В Thunderbird добавили иконку с уведомлением о новых письмах, закрыв жалобу 24-летней давности

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|1.2, Аноним (2), 15:18, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Было на С, не могли сделать. Только взяли в руки раст, как тут же пошли таски закрывать. ДумайТЕ
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|2.13, Аноним (-), 15:30, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Конечно! Старые ленивые сишники-диды ушли на пенсию.
Пришли новые энергичные разработчики.
Взяли и сделали!
PS: а говорят что на расте ничего не пишут. Вот, посмотрите!
Сделали то, что на сишке почти четверть века сделать не могли!
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|4.20, НяшМяш (ok), 15:42, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смузихлёбы не пользуются имейлами, не то что почтовыми программами. Адекватные ребята пришли и сделали.
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|2.27, Аноним (27), 15:47, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так поэтому так долго и делали что на расте никаких нельзя ничего быстро написать.
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|2.44, Аноним (44), 16:05, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Было на С, не могли сделать. Только взяли в руки раст, как тут же пошли таски закрывать. ДумайТЕ
У нас увольнялся человек. В последний день закрыл тикет, который был у него был открыт первым.
Увольняется там кто-то.
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|1.3, Аноним (3), 15:20, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, его включили потому что на расте, или потому что просто решили исправить?
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|2.30, Аноним (27), 15:48, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думали что же такое не очень нужного написать на расте. Вот и сделали функционал который 25 лет был никому не нужным.
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|2.50, Аноним (50), 16:14, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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новость не примечательна и сам добавленый фунционал по сути не нужен. Вывод - очередной пиар сами понимаете чего
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|1.4, Аноним (4), 15:24, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Был аддон раньше, через XUL подгружал библиотеку. Пользователи могли сами решать такие проблемы, а теперь нужно на поклон к мозилле идти для элементарных вещей.
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|2.9, Аноним (9), 15:28, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое должно быть из коробки, они бы ещё намутили чтобы получать письма по Trunderbird нужен тоже аддон
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|3.14, Аноним (-), 15:33, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> они бы ещё намутили чтобы получать письма по Trunderbird нужен тоже аддон
Ты не поверишь...
Поддержка Exchange EWS идет в Thunderbird идет отдельным плагином, причем вроде сторонним и платным.
И только сейчас начали добавлять. На расте, кстати.
blog.thunderbird.net/2024/04/adventures-in-rust-bringing-exchange-support-to-thunderbird
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|2.15, Fyjy (-), 15:34, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> это же не входит по умолчанию ?
А то что? Откажешься от громоптицы?
Будешь получать почту прямо в консольку?
ps кажется входит))
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|2.10, Аноним (50), 15:29, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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этопросто небыло ни кому нужно. но ржавофилы свегда делают то что не нужно
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|3.24, НяшМяш (ok), 15:44, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> этопросто
> небыло
> ни кому
> свегда
Примерно вот такие люди пишут на сишке самые надёжные программы без уязвимостей.
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|1.11, Аноним (11), 15:30, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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трей - это конечно вантузоводство, но то, что сделали через SNI вместо галимого XEMBED, уже хорошо. В отличие от галимого XEMBED, SNI работает в вяленом.
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|2.26, Аноним (26), 15:46, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в Гноме трея по дефолту нет, когда эту “старину” выкинут из KDE?
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|3.29, НяшМяш (ok), 15:47, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в Гноме трея по дефолту нет
Проблемы гномов человека не волнуют.
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|4.40, Аноним (27), 15:57, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только ты опять забыл что гном это де большинства т.е. 95% пользователей. И они это никому не интересное нововедение из новости они никогда не увидят.
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|5.45, Аноним (-), 16:06, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 95% пользователей
Ты хотел сказать, 95% идийотов.
А вот пользователей меньше. Достоверное статистики разумеется нет. Но по той что есть примерно 50 на 50.
Разумеется, это там где есть выбор. А не жричодали манагеры. Но там и на страданию юзеров всем по.
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|3.46, llolik (ok), 16:08, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для работы SNI, в принципе, нужен только DBus и пофигу какое там DE. А дальше что угодно может опросить watcher, получить item-ы и делать с этим что хочет. Собственно, расширение для GNOME это и делает.
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|1.16, Аноним (16), 15:36, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теперь любому кто будет говорить что на расте ничего дельного нет - можно будет эту новость кидать.
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|2.18, Аноним (-), 15:40, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, это бесполезно.
Там что что в лоб, что по лбу.
Сколько лет уже в фурифоксе вебрендер на расте, куча композиторов для вейланда, куча проектов от корпов...
Но Войны-Супротив-Раста все равно выпукивают "нигде не используется11!!"
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|3.38, Аноним (27), 15:54, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куча композиторов на сотню строк. Вебрендер который кто угодно напишет левой ногой. Но ничего дельного или просто того где бы был уместен раст не написано. Как так, Карл?
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|4.42, Аноним (-), 16:02, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, а вот и первый!
Добро пожаловать мой недалекий друг!
Сейчас мы будем проводить ликбез для самый тупеньких фанатиков.
Во-первых github.com/Smithay/wayland-rs Rust 99.9% - это не 100 строк.
Но я не удивлен твоей математикой.
Во-вторых, Pingora, Niri, COSMIC, Hickory смотрят на тебя как на фанатика.
Драйвера Asahi и Nova просто брезгливо морщаться, sudo-rs и uutils к ним присоединяются.
Где-то на фоне маячит Open Se Cura но она для серьезных дядек, и ей реально пофиг на твое мнение.
И это я уже молчу про успехи раста в андроиде (спойлер - у них не было еще ни одной ошибки по памяти).
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|2.37, Аноним (27), 15:52, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем очередной раз подтвердитн что на расте написаны только хеллоуворлды.
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|1.23, vitalif (ok), 15:44, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хотя уже никому нафиг не надо, но может они ещё и написание писем во вкладке осилят? То что опера умела уже в том самом далёком 2000 году и на что тоже стоит супер-древний баг?
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|1.28, Аноним (28), 15:47, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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АХАХАХАХА новость буквально идеальная иллюстрация к мему про "тридцать лет пердопобед". Хотя кому сегодня вообще нужен тундербирд? Он даже в эксчейндж не умеет, а на нём весь энтерпрайз сегодня. Закапывайте крч))
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|2.52, Аноним (52), 16:15, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотя кому сегодня вообще нужен тундербирд? Он даже в эксчейндж не умеет, а на нём весь энтерпрайз сегодня.
Действительно. Ведь все люди на планете - это сугубо работники с корпоративным мылом.
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|1.51, Аноним (47), 16:15, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Thunderbird был 24 года назад? А то, вроде, оригинальная Mozilla 1.0 релизнулась году в 2004. Это уж потом пошла череда переименований и отрезание почтовика от кодовой базы.
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