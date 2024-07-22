Обновлён бесплатный курс по администрированию PostgreSQL

Компания Postgres Professional выпустила обновлённый базовый курс DBA-1 по администрированию свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Материал доступен для самостоятельного изучения на сайте, а также в авторизованных учебных центрах. Основные изменения: Добавлена информация про версии PostgreSQL 14, 15 и 16.

Заменены четыре темы раздела «Управление доступом», по которым в дальнейшем появится отдельный подробный курс;

Частично изменена структура: изложение стало более логичным и последовательным;

Физическая и логическая репликации теперь рассматриваются в отдельных темах.

Исправлены недочёты в изложении, ошибки в скриптах демонстраций и практических заданий.



