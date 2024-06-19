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Уязвимости в маршрутизаторах ASUS, допускающие удалённый доступ

19.06.2024 09:16

В различных моделях беспроводных маршрутизаторов ASUS выявлено 8 уязвимостей, двум из которых присвоен критический уровень опасности (9.8 из 10). Подробности об эксплуатации проблем пока не приводятся, известно лишь, что первая критическая уязвимость (CVE-2024-3080) позволяет удалённо подключиться к устройству без прохождения аутентификации. Вторая критическая уязвимость (CVE-2024-3912) позволяет неаутентифицированному атакующему загрузить произвольную прошивку, что можно использовать для удалённого выполнения любых cистемных команд на устройстве.

Первая критическая уязвимость затрагивает беспроводные маршрутизаторы ASUS ZenWiFi XT8, RT-AX57, RT-AC86U, RT-AX58U, RT-AC68U и RT-AX88U, а вторая устройства ASUS DSL-N17U, DSL-N55U_C1, DSL-N55U_D1, DSL-N66U, DSL-N14U, DSL-N14U_B1, DSL-N12U_C1, DSL-N12U_D1, DSL-N16, DSL-AC51, DSL-AC750, DSL-AC52U, DSL-AC55U и DSL-AC56U. Для ещё поддерживаемых уязвимых устройств компания ASUS опубликовала обновление прошивки с устранением выявленных проблем.

Из выявленных в устройствах ASUS уязвимостей, помеченных как опасные, также можно отметить переполнения буфера (CVE-2024-3079, CVE-2024-31163) и ошибки проверки входных данных в ASUS Download Master (CVE-2024-31161, CVE-2024-31162), позволяющие атакующему, имеющему доступ к устройству, добиться выполнения системных команд.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/advisories?...)
  2. OpenNews: Уязвимости в сетевых устройствах Juniper, ASUS, D-Link, Tenda и NETGEAR
  3. OpenNews: Ошибка в обновлении привела к массовым сбоям маршрутизаторов ASUS
  4. OpenNews: В DSL-маршрутизаторах Asus, ZTE и Digicom выявлены предопределённые параметры входа
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью в беспроводных маршрутизаторах Asus RT-N10E
  6. OpenNews: Атака на провайдера, выведшая из строя 659 тысяч домашних маршрутизаторов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61397-asus
Ключевые слова: asus, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:25, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Достойный ответ D-Link из соседней новости и напоминание что фабричная прошивка нужна для того чтобы залить в мыльницу openwrt :)
     
     
  • 2.3, Alladin (?), 09:26, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не во все мыльницы льется OpenWrt
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:44, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и нечего покупать те в которые не льется, покупайте сразу нужные https://openwrt.org/toh/views/start
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:54, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не во все мыльницы льется OpenWrt

    А такие мыльницы лучше не покупать. Или сдать по манибэку, если случайно занесло. Потому что что в асусе, что в длинк, что в тполинк и прочих тайванокитайцах - прошивки делают какие-то совершенно отбитые существа. Видившие линукс в лучшем случае на картинке, и то не факт.

    Как это все потом работает - вы уже догадались. И да, почти каждый такой девайс заведомо уязвим прямо с фабы. И не, новые прошивки лучше старых не будут. Если переставить кровати, девочки остаются те же самые, так что...

     
  • 2.4, User (??), 09:36, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В *wrt, разумеется, уязвимостей быть не может по тому, что...?
    И косо-криво настроить её нельзя благодаря...?
     
     
  • 3.9, Грибоедов (?), 09:58, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть уязвимости случайные, а есть уязвимости от АНБ выдаваемые за случайные, понимать надо
     
  • 3.10, Аноним (-), 10:01, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В *wrt, разумеется, уязвимостей быть не может по тому, что...?

    Потому, что те кто ее делают - хоть что-то понимают в линухе и информационной безопасности. В отличие от тех тайванокитайских господ, которые что угодно - но не разработчики под Linux вообще. Они просто некомпетентны. Кой-как лабают НЕЧТО, и скорее-быстрее продавать что получилось. Схема как правило калька референса 1 в 1, фирмварь - доисторический BSP/SDK протухший еще до релиза, выкаченый каким-нибудь проприетарием - разбирающимся в линухе не больше чем свиньи в апельсинах. Результат немного предсказуем... работы должны выполнять те кто это любит и умеет, а не рандомные наймиты с улицы с хзкаким скиллом.

    > И косо-криво настроить её нельзя благодаря...?

    Можно, но для прострела пяток там - придется явно приложить энные усилия. Твердо зная как именно делается ритуал прострела пяток. Хомяки так не умеют, поэтому останутся в целостности и сохранности. В то время как асусы-длинки-тплинки идут в такой конфигурации что там полкило подлян - сразу по дефолту, чтоб далеко не ходить.

    Так что как пратикующий offensive скажу: 80% ваших длинков-тплинков-асусов прекрасно выносятся в дефолтной конфиге. Прямо через вафлю. Большая часть к тому же очень быстро и эффективно. Опенврта в курсе подобной ерунды и по крайней мере откровенной халявы не устраивает. Конечно вайфай такая штука что на 100% секурно в нем не бывает - вообще ни в какой конфиге, ни у кого. Но по крайней мере откровенной вопиющей халявы, когда вы за 5 минут станете моим бесплатныым инетом - в опенврт все же нет. В отличие от.

     
     
  • 4.14, Анон666 (?), 10:30, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хоть что-то понимают в линухе и информационной безопасности

    Голословное утверждение.
    >тайванокитайских господ

    Если вас парит ИБ - не покупайте тайванокитай. Если не парит - покупайте вообще что угодно. Всё просто. Опенврт тут не причем вообще, дело в системном подходе.

     
  • 2.13, Анон666 (?), 10:10, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто покупайте оборудование с хорошими прошивками и строгой политикой обновлений безопасности. Это дороже на порядок, но если вас беспокоит ИБ - это выход.
     
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 10:37, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница, беспокоит или нет? Если контора в рф, будет, как со СДЭК-ом, потому что штрафы - на один раз админу за продуктами сходить
     

  • 1.2, Alladin (?), 09:25, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удивительно, такое древнючее как DSL-N14U и получило обновы
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:09, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неделя уязвимостей роутеров
     

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