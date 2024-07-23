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В Thunderbird добавили иконку с уведомлением о новых письмах, закрыв жалобу 24-летней давности

23.07.2024 14:14

В почтовом клиенте Thunderbird реализовали индикатор, уведомляющий о новых письмах через пиктограмму в системном лотке. Реализация основана на использовании протокола StatusNotifierItem, изначально разработанного проектом KDE (поддержка в GNOME реализована через расширение). Страница для отслеживания работ по данному вопросу была создана в ноябре 1999 года. Исправление, к сожалению, не успели доделать в срок для включения в недавний выпуск Thunderbird 128 ESR. Код с реализацией новой возможности написан на языке Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.mozilla.org/s...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 128
  3. OpenNews: В Thunderbird добавят реализацию протокола Microsoft Exchange на языке Rust
  4. OpenNews: Реклама программы-вымогателя под видом почтового клиента Thunderbird
  5. OpenNews: Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переработанным интерфейсом пользователя
Автор новости: mos87
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61597-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, голос из леса (?), 15:18, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Rust - так победим!
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:18, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Было на С, не могли сделать. Только взяли в руки раст, как тут же пошли таски закрывать. ДумайТЕ
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 15:30, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Конечно! Старые ленивые сишники-диды ушли на пенсию.
    Пришли новые энергичные разработчики.
    Взяли и сделали!

    PS: а говорят что на расте ничего не пишут. Вот, посмотрите!
    Сделали то, что на сишке почти четверть века сделать не могли!

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:39, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смyзихлeбы только и могут в иконки, больше ничего.
     
     
  • 4.20, НяшМяш (ok), 15:42, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузихлёбы не пользуются имейлами, не то что почтовыми программами. Адекватные ребята пришли и сделали.
     
     
  • 5.32, Аноним (-), 15:48, 23/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:47, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так поэтому так долго и делали что на расте никаких нельзя ничего быстро написать.
     
  • 2.44, Аноним (44), 16:05, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Было на С, не могли сделать. Только взяли в руки раст, как тут же пошли таски закрывать. ДумайТЕ

    У нас увольнялся человек. В последний день закрыл тикет, который был у него был открыт первым.

    Увольняется там кто-то.

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:20, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, его включили потому что на расте, или потому что просто решили исправить?
     
     
  • 2.5, нанофрактал (?), 15:24, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что на раст, другие языки не нужны
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:43, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И американский?
     
     
  • 4.25, Дед (??), 15:45, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Американский 🤡
     
  • 3.47, Аноним (47), 16:09, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mojo в тренде, луддит.
     
  • 2.30, Аноним (27), 15:48, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думали что же такое не очень нужного написать на расте. Вот и сделали функционал который 25 лет был никому не нужным.  
     
  • 2.50, Аноним (50), 16:14, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    новость не примечательна и сам добавленый фунционал по сути не нужен. Вывод - очередной пиар сами понимаете чего
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:24, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Был аддон раньше, через XUL подгружал библиотеку. Пользователи могли сами решать такие проблемы, а теперь нужно на поклон к мозилле идти для элементарных вещей.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:28, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое должно быть из коробки, они бы ещё намутили чтобы получать письма по Trunderbird нужен тоже аддон
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 15:33, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > они бы ещё намутили чтобы получать письма по Trunderbird нужен тоже аддон

    Ты не поверишь...
    Поддержка Exchange EWS идет в Thunderbird идет отдельным плагином, причем вроде сторонним и платным.
    И только сейчас начали добавлять. На расте, кстати.
    blog.thunderbird.net/2024/04/adventures-in-rust-bringing-exchange-support-to-thunderbird

     

  • 1.6, Аноним (50), 15:26, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это же не входит по умолчанию ?
     
     
  • 2.15, Fyjy (-), 15:34, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  это же не входит по умолчанию ?

    А то что? Откажешься от громоптицы?
    Будешь получать почту прямо в консольку?
    ps кажется входит))

     

  • 1.7, Аноним (7), 15:27, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как же это в betterbird сделали уже давно?
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:27, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    24 года ждали появления ржавого?
     
     
  • 2.10, Аноним (50), 15:29, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    этопросто небыло ни кому нужно. но ржавофилы свегда делают то что не нужно
     
     
  • 3.24, НяшМяш (ok), 15:44, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > этопросто
    > небыло
    > ни кому
    > свегда

    Примерно вот такие люди пишут на сишке самые надёжные программы без уязвимостей.

