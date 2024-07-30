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Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-5 Focal

30.07.2024 15:29

После шести месяцев разработки проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-5 Focal (over-the-air). Это четвёртый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-5 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23 и Xiaomi Poco X3 NFC / X3. По сравнению с прошлой версией не будут формироваться сборки для устройств OnePlus One, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Redmi Note 9/9 Pro/9 Pro Max/9S и Xiaomi Poco M2 Pro.



Отмечается, что выпуск в основном сосредоточен на исправлении ошибок. Среди заметных изменений:

  • В систему профилей энергопотребления добавлена возможность раздельной обработки режима постоянного потребления и интерактивного режима на устройствах с их поддержкой.
  • Устранена проблема с переносом настроек при миграции с Ubuntu Touch на базе Ubuntu 16.04 на Ubuntu Touch OTA-5 Focal на базе Ubuntu 20.04.
  • Обеспечен вывод уведомления при сбое синхронизации календаря-планировщика из-за проблем с аутентификацией, позволяющего пользователю ввести новый пароль.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/en/blog/ub...)
  2. OpenNews: Представлена новая модель формирования релизов Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-4 Focal
  4. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  5. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61630-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:36, 30/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не дайте себя обмануть - вот этот вот богатый список приложений на скриншоте - ссылки на PWA. И тормозят они в браузере просто по максимуму.
     
     
  • 2.2, soarin (ok), 15:41, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    большинство на скрине нативные, хот от некоторых нормальной работы ожидать не стоит, например, почтовик
    из вебни разве что 2GIS конечно
     
  • 2.3, Ося Бендер (?), 15:44, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типа "передайте государю-императору, что англичане ружья кирпичами не чистят..."?
     
  • 2.5, Парижский связной (?), 15:52, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И два яйца?
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:56, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты куда торопишься?
     

  • 1.4, soarin (ok), 15:49, 30/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я тут смартфон с Авророй купил.
    Сабже пользовался два года. Я могу сказать, что оно куда лучше было 🙂
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 15:57, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас тут иноагент вызывайте бригаду. Аврора ему видите ли не нравится.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:53, 30/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    > после того как от неё отстранилась компания Canonical

    Типичный проект каноникала.

     
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