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Релиз инструмента анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.9.0

22.07.2024 10:55

Опубликован nxs-data-anonymizer 1.9.0 - инструмент для анонимизации дампа баз данных PostgreSQL и MySQL/MariaDB/Percona. Инструмент написан на языке Go и выпускается под лицензией Apache License 2.0.

Программа поддерживает анонимизацию данных на основе шаблонов и функций библиотеки Sprig. Nxs-data-anonymizer можно использовать через неименованные каналы (pipe) в командной строке для перенаправления дампа из исходной БД непосредственно в целевую БД с необходимыми преобразованиями. Процесс анонимизации может быть индексирован - через указанные промежутки выводятся данные о прогрессе выполнения операции. Благодаря внешним командам через добавление в значение столбца "type: command" можно задавать значение полей.

В зависимости от типа сущностей в настройках безопасности инструмент анонимизирует столбцы для таблиц с правилами, описанными в разделе filters. Если таблица не содержит никаких правил, данные все равно будут в надёжно защищены, так как анонимайзер не включит их в результирующий дамп.

В новой версии в фильтр столбцов добавлен блок "Link", благодаря которому можно связать анонимизацию сущностей базы данных в разных таблицах. В этом блоке хранятся правила, по которым инструмент анонимизирует связанные между собой столбцы в указанных конфигурацией таблицах по всей базе данных. Таким образом, ячейки в определённых столбцах, которые имели одинаковые значения до анонимизации, будут иметь одинаковые значения после анонимизации.

Так же, появилась возможность работы с разово-сгенерированными данными с помощью глобальных переменных через специально разработанных модуль, который обеспечивает генерацию с возможностью использования в фильтрах.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nixys/nxs-d...)
  2. OpenNews: Релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.9.0
  3. OpenNews: Доступен инструмент для анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.6.0
  4. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  5. OpenNews: Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных
  6. OpenNews: В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя
Автор новости: nixys
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61592-anonymizer
Ключевые слова: anonymizer, database
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:46, 22/07/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ещё не придумали лучшей анонимизации, чем format c:
     
     
  • 2.3, Аноним123 (?), 13:44, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в какой операционной системе можно так анонимизировать?
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:26, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимизировать плохо. Волосы на руках вырастут.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:40, 22/07/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Доктор Мясников: Я устал повторять! Для анонимизации данных в БД используйте обычный советский "не засовывать чувствительные данные в БД", а если он противопоказан, то всегда есть "генерировать тестовую БД скриптами" (продается в любой аптеке).
     
     
  • 2.4, Омномномном (?), 14:02, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сразу видно, что за перделы своего localhost ты особо не выходишь.
    Сабж и иже с ними нужны для "Надо выгрузить бд с прода/staging на тестовую/dev площадку или отдать подрядчикам так, чтобы товарищ майор из ИБ не наругал, причем так, чтобы ФИО выглядели как ФИО а ИНН были таки валидным в той или иной федерации taxId"

    Скриптами устанешь такое исполнять.

     
     
  • 3.7, Аноним (2), 15:05, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты в курсе про существование библиотек, чья задача -- это генерация достоверно выглядящих рандомных данных? и в каком это НЕ-локалхосте разрабам предоставляют доступ к проду, пусть и отфильтрованному? что за шарашкина контора такая?
     

  • 1.6, Аноним (5), 14:26, 22/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Идеальное место для уязвимости.
     
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