В Thunderbird добавили иконку с уведомлением о новых письмах, закрыв жалобу 24-летней давности

Добро пожаловать мой недалекий друг!

Сейчас мы будем проводить ликбез для самый тупеньких фанатиков.

Во-первых github.com/Smithay/wayland-rs Rust 99.9% - это не 100 строк.

Но я не удивлен твоей математикой.

Во-вторых, Pingora, Niri, COSMIC, Hickory смотрят на тебя как на фанатика.

Драйвера Asahi и Nova просто брезгливо морщаться, sudo-rs и uutils к ним присоединяются.

Где-то на фоне маячит Open Se Cura но она для серьезных дядек, и ей реально пофиг на твое мнение.

И это я уже молчу про успехи раста в андроиде (спойлер - у них не было еще ни одной ошибки по памяти).

