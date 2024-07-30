Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-5 Focal

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После шести месяцев разработки проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-5 Focal (over-the-air). Это четвёртый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.
Обновление Ubuntu Touch OTA-5 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств
Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23 и Xiaomi Poco X3 NFC / X3. По сравнению с прошлой версией не будут формироваться сборки для устройств OnePlus One,
Samsung Galaxy S7, Xiaomi Redmi Note 9/9 Pro/9 Pro Max/9S и
Xiaomi Poco M2 Pro.
Отмечается, что выпуск в основном сосредоточен на исправлении ошибок. Среди заметных изменений:
- В систему профилей энергопотребления добавлена возможность раздельной обработки режима постоянного потребления и интерактивного режима на устройствах с их поддержкой.
- Устранена проблема с переносом настроек при миграции с Ubuntu Touch на базе Ubuntu 16.04 на Ubuntu Touch OTA-5 Focal на базе Ubuntu 20.04.
- Обеспечен вывод уведомления при сбое синхронизации календаря-планировщика из-за проблем с аутентификацией, позволяющего пользователю ввести новый пароль.