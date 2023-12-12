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Релиз FreeRDP 3.0, свободной реализации протокола RDP

12.12.2023 23:52

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.0.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка аутентификации при помощи смарткарт и реализована полная эмуляция смарткарт.
  • Предложена новая эталонная реализация клиента, использующая библиотеку SDL2.
  • Добавлена поддержка методов аутентификации AAD (Azure AD) и AVD (Azure Virtual Desktop).
  • Реализована возможность использования транспорта на базе Websocket.
  • Переписан прокси и предложен новый API модулей.
  • Переписан код для ведения логов.
  • Добавлена полная поддержка библиотеки OpenSSL 3.
  • Добавлены встроенные реализации алгоритмов RC4, MD4 и MD5.
  • Обновлена поддержка протокола RDP.
  • Улучшено приложение xfreerdp.
  • Улучшена работа с буфером обмена.
  • Добавлена клиентская и серверная поддержка RDSTLS.
  • Добавлена поддержка каналов перенаправления графики.
  • Добавлена серверная поддержка канала "[MS-RDPEL]".
  • Добавлена поддержка работы с относительными координатами при отслеживании движения мыши.
  • Для приложения gnome-remote-desktop реализована поддержка звукового кодека Opus.
  • В SDL-клиент добавлена поддержка многомониторных конфигураций.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FreeRDP/Fre...)
  2. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP
  3. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.8.0, свободной реализации протокола RDP
  4. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP
  5. OpenNews: Guacamole - web-клиент для удалённого соединения с рабочим столом по протоколам VNC и RDP
  6. OpenNews: 37 уязвимостей в различных реализациях VNC
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60279-freerdp
Ключевые слова: freerdp, rdp
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, birdie (ok), 23:58, 12/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Лучшее, что есть в Linux: Wine, DXVK и FreeRDP.
     
  • 2, Карлос Сношайтилис (ok), 00:05, 13/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Эх, ещё бы нормальный удаленный доступ Linux-Linux для wayland запилить ваще красота была бы.
    Мечты-мечты.
     
     
  • 4, Аноним (4), 00:08, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Спрашиваю не ради троллинга, действительно интересен юзкейс.
     

  • 3, anonn (?), 00:06, 13/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы завезли нормальное отображение приложений в режиме RemoteApp. Когда-то давно это работало нормально, но после очередного улучшайзинга в приложениях перестали нормально работать меню, кнопки, выпадающие списки. Причем, о проблеме разрабы знают, но сознательно забивают болт.
     
     
  • 5, Аноним (5), 00:10, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сознательно, то какая причина?
     
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