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Выпуск децентрализованной платформы совместной разработки Radicle 1.0

10.09.2024 22:53

Представлен выпуск P2P-платформы Radicle 1.0, нацеленной на создание децентрализованного сервиса совместной разработки и хранения кода, похожего на GitHub и GitLab, но не привязанного к конкретным серверам, не подверженного цензуре и работающего с использованием ресурсов участников P2P-сети. Релиз 1.0 ознаменовал стабилизацию протокола и готовность платформы к повсеместному использованию. Начиная с данного выпуска протокол будет изменяться с сохранением обратной совместимости, а инструментарий будут включать возможности для бесшовного обновления существующих систем до новой версии. Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Сборки подготовлены для Linux и macOS. Дополнительно развиваются десктоп-клиент, web-интерфейс и консольный интерфейс.

Radicle позволяет не зависеть при разработке и распространении кода от централизованных платформ и корпораций, привязка к которым вносит дополнительные риски (единая точка отказа, компания может закрыться или изменить условия работы). Для управления кодом в Radicle используется привычный Git, расширенный средствами определения репозиториев в P2P-сети. Все данные в первую очередь сохраняются локально (концепция local-first) и всегда доступны на компьютере разработчика, независимо от состояния сетевого подключения.

Участники предоставляют доступ к своему коду и связанным с кодом артефактам, таким как патчи и обсуждения исправления ошибок (issues), которые сохраняются локально и реплицируются на узлы других заинтересованных разработчиков, подключённые к общей децентрализованной P2P-сети. В итоге формируется глобальный децентрализованный Git-репозиторий, данные которого реплицированы и продублированы на разных системах участников.

Для определения соседних узлов в P2P-сети применяется протокол Gossip, а для репликации данных между узлами протокол Heartwood, основанный на Git. Так как протокол основан на Git, платформу легко интегрировать с существующими инструментами для разработки на Git. Для идентификации узлов и верификации репозиториев используется криптография на основе открытых ключей, без применения учётных записей.

Каждый репозиторий в P2P-сети имеет свой уникальный идентификатор и самосертифицирован (self-certifying), т.е. все действия в репозитории, такие как добавление коммитов и оставление комментариев к issue, заверяются владельцем цифровой подписью, позволяющей убедиться в корректности данных на других узлах без использования централизованных удостоверяющих центров. Для получения доступа к репозиторию достаточно, чтобы в online находился хотя бы один узел, на котором имеется его реплицированная копия.

Узлы в P2P-сети могут подписываться на определённые репозитории и получать обновления. Возможно создание приватных репозиториев, доступных только определённым узлам. Для управления и владения репозиторием используется концепция "делегатов" (delegates). Делегатом может быть как отдельный пользователь так и бот или группа, привязанные к специальному идентификатору. Делегаты могут принимать в репозиторий патчи, закрывать issue и задавать права доступа к репозиторию. К каждому репозиторию может быть привязано несколько делегатов.

На системах пользователей Radicle-репозитории хранятся в виде обычных git-репозиториев, в которых присутствуют дополнительные пространства имён для хранения данных пиров и форков, с которыми осуществляется текущая работа. Обсуждения, предлагаемые патчи и компоненты для организации рецензирования тоже сохраняются в git-репозитории в виде совместных объектов (COB - Collaborative Objects) и реплицируются между пирами.

Radicle 1.0 включает в себя:

  • Реализацию расширяемого протокола для организации работы P2P-сети и синхронизации данных.
  • Элементы социального взаимодействия, такие как issue, патчи и рецензии на код.
  • Протокол аутентификации и авторизации на основе открытых ключей, работающий без централизованных удостоверяющих серверов.
  • CLI-интерфейс, привычный пользователям, знакомым с Git.
  • Web-интерфейс для навигации по репозиториям и узлам.
  • Средства для обеспечения конфиденциальности, включающие поддержку приватных репозиториев и возможность работы через анонимную сеть Tor.
  • Поддержку повторяемых сборок для проверки, что распространяемые исполняемые файлы Radicle собраны из заявленных исходных текстов.

Ещё не готовые возможности, пока находящиеся в разработке:

  • Встроенные инструменты для непрерывной интеграции (CI) и непрерывной доставки (CD).
  • Консольный интерфейс Radicle TUI (Terminal User Interface).
  • Расширенные возможности рецензирования изменений.
  • Система получения уведомлений об изменениях в репозитории.
  • Поддержка профилей пользователей и возможность привязки нескольких устройств.
  • Поддержка тегов.
  • Утилиты для модерирования и управления узлами.
  • Десктоп-приложение.


  1. Главная ссылка к новости (https://radicle.xyz/2024/09/10...)
  2. OpenNews: Первый публичный выпуск децентрализованной платформы совместной разработки Radicle
  3. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  4. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
  5. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9
  6. OpenNews: Выпуск zeronet-conservancy 0.7.8, платформы для децентрализованных сайтов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61842-radicle
Ключевые слова: radicle, p2p
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Самый умный аноним (?), 23:57, 10/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Неплохой бэкдор. Использовать его я конечно же не буду.
     
  • 2, Генерал Кутепов (?), 00:05, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3, Аноним (3), 00:17, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    На Раст не написано ничего полезного, говорили они
     

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