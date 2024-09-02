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Выпуск Armbian 24.8 и DietPi 9.7, дистрибутивов для одноплатных компьютеров

02.09.2024 20:37

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 24.8, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Основные изменения в Armbian 24.8:

  • Добавлена поддержка плат Libre Alta and Solitude, Radxa E25, Rock 5C и RISCV64 BananaPi F3.
  • В сборках на базе Debian реализована поддержка 3D-ускорения.
  • Обновлён загрузчик для устройств на базе чипа Rockchip RK3588, что решило имевшиеся проблемы со стабильностью работы.
  • В сборках с GNOME и KDE реализована поддержка аппаратного ускорения декодирования видео с качеством 4K60p.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.10.
  • Обеспечена полная поддержка платы BigTreeTech CB1.
  • Предложены сборки с рабочими столами GNOME, Xfce, Cinnamon и KDE (из репозитория KDE Neon).
  • Реализация файловой ZFS обновлена до версии 2.2.5.
  • Обеспечена LTS-поддержка для устройств Odroid C1, NanoPi NEO, BPi M1, ClearFog, Helios64 и TinkerBoard.
  • Улучшена совместимость и производительность на устройствах ThinkPad X13s.
  • В сборочный инструментарий добавлена поддержка тестовой версии Ubuntu 24.10

Дополнительно можно отметить выпуск специализированного дистрибутива DietPi 9.7, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2.

Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.

Среди изменений в DietPi 9.7:

  • В сборках для плат NanoPi R5S/R5C/R6S/R6C/T6, Orange Pi 5/5 Plus и ROCK 5, построенных на базе SoC RK3588, ядро Linux обновлено до версии 6.1.
  • Для платы Odroid N2 реализована возможность обновления загрузчика в SPI Flash.
  • Сборки для платы Odroid C1 переведены на использования ядра Linux 6.9, что решило проблему с USB-портами.
  • Добавлена опция для отображения в заставке DietPi-Banner информации о нагрузке на CPU (LA) в разрезе 1, 5 и 15 минут.
  • Решены проблемы с пакетами Box64, Bazarr и WiFi HotSpot.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск Armbian 24.5, дистрибутива для одноплатных компьютеров
  3. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Pico 2
  4. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  5. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61802-armbian
Ключевые слова: armbian, debian, dietpi
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:54, 02/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы.

    Просто гениальнейшая идея. Желаю никому не иметь дел с подобными дистрибутивами...

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:01, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У типичной памяти таких устройств в районе 100-1000 циклов перезаписи (для каждой ячейки) и классически нет wear-leveling.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 21:07, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда было загадкой, для чего они вообще нужны.
     
     
  • 4.4, Garry Luis (?), 21:12, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для удешевления стоимости создания, вроде как, при массовом использовании. Не хотелось бы, чтобы мелкий умный датчик погоды (ветер, влажность, температура и прочие данные) стоил как чугунный мост. М?
     
     
  • 5.5, Аноним (1), 21:17, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про сами одноплатники, с такой-то конфигурацией, лол.
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:22, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускай с внешней флешки и меняй их как перчатки я так делал когда у меня на такой похожей штуке ещё и база данных писалась.  
     

  • 1.6, Аноним (8), 21:21, 02/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:21, 02/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    До сих пор работает home assistant на raspberry pi 2 с dietpi и есть не просит
     

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