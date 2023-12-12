Релиз FreeRDP 3.0, свободной реализации протокола RDP

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.0.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. В новой версии: Добавлена поддержка аутентификации при помощи смарткарт и реализована полная эмуляция смарткарт.

Предложена новая эталонная реализация клиента, использующая библиотеку SDL2.

Добавлена поддержка методов аутентификации AAD (Azure AD) и AVD (Azure Virtual Desktop).

Реализована возможность использования транспорта на базе Websocket.

Переписан прокси и предложен новый API модулей.

Переписан код для ведения логов.

Добавлена полная поддержка библиотеки OpenSSL 3.

Добавлены встроенные реализации алгоритмов RC4, MD4 и MD5.

Обновлена поддержка протокола RDP.

Улучшено приложение xfreerdp.

Улучшена работа с буфером обмена.

Добавлена клиентская и серверная поддержка RDSTLS.

Добавлена поддержка каналов перенаправления графики.

Добавлена серверная поддержка канала "[MS-RDPEL]".

Добавлена поддержка работы с относительными координатами при отслеживании движения мыши.

Для приложения gnome-remote-desktop реализована поддержка звукового кодека Opus.

В SDL-клиент добавлена поддержка многомониторных конфигураций.



