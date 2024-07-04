Выпуск FreeRDP 3.6, свободной реализации протокола RDP

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.6, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. В новой версии: Значительно повышена скорость декодировщика при использовании различных gfx-кодеков.

Добавлена экспериментальная поддержка расширения RDP-протокола "MS-RDPECAM" (Remote Desktop Protocol: Video Capture Virtual Channel Extension), предназначенного для передачи данных видео от клиента RDP на сервер RDP.

Предложена экспериментальная реализация клиента, переведённого на библиотеку SDL3.

Улучшено копирование изображений.

Добавлена поддержка p11-kit и json-c.



