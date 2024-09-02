Выпуск Armbian 24.8 и DietPi 9.7, дистрибутивов для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 24.8, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Основные изменения в Armbian 24.8: Добавлена поддержка плат Libre Alta and Solitude, Radxa E25, Rock 5C и RISCV64 BananaPi F3.

В сборках на базе Debian реализована поддержка 3D-ускорения.

Обновлён загрузчик для устройств на базе чипа Rockchip RK3588, что решило имевшиеся проблемы со стабильностью работы.

В сборках с GNOME и KDE реализована поддержка аппаратного ускорения декодирования видео с качеством 4K60p.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.10.

Обеспечена полная поддержка платы BigTreeTech CB1.

Предложены сборки с рабочими столами GNOME, Xfce, Cinnamon и KDE (из репозитория KDE Neon).

Реализация файловой ZFS обновлена до версии 2.2.5.

Обеспечена LTS-поддержка для устройств Odroid C1, NanoPi NEO, BPi M1, ClearFog, Helios64 и TinkerBoard.

Улучшена совместимость и производительность на устройствах ThinkPad X13s.

В сборочный инструментарий добавлена поддержка тестовой версии Ubuntu 24.10 Дополнительно можно отметить выпуск специализированного дистрибутива DietPi 9.7, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2. Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя. Среди изменений в DietPi 9.7: В сборках для плат NanoPi R5S/R5C/R6S/R6C/T6, Orange Pi 5/5 Plus и ROCK 5, построенных на базе SoC RK3588, ядро Linux обновлено до версии 6.1.

Для платы Odroid N2 реализована возможность обновления загрузчика в SPI Flash.

Сборки для платы Odroid C1 переведены на использования ядра Linux 6.9, что решило проблему с USB-портами.

Добавлена опция для отображения в заставке DietPi-Banner информации о нагрузке на CPU (LA) в разрезе 1, 5 и 15 минут.

Решены проблемы с пакетами Box64, Bazarr и WiFi HotSpot.