     
     
  • 4.34, Аноним (27), 15:49, 23/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.41, Аноним (-), 16:00, 23/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.11, Аноним (11), 15:30, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    трей - это конечно вантузоводство, но то, что сделали через SNI вместо галимого XEMBED, уже хорошо. В отличие от галимого XEMBED, SNI работает в вяленом.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:46, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Гноме трея по дефолту нет, когда эту “старину” выкинут из KDE?
     
     
  • 3.29, НяшМяш (ok), 15:47, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Гноме трея по дефолту нет

    Проблемы гномов человека не волнуют.

     
     
  • 4.40, Аноним (27), 15:57, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только ты опять забыл что гном это де большинства т.е. 95% пользователей. И они это никому не интересное нововедение из новости они никогда не увидят.
     
     
  • 5.45, Аноним (-), 16:06, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 95% пользователей

    Ты хотел сказать, 95% идийотов.
    А вот пользователей меньше. Достоверное статистики разумеется нет. Но по той что есть примерно 50 на 50.
    Разумеется, это там где есть выбор. А не жричодали манагеры. Но там и на страданию юзеров всем по.

     
  • 3.46, llolik (ok), 16:08, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для работы SNI, в принципе, нужен только DBus и пофигу какое там DE. А дальше что угодно может опросить watcher, получить item-ы и делать с этим что хочет. Собственно, расширение для GNOME это и делает.
     

  • 1.12, Fyjy (-), 15:30, 23/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.16, Аноним (16), 15:36, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь любому кто будет говорить что на расте ничего дельного нет - можно будет эту новость кидать.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 15:40, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, это бесполезно.
    Там что что в лоб, что по лбу.
    Сколько лет уже в фурифоксе вебрендер на расте, куча композиторов для вейланда, куча проектов от корпов...
    Но Войны-Супротив-Раста все равно выпукивают "нигде не используется11!!"
     
     
  • 3.38, Аноним (27), 15:54, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча композиторов на сотню строк. Вебрендер который кто угодно напишет левой ногой. Но ничего дельного или просто того где бы был уместен раст не написано. Как так, Карл?
     
     
  • 4.42, Аноним (-), 16:02, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и первый!

    Добро пожаловать мой недалекий друг!
    Сейчас мы будем проводить ликбез для самый тупеньких фанатиков.
    Во-первых github.com/Smithay/wayland-rs  Rust 99.9% - это не 100 строк.
    Но я не удивлен твоей математикой.

    Во-вторых, Pingora, Niri, COSMIC, Hickory смотрят на тебя как на фанатика.
    Драйвера Asahi и Nova просто брезгливо морщаться, sudo-rs и uutils к ним присоединяются.
    Где-то на фоне маячит Open Se Cura но она для серьезных дядек, и ей реально пофиг на твое мнение.

    И это я уже молчу про успехи раста в андроиде (спойлер - у них не было еще ни одной ошибки по памяти).

     
  • 2.37, Аноним (27), 15:52, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем очередной раз подтвердитн что на расте написаны только хеллоуворлды.  
     

  • 1.19, Аноним (26), 15:40, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлична я иллюстрация к вопросу “когда перепишите на Rust?”
     
  • 1.23, vitalif (ok), 15:44, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотя уже никому нафиг не надо, но может они ещё и написание писем во вкладке осилят? То что опера умела уже в том самом далёком 2000 году и на что тоже стоит супер-древний баг?
     
  • 1.28, Аноним (28), 15:47, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    АХАХАХАХА новость буквально идеальная иллюстрация к мему про "тридцать лет пердопобед". Хотя кому сегодня вообще нужен тундербирд? Он даже в эксчейндж не умеет, а на нём весь энтерпрайз сегодня. Закапывайте крч))
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 16:15, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя кому сегодня вообще нужен тундербирд? Он даже в эксчейндж не умеет, а на нём весь энтерпрайз сегодня.

    Действительно. Ведь все люди на планете - это сугубо работники с корпоративным мылом.

     

  • 1.31, Аноним (31), 15:48, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, тот кто оставил жалобу ещё жив?
     
  • 1.51, Аноним (47), 16:15, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Thunderbird был 24 года назад? А то, вроде, оригинальная Mozilla 1.0 релизнулась году в 2004. Это уж потом пошла череда переименований и отрезание почтовика от кодовой базы.
     

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