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21 сентября в Москве состоится конференция разработчиков на языке Perl

17.09.2024 06:28

В субботу 21 сентября пройдёт встреча разработчиков, использующих язык программирования Perl. Проведение конференций возобновлено после четырёхлетнего перерыва. На мероприятии будут предложены доклады, посвящённые разбору новых возможностей Perl, оптимизации кода, поддержке устаревшего кода и VIM-плагину для работы с Perl и SQL. На конференции также будет предоставлена возможность обсудить актуальные вопросы, пообщаться вживую и обменяться опытом. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Планируется онлайн-трансляция из зала.

  1. Главная ссылка к новости (https://perl-conf.ru/24/...)
  2. OpenNews: Доступен язык программирования Perl 5.40.0
  3. OpenNews: Опубликован разбор инцидента с потерей контроля над доменом perl.com
  4. OpenNews: Релиз компилятора Rakudo 2023.04 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)
  5. OpenNews: Perl 7 плавно продолжит развитие Perl 5 без нарушения обратной совместимости
  6. OpenNews: Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения
Автор новости: zhmylove
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61871-perl
Ключевые слова: perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonimus (?), 07:32, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    О! Динозавры.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 07:52, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Конфа как перенести свой проект с перла на нормальный язык. Главная тема перевод опеннета с перла на раст.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:49, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы же сначала сказали, на нормальный.
     

  • 1.4, Перастерос (ok), 07:51, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно посмотреть! Я зарегистрировался
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 11:50, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На дидов?
     

  • 1.14, Аноним (14), 08:45, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.24, Аноним (24), 10:06, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А тема конференции какая? То что разговаривать на конференции будут на перле мы поняли ))
     
     
  • 2.27, Savaoff (?), 10:15, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будем соревноваться в краткости фраз
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:48, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В непостижимости
     
  • 3.37, Аноним (35), 11:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В романах-однострочниках.
     

  • 1.33, Аноним (33), 11:28, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надо было в Курске
     

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