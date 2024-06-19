Уязвимости в маршрутизаторах ASUS, допускающие удалённый доступ

2.3 , Alladin ( ? ), 09:26, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не во все мыльницы льется OpenWrt

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:44, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так и нечего покупать те в которые не льется, покупайте сразу нужные https://openwrt.org/toh/views/start

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:54, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не во все мыльницы льется OpenWrt А такие мыльницы лучше не покупать. Или сдать по манибэку, если случайно занесло. Потому что что в асусе, что в длинк, что в тполинк и прочих тайванокитайцах - прошивки делают какие-то совершенно отбитые существа. Видившие линукс в лучшем случае на картинке, и то не факт. Как это все потом работает - вы уже догадались. И да, почти каждый такой девайс заведомо уязвим прямо с фабы. И не, новые прошивки лучше старых не будут. Если переставить кровати, девочки остаются те же самые, так что...

2.4 , User ( ?? ), 09:36, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В *wrt, разумеется, уязвимостей быть не может по тому, что...?

И косо-криво настроить её нельзя благодаря...?

3.9 , Грибоедов ( ? ), 09:58, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – есть уязвимости случайные, а есть уязвимости от АНБ выдаваемые за случайные, понимать надо

3.10 , Аноним ( - ), 10:01, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В *wrt, разумеется, уязвимостей быть не может по тому, что...? Потому, что те кто ее делают - хоть что-то понимают в линухе и информационной безопасности. В отличие от тех тайванокитайских господ, которые что угодно - но не разработчики под Linux вообще. Они просто некомпетентны. Кой-как лабают НЕЧТО, и скорее-быстрее продавать что получилось. Схема как правило калька референса 1 в 1, фирмварь - доисторический BSP/SDK протухший еще до релиза, выкаченый каким-нибудь проприетарием - разбирающимся в линухе не больше чем свиньи в апельсинах. Результат немного предсказуем... работы должны выполнять те кто это любит и умеет, а не рандомные наймиты с улицы с хзкаким скиллом. > И косо-криво настроить её нельзя благодаря...? Можно, но для прострела пяток там - придется явно приложить энные усилия. Твердо зная как именно делается ритуал прострела пяток. Хомяки так не умеют, поэтому останутся в целостности и сохранности. В то время как асусы-длинки-тплинки идут в такой конфигурации что там полкило подлян - сразу по дефолту, чтоб далеко не ходить. Так что как пратикующий offensive скажу: 80% ваших длинков-тплинков-асусов прекрасно выносятся в дефолтной конфиге. Прямо через вафлю. Большая часть к тому же очень быстро и эффективно. Опенврта в курсе подобной ерунды и по крайней мере откровенной халявы не устраивает. Конечно вайфай такая штука что на 100% секурно в нем не бывает - вообще ни в какой конфиге, ни у кого. Но по крайней мере откровенной вопиющей халявы, когда вы за 5 минут станете моим бесплатныым инетом - в опенврт все же нет. В отличие от.

4.14 , Анон666 ( ? ), 10:30, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >хоть что-то понимают в линухе и информационной безопасности Голословное утверждение.

>тайванокитайских господ Если вас парит ИБ - не покупайте тайванокитай. Если не парит - покупайте вообще что угодно. Всё просто. Опенврт тут не причем вообще, дело в системном подходе.

2.13 , Анон666 ( ? ), 10:10, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто покупайте оборудование с хорошими прошивками и строгой политикой обновлений безопасности. Это дороже на порядок, но если вас беспокоит ИБ - это выход.

3.16 , 12yoexpert ( ok ), 10:37, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая разница, беспокоит или нет? Если контора в рф, будет, как со СДЭК-ом, потому что штрафы - на один раз админу за продуктами сходить

