
     

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