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Ошибка в обновлении привела к массовым сбоям маршрутизаторов ASUS

20.05.2023 08:57

Компания ASUS уведомила пользователей об ошибке в измерениях, доставленных на различные типы маршрутизаторов данной фирмы через систему автоматической доставки обновлений. Ошибка привела к массовым сбоям устройств пользователей - после автоматического применения обновления устройства зависали через несколько минут. После перезагрузки работа возобновлялась, но через какое-то время (по данным некоторых пользователей - 5-7 минут) зависание повторялось. Проблема усугубилась тем, что компания ASUS признала наличие проблемы только спустя два для после начала проявления сбоя и долгое время пользователи оставались в неведнии и пытались сами разобраться в чем причина.

В уведомлении ASUS суть проблемы описана лишь в общих чертах, утверждается, что в процессе работы по поддержанию безопасности устройств была допущена ошибка в файле с конфигурацией передаваемых с сервера исправлений, которая привела к нарушению нормальной работы части устройств.

Самостоятельно проанализировав причину сбоя энтузиасты выяснили, что на устройства был доставлен повреждённых файл /jffs/asd/chknvram20230516 с правилами для фонового процесса asd (ASUS AiProtection), отвечающего за применение исправлений для устранения проблем с безопасностью в прошивке. Обработка повреждённого файла привела к исчерпанию доступного свободного места в файловой системе и нехватке оперативной памяти, из-за чего устройство зависало.

В настоящее время компания ASUS уже устранила проблему на своей стороне и убрала повреждённый файл из доставляемых на устройства загрузок. Для решения проблемы в большинстве случаев достаточно простого перезапуска. В случае если перезапуск не помогает рекомендуется сохранить резервную копию настроек и сбросить устройство в заводское состояние (5-10 секунд удерживать кнопку Reset до начала мигания индикатора питания).

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: В DSL-маршрутизаторах Asus, ZTE и Digicom выявлены предопределённые параметры входа
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  5. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов
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Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59161-asus
Ключевые слова: asus, router
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:19, 20/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Бывает.
     
     
  • 2.4, КО (?), 09:23, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы всё ещё автообновляете? Тогда мы идём к вам!
    Ну серьёзно, всегда найдутся ло...тестировщики самого свежего "прямо сейчас и здесь".
    Ни опыт с играми, ни с Windows, ни с Linux, ни с Tesla, ни с...(страница 1 из 99) ничему людей не учит.
     
     
  • 3.5, ДМИТРИЙ НАГИЕВ (?), 09:26, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, что ты такой умный высококвалифицированный спициализд - шмог найти галочку для отключения автообновления! Скажу по секрету - 99.9% пользователей абсолютно плевать на то, что у них по дефолту включена какая-то опция в настройках.
     
     
  • 4.6, Бывалый смузихлёб (?), 09:29, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нагиев, хватит на опеннете просиживать!
    Когда Осторожно Модерн 3 с Ростом запилишь ?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:20, 20/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Это тот самый Asus,чьи материнские платы постоянно сами лезут в инет?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:31, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И загружают подписанные ключами ASUS вирусные BIOS/UEFI.
     

  • 1.3, ДМИТРИЙ НАГИЕВ (?), 09:21, 20/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    "Энтузиасты" сидят на стоке, я все правильно понял?
     
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