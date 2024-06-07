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Доступен инструмент для анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.6.0

07.06.2024 09:54

Опубликован nxs-data-anonymizer 1.6.0 - инструмент для анонимизации дампа баз данных PostgreSQL и MySQL/MariaDB/Percona. Инструмент написан на языке Go и выпускается под лицензией Apache License 2.0.

Утилита поддерживает анонимизацию данных на основе шаблонов и функций библиотеки Sprig. Nxs-data-anonymizer можно использовать через неименованные каналы (pipe) в командной строке для перенаправления дампа из исходной БД непосредственно в целевую БД с необходимыми преобразованиями. Есть возможность работать со значениями "null" через функцию в фильтрах. Реализована команда -l/--log-format, позволяющая выбрать формат логирования (json или plain). Процесс анонимизации может быть индексирован - через указанные промежутки выводятся данные о прогрессе выполнения операции. Благодаря внешним командам через добавление в значение столбца "type: command" можно задавать значение полей.

В новой версии добавлена функция, позволяющая активировать режим безопасной работы nxs-data-anonymizer, при котором все явно не описанные данные будут исключены из результирующего дампа. В зависимости от типа сущностей в настройках безопасности инструмент анонимизирует столбцы для таблиц с правилами, описанными в разделе filters. Если таблица не содержит никаких правил, данные все равно будут в безопасности, так как анонимайзер не включит их в результирующий дамп.

Оригинальная информация в колонках появится в выводе только в том случае, если в security.exceptions.tables будет указано имя таблицы. Таким образом, динамично развивающиеся проекты с часто изменяемой структурой БД будут защищены даже в случае, если разработчик забудет скорректировать файл конфигурации анонимайзера.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nixys/nxs-d...)
  2. OpenNews: Релиз инструмента для анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.4.0
  3. OpenNews: Доступен Whonix 17, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  5. OpenNews: Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных
  6. OpenNews: В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя
Автор новости: nixys
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61330-anonymizer
Ключевые слова: anonymizer, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:49, 07/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Объясните в двух слова, зачем?
     
     
  • 2.2, WE (?), 10:50, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разработчикам слепок сделать без ПД.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:51, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы можно было передать данные аналитикам, которые могут считать разную статистику, но не передавать конкретные персональные данные (привязанные к реальным людям, адресам, компаниям).
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:35, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако просчёт статистики при широком разнообразии набора вполне себе аппроксимируется к конкретным источникам.
     
  • 3.7, КО (?), 11:52, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что им останется анализировать тогда, лол
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 12:22, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и что им останется анализировать тогда, лол

    В смысле?
    Они просто выдадут результат вида "у нас тут три кластера, первый и второй можно разбить на 2 когорты каждый"
    А ты потом можешь сопоставить свои ключи с анонимизированными

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:57, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торговать собранными данными. Как еще ты покажешь, что они у тебя есть в структурированном виде?
    Организовывать их обработку так, чтобы рядовой сотрудник не мог их скопировать и продать. Частный случай - предоставление слепка базы программистам для нужд разработки.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:17, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не давать продовые данные подрядчику, не?
     
  • 2.12, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:50, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы можно было сливать данные пользователей направо и налево, но, притом, быть формально чистым перед законом
    Не бывает такой анонимности, при которой можно отследить конкретного типа. Да, паспортные данные замылены. Но совершенно конкретно указан город, район и ЖК и то, в чём тип обычно ходит( предпочитаемые тона ), на какой этаж обычно поднимается и сколько идёт от лифта до своей двери и как долго её открывает. Вроде бы, косвенные данные, а вроде бы, не так уж и много конкретных типов обитает на районе, а по дверям и замкам - так есть есть разница, открывать один полуборотный или два и двухоборотных. А уж если речь о фиолетовом пальто и зелёных носках, то ответов даже больше чем вопросов
     

  • 1.3, Анонистм (?), 10:50, 07/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С mydumper до сих не работает, только с mysqldump?
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:25, 07/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно что-то такое же, но чтоб с json работало?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:38, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно что-то такое же, но чтоб с json работало?

    Ты не пробовал гуглить?
    Первые же результаты
    github.com/bemindinteractive/json-anonymizer
    github.com/vectranetworks/anonym

     
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