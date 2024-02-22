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Выпуск FreeRDP 3.3, свободной реализации протокола RDP

22.02.2024 22:57

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.3.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

  • Добавлены новые сборочные опции (для CMake):
    • WINPR_UTILS_IMAGE_PNG - включает поддержку PNG через libpng.
    • WITH_LODEPNG - включает поддержку PNG через lodepng.
    • WINPR_UTILS_IMAGE_WEBP - включает поддержку WEBP.
    • WINPR_UTILS_IMAGE_JPEG - включает поддержку JPEG.
    • USE_EXECINFO - управляет выводом трассировок стека через execinfo.
    • WITH_WEBVIEW - включает сборку c WebView, отключённую по умолчанию в Windows, macOS и Android.
    • PLUGIN_ABS_PATHS_DEFAULT - задаёт путь по умолчанию к каталогу с плагинами.
  • В интерфейсах xfreerdp и wlfreerdp добавлена поддержка передачи изображений в форматах JPG/JPEG, PNG, GIF, ICO и WEBP через буфер обмена.
  • Улучшена реализация клиента на базе библиотеки SDL. Добавлена поддержка настройки горячих клавиш.
  • Загрузка плагинов разрешена только при указании абсолютных путей.
  • Улучшен выбор алгоритмов для TLS-соединений.
  • Добавлена поддержка атрибута WINPR_ATTR_MALLOC (malloc wrapper) для GCC и Clang.
  • Реализован блокирующий режим работы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FreeRDP/Fre...)
  2. OpenNews: Релиз FreeRDP 3.0, свободной реализации протокола RDP
  3. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP
  4. OpenNews: 37 уязвимостей в различных реализациях VNC
  5. OpenNews: Guacamole - web-клиент для удалённого соединения с рабочим столом по протоколам VNC и RDP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60650-freerdp
Ключевые слова: freerdp
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