Проект CentOS начал формирование консольной Live-сборки CentOS Stream MIN

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|1.2, Аноним (2), 08:39, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Зачем мне может понадобиться консольный лайв режим тестового полигона? Чтобы что?
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|1.4, Аноним (4), 08:40, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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афигеть... 1,2 гига это "мин"?
и после этого дебианоподобные считают жирными... ну ну...
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|2.8, Аноним (8), 09:24, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто открой скриншот и всем говори, что ты поставил консольный центос. а если будут ныть, что клава не работает, то скажешь, что ещё не успел настроить.
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|2.7, Аноним (2), 09:24, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну может просто в тексте данной новости СРС перечислены в алфавитном порядке, не? Кто-нибудь помнит алфавит?
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|2.9, Аноним (9), 09:42, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только четверть дела. Осталось повыкидывать мусор из раздутого ядра, выпилить systemd и selinux и можно работать.
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|2.12, Аноним (12), 11:20, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ура!!! В центоси циннамон на первом месте! Гном побеждён!
Это только Live-сборки. Что толку, если той же KDE в итоге в RHEL нет, они её не поддерживают и не собираются все 10 лет (или сколько там сейчас) до EOL.
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|1.10, beck (??), 10:53, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Fedora слишком тестово, rhel слишком дорого.
Возможно, что centos stream окажется вполне разумным компромисом.
Продолжаю использовать минт, однако посматриваю в сторону центос с интересом.
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|2.13, Аноним (2), 11:36, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Понимаю что надо переходить на rhel клон, но не нравится GNOME.
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|2.16, Минона (ok), 12:24, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Fedora слишком тестово
Пацаны говорят она стабильнее Убунты ЛТС.
> rhel слишком дорого
Оракл Линукс бесплатный.
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|3.18, beck (??), 12:46, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пацаны говорят она стабильнее Убунты ЛТС.
Пусть говорят.
> Оракл Линукс бесплатный
Он не готов для десктопа.
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|1.14, Аноним (15), 11:40, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь тем кто клонирует редхат будет больше работы чтобы заодно склонировать эти мин Макс сборки.
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|1.19, Аноним (19), 12:53, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возможно бинарники содержат отладочный код потому у образов и размер большой.
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