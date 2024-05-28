Обновление Firefox 126.0.1. Преобразования в компании Mozilla

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|2.7, Bob (??), 18:19, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бабки гугл дает, для вида чисто антимонопольщикам отстать)
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|1.2, Аноним (2), 18:05, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В сбор(КА)ах для платформы macOS на системах с неанглоязычными локалями в Firefox 126 возникли проблемы с отображением локализованного текста в диалоге отправки сообщений об аварийных завершениях.
у меня и на линукс проблемка - менюшки англ., но в настройках язык переключается при выборе локализации.
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|2.14, ПростоЧел (?), 18:56, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думал что это у меня что-то глючит, а оказывается это норма для Firefox :)
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|1.3, nume (ok), 18:08, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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надеюсь наладиться у них, всё же в Firefox есть фишки которых нету в других движках и браузерах на них или они намного хуже.
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|3.8, Аноним (8), 18:22, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, словарь пацанских цитат подключили к опеннету, прикольно
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|2.6, Bob (??), 18:16, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел, в Тайге последние 10 лет сидел? Лиса только дно пробивала за сей период. Ради менее 3% юзербейза мало кто будет совместимость пилить. И так с неохотой под сафари делают.
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|3.9, Аноним (8), 18:23, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузер стал быстрей, расширения не отобрали. Причина тряски?
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|4.16, Аноним (16), 19:03, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы где были 10 лет?
Совместность ломали? Ломали!
Движок меняли? Меняли!
На мнение сообщества гиков (которые неплохо продвигали браузер) болт забивали? Забивали!
Огромное количество функции выносили в конфиг, а потом выкидывали из него? Выкидовали!
Преследовали открытые проекты? Преследовали!
Донатные деньги отправляли на венчурный фонд? Отправляли!
Так что естественно, что при перестановки винды гики устанавливают любой другой браузер!
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|5.17, Аноним (16), 19:07, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё кровати постоянно передвигают. К примеру в мобильной версии были дополнения, потом выпилили а потом опять вернули!
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|3.10, nume (ok), 18:28, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз таки в первые попробовал Firefox в этом году, когда переходил с google based браузеров (Vivaldi например), так что не знаю как было 10 лет назад, но годный хоть и есть отставания, а если использовать floorp то вообще шик будет хоть и не везде)
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|1.5, Аноним (5), 18:13, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Fakespot, PXI, Mozilla Social и Innovation Ecosystems" - ради сего шлака от xpi аддонов отказались?
Удачи какой год подряд иметь Market Share меньше 3%. Ща его самсунг браузер с ПК версией обгонит)
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|2.13, Аноним (13), 18:37, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "Fakespot, PXI, Mozilla Social и Innovation Ecosystems" - ради сего шлака от xpi аддонов отказались?
Иногда лучше жевать.
Формат XPI никуда не девался и до сих пор все дополнения его используют.
Если речь про XUL, то от него отказались для того, чтобы ускорить работу браузера и ускорение было очень заметно.
Техническая матчасть от разработчика дополнений:
https://habr.com/ru/articles/329780/comments/#comment_10242468
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|1.15, Вирт (?), 19:01, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Конечно молодая девочка-юрист лучше всех справиться с ролью директора управляющего разработкой одной из самых сложных и крупных кодовых баз.
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