Релиз инструмента анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.9.0

Опубликован nxs-data-anonymizer 1.9.0 - инструмент для анонимизации дампа баз данных PostgreSQL и MySQL/MariaDB/Percona. Инструмент написан на языке Go и выпускается под лицензией Apache License 2.0.

Программа поддерживает анонимизацию данных на основе шаблонов и функций библиотеки Sprig. Nxs-data-anonymizer можно использовать через неименованные каналы (pipe) в командной строке для перенаправления дампа из исходной БД непосредственно в целевую БД с необходимыми преобразованиями. Процесс анонимизации может быть индексирован - через указанные промежутки выводятся данные о прогрессе выполнения операции. Благодаря внешним командам через добавление в значение столбца "type: command" можно задавать значение полей.

В зависимости от типа сущностей в настройках безопасности инструмент анонимизирует столбцы для таблиц с правилами, описанными в разделе filters. Если таблица не содержит никаких правил, данные все равно будут в надёжно защищены, так как анонимайзер не включит их в результирующий дамп.

В новой версии в фильтр столбцов добавлен блок "Link", благодаря которому можно связать анонимизацию сущностей базы данных в разных таблицах. В этом блоке хранятся правила, по которым инструмент анонимизирует связанные между собой столбцы в указанных конфигурацией таблицах по всей базе данных. Таким образом, ячейки в определённых столбцах, которые имели одинаковые значения до анонимизации, будут иметь одинаковые значения после анонимизации.

Так же, появилась возможность работы с разово-сгенерированными данными с помощью глобальных переменных через специально разработанных модуль, который обеспечивает генерацию с возможностью использования в фильтрах.



