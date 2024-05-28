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Обновление Firefox 126.0.1. Преобразования в компании Mozilla

28.05.2024 17:43

Доступен корректирующий выпуск Firefox 126.0.1, в котором исправлено несколько проблем:

  • Решены проблемы с нарушением работы механизма drag&drop на платформе Linux. После обновления до Firefox 126 в некоторых конфигурациях перестало работать перемещением мышью вкладок, выделенного текста, изображений, ссылок и прочих объектов.
  • Устранена утечка памяти, приводящая к высокому потреблению памяти процессом, обеспечивающим взаимодействие с GPU, в системах с некоторыми вариантами GPU AMD, такими как AMD Radeon RX 7900 XTX и AMD Ryzen 7840HS.
  • Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было прочитать тэгированные PDF-документы в экранном ридере.
  • В сборах для платформы macOS на системах с неанглоязычными локалями в Firefox 126 возникли проблемы с отображением локализованного текста в диалоге отправки сообщений об аварийных завершениях.

Дополнительно можно отметить объявление о реорганизации управления в компании Mozilla, нацеленной на упрощение и ускорение разработки и масштабирование новых продуктов на разных стадиях их создания. Новые продукты и новые идеи, развиваемые различными командами (например, Fakespot, PXI, Mozilla Social и Innovation Ecosystems) переведены непосредственно под руководство старшего вице-президента по новым продуктам (Адама Фишмана), подчиняющегося непосредственно руководителю (CEO) компании Mozilla Corporation. Также упоминается отделение процессов, связанных с разработкой Firefox, что позволит уделять больше внимания работе по расширению возможностей браузера и ускорить разработку улучшений, делающих продукт более удобным, таких как недавно представленные возможности по вертикальному размещению вкладок, группировке вкладок и быстрому переключению между профилями.

На должность исполнительного директора некоммерческой организации Mozilla Foundation утверждена Набиха Сайед (Nabiha Syed), ранее руководившая новостным изданием The Markup. Набиха отмечена изданием Forbes как один из лучших юристов моложе 30 лет, специализирующихся на отстаивании свободы слова, и является обладателем премии NAACP за защиту гражданских прав в цифровом пространстве.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют виджет с прогнозом погоды
  4. OpenNews: Релиз Firefox 126
  5. OpenNews: В Firefox предложена дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов
  6. OpenNews: Mozilla начала формирование ночных сборок Firefox для Linux-систем на архитектуре ARM64
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61259-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 18:05, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лихорадочное латание дыр и спешная перестановка кроватей.
     
     
  • 2.7, Bob (??), 18:19, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бабки гугл дает, для вида чисто антимонопольщикам отстать)
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:05, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В сбор(КА)ах для платформы macOS на системах с неанглоязычными локалями в Firefox 126 возникли проблемы с отображением локализованного текста в диалоге отправки сообщений об аварийных завершениях.

    у меня и на линукс проблемка - менюшки англ., но в настройках язык переключается при выборе локализации.

     
     
  • 2.14, ПростоЧел (?), 18:56, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думал что это у меня что-то глючит, а оказывается это норма для Firefox :)
     

  • 1.3, nume (ok), 18:08, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надеюсь наладиться у них, всё же в Firefox есть фишки которых нету в других движках и браузерах на них или они намного хуже.
     
     
  • 2.4, Пряник (?), 18:12, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надежда - это морковка перед лицом.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:22, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, словарь пацанских цитат подключили к опеннету, прикольно
     
  • 2.6, Bob (??), 18:16, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, в Тайге последние 10 лет сидел? Лиса только дно пробивала за сей период. Ради менее 3% юзербейза мало кто будет совместимость пилить. И так с неохотой под сафари делают.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 18:23, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузер стал быстрей, расширения не отобрали. Причина тряски?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 19:03, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы где были 10 лет?
    Совместность ломали? Ломали!
    Движок меняли? Меняли!
    На мнение сообщества гиков (которые неплохо продвигали браузер) болт забивали? Забивали!
    Огромное количество функции выносили в конфиг, а потом выкидывали из него? Выкидовали!
    Преследовали открытые проекты? Преследовали!
    Донатные деньги отправляли на венчурный фонд? Отправляли!

    Так что естественно, что при перестановки винды гики устанавливают любой другой браузер!

     
     
  • 5.17, Аноним (16), 19:07, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё кровати постоянно передвигают. К примеру в мобильной версии были дополнения, потом выпилили а потом опять вернули!
     
  • 3.10, nume (ok), 18:28, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз таки в первые попробовал Firefox в этом году, когда переходил с google based браузеров (Vivaldi например), так что не знаю как было 10 лет назад, но годный хоть и есть отставания, а если использовать floorp то вообще шик будет хоть и не везде)
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:13, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Fakespot, PXI, Mozilla Social и Innovation Ecosystems" - ради сего шлака от xpi аддонов отказались?
    Удачи какой год подряд иметь Market Share меньше 3%. Ща его самсунг браузер с ПК версией обгонит)
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:37, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "Fakespot, PXI, Mozilla Social и Innovation Ecosystems" - ради сего шлака от xpi аддонов отказались?

    Иногда лучше жевать.

    Формат XPI никуда не девался и до сих пор все дополнения его используют.

    Если речь про XUL, то от него отказались для того, чтобы ускорить работу браузера и ускорение было очень заметно.

    Техническая матчасть от разработчика дополнений:
    https://habr.com/ru/articles/329780/comments/#comment_10242468

     

  • 1.15, Вирт (?), 19:01, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конечно молодая девочка-юрист лучше всех справиться с ролью директора управляющего разработкой одной из самых сложных и крупных кодовых баз.

     

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