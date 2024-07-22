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Обновлён бесплатный курс по администрированию PostgreSQL

22.07.2024 14:12

Компания Postgres Professional выпустила обновлённый базовый курс DBA-1 по администрированию свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Материал доступен для самостоятельного изучения на сайте, а также в авторизованных учебных центрах.

Основные изменения:

  • Добавлена информация про версии PostgreSQL 14, 15 и 16.
  • Заменены четыре темы раздела «Управление доступом», по которым в дальнейшем появится отдельный подробный курс;
  • Частично изменена структура: изложение стало более логичным и последовательным;
  • Физическая и логическая репликации теперь рассматриваются в отдельных темах.
  • Исправлены недочёты в изложении, ошибки в скриптах демонстраций и практических заданий.


  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ne...)
  2. OpenNews: Оценка изменения производительности СУБД PostgreSQL за последние 15 лет
  3. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 16
  5. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  6. OpenNews: Для PostgreSQL представлен движок хранения OrioleDB, обходящийся без операции VACUUM
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61593-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:47, 22/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Куда пропали видео с сайта? Там теперь только pdf.
     
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