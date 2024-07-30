Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-5 Focal

После шести месяцев разработки проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-5 Focal (over-the-air). Это четвёртый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-5 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23 и Xiaomi Poco X3 NFC / X3. По сравнению с прошлой версией не будут формироваться сборки для устройств OnePlus One, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Redmi Note 9/9 Pro/9 Pro Max/9S и Xiaomi Poco M2 Pro.

Отмечается, что выпуск в основном сосредоточен на исправлении ошибок. Среди заметных изменений: