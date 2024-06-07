Доступен инструмент для анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.6.0

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|2.4, Аноним (4), 10:51, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы можно было передать данные аналитикам, которые могут считать разную статистику, но не передавать конкретные персональные данные (привязанные к реальным людям, адресам, компаниям).
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|3.6, Аноним (6), 11:35, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однако просчёт статистики при широком разнообразии набора вполне себе аппроксимируется к конкретным источникам.
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|3.7, КО (?), 11:52, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и что им останется анализировать тогда, лол
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|4.9, Аноним (-), 12:22, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и что им останется анализировать тогда, лол
В смысле?
Они просто выдадут результат вида "у нас тут три кластера, первый и второй можно разбить на 2 когорты каждый"
А ты потом можешь сопоставить свои ключи с анонимизированными
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|2.5, Аноним (5), 10:57, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Торговать собранными данными. Как еще ты покажешь, что они у тебя есть в структурированном виде?
Организовывать их обработку так, чтобы рядовой сотрудник не мог их скопировать и продать. Частный случай - предоставление слепка базы программистам для нужд разработки.
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|2.12, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:50, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтобы можно было сливать данные пользователей направо и налево, но, притом, быть формально чистым перед законом
Не бывает такой анонимности, при которой можно отследить конкретного типа. Да, паспортные данные замылены. Но совершенно конкретно указан город, район и ЖК и то, в чём тип обычно ходит( предпочитаемые тона ), на какой этаж обычно поднимается и сколько идёт от лифта до своей двери и как долго её открывает. Вроде бы, косвенные данные, а вроде бы, не так уж и много конкретных типов обитает на районе, а по дверям и замкам - так есть есть разница, открывать один полуборотный или два и двухоборотных. А уж если речь о фиолетовом пальто и зелёных носках, то ответов даже больше чем вопросов
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|2.11, Аноним (-), 12:38, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А можно что-то такое же, но чтоб с json работало?
Ты не пробовал гуглить?
Первые же результаты
github.com/bemindinteractive/json-anonymizer
github.com/vectranetworks/anonym
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