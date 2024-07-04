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Выпуск FreeRDP 3.6, свободной реализации протокола RDP

04.07.2024 23:29

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.6, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

  • Значительно повышена скорость декодировщика при использовании различных gfx-кодеков.
  • Добавлена экспериментальная поддержка расширения RDP-протокола "MS-RDPECAM" (Remote Desktop Protocol: Video Capture Virtual Channel Extension), предназначенного для передачи данных видео от клиента RDP на сервер RDP.
  • Предложена экспериментальная реализация клиента, переведённого на библиотеку SDL3.
  • Улучшено копирование изображений.
  • Добавлена поддержка p11-kit и json-c.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freerdp.com/2024/0...)
  2. OpenNews: Выпуск FreeRDP 3.3, свободной реализации протокола RDP
  3. OpenNews: Релиз FreeRDP 3.0, свободной реализации протокола RDP
  4. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.30.0
  6. OpenNews: В библиотеке SDL3 отменяют переход на Wayland по умолчанию (отмена отложена)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61493-freerdp
Ключевые слова: freerdp, rdp
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