Обновлён бесплатный курс по администрированию PostgreSQL

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Компания Postgres Professional выпустила обновлённый базовый курс DBA-1 по администрированию свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Материал доступен для самостоятельного изучения на сайте, а также в авторизованных учебных центрах.
Основные изменения:
- Добавлена информация про версии PostgreSQL 14, 15 и 16.
- Заменены четыре темы раздела «Управление доступом», по которым в дальнейшем появится отдельный подробный курс;
- Частично изменена структура: изложение стало более логичным и последовательным;
- Физическая и логическая репликации теперь рассматриваются в отдельных темах.
- Исправлены недочёты в изложении, ошибки в скриптах демонстраций и практических заданий.