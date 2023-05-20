Ошибка в обновлении привела к массовым сбоям маршрутизаторов ASUS

Компания ASUS уведомила пользователей об ошибке в измерениях, доставленных на различные типы маршрутизаторов данной фирмы через систему автоматической доставки обновлений. Ошибка привела к массовым сбоям устройств пользователей - после автоматического применения обновления устройства зависали через несколько минут. После перезагрузки работа возобновлялась, но через какое-то время (по данным некоторых пользователей - 5-7 минут) зависание повторялось. Проблема усугубилась тем, что компания ASUS признала наличие проблемы только спустя два для после начала проявления сбоя и долгое время пользователи оставались в неведнии и пытались сами разобраться в чем причина.

В уведомлении ASUS суть проблемы описана лишь в общих чертах, утверждается, что в процессе работы по поддержанию безопасности устройств была допущена ошибка в файле с конфигурацией передаваемых с сервера исправлений, которая привела к нарушению нормальной работы части устройств.

Самостоятельно проанализировав причину сбоя энтузиасты выяснили, что на устройства был доставлен повреждённых файл /jffs/asd/chknvram20230516 с правилами для фонового процесса asd (ASUS AiProtection), отвечающего за применение исправлений для устранения проблем с безопасностью в прошивке. Обработка повреждённого файла привела к исчерпанию доступного свободного места в файловой системе и нехватке оперативной памяти, из-за чего устройство зависало.

В настоящее время компания ASUS уже устранила проблему на своей стороне и убрала повреждённый файл из доставляемых на устройства загрузок. Для решения проблемы в большинстве случаев достаточно простого перезапуска. В случае если перезапуск не помогает рекомендуется сохранить резервную копию настроек и сбросить устройство в заводское состояние (5-10 секунд удерживать кнопку Reset до начала мигания индикатора питания).



