21 сентября в Москве состоится конференция разработчиков на языке Perl

В субботу 21 сентября пройдёт встреча разработчиков, использующих язык программирования Perl. Проведение конференций возобновлено после четырёхлетнего перерыва. На мероприятии будут предложены доклады, посвящённые разбору новых возможностей Perl, оптимизации кода, поддержке устаревшего кода и VIM-плагину для работы с Perl и SQL. На конференции также будет предоставлена возможность обсудить актуальные вопросы, пообщаться вживую и обменяться опытом. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Планируется онлайн-трансляция из зала.



