Выпуск FreeRDP 3.3, свободной реализации протокола RDP

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Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.3.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.
В новой версии:
- Добавлены новые сборочные опции (для CMake):
- WINPR_UTILS_IMAGE_PNG - включает поддержку PNG через libpng.
- WITH_LODEPNG - включает поддержку PNG через lodepng.
- WINPR_UTILS_IMAGE_WEBP - включает поддержку WEBP.
- WINPR_UTILS_IMAGE_JPEG - включает поддержку JPEG.
- USE_EXECINFO - управляет выводом трассировок стека через execinfo.
- WITH_WEBVIEW - включает сборку c WebView, отключённую по умолчанию в Windows, macOS и Android.
- PLUGIN_ABS_PATHS_DEFAULT - задаёт путь по умолчанию к каталогу с плагинами.
- В интерфейсах xfreerdp и wlfreerdp добавлена поддержка передачи изображений в форматах JPG/JPEG, PNG, GIF, ICO и WEBP через буфер обмена.
- Улучшена реализация клиента на базе библиотеки SDL. Добавлена поддержка настройки горячих клавиш.
- Загрузка плагинов разрешена только при указании абсолютных путей.
- Улучшен выбор алгоритмов для TLS-соединений.
- Добавлена поддержка атрибута WINPR_ATTR_MALLOC (malloc wrapper) для GCC и Clang.
- Реализован блокирующий режим работы.