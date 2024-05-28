Первый выпуск XMPP-клиента Conversations Classic

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|1.1, Аноним (1), 11:51, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–19 +/–
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все уже ддавно на телеграме или воцапе, а они всё труп пинают, у хмрр нет перспектив
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|2.3, UD0XAU (?), 11:54, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот кстати недавно ещё в конторе одной использовали...
Вполне jabber прижился.
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|2.6, tty0 (?), 11:56, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Воцап и у хмрр нет перспектив в одной фразе! Очень толстый троллинг.
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|3.63, Аноним (63), 15:41, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В воцаре давно от xmpp одно название. Да даже если и нет - какой толк, если s2s не завезли? Чтобы слаще было от слова xmpp?
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|3.67, YetAnotherOnanym (ok), 15:58, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дружище, я тебе кавычек насыплю, чтобы экономить не нужно было, держи:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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|2.9, Аноним (9), 12:05, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>у хмрр нет перспектив
Но не потому что "все" где-то в другом месте.
"Все" - это вообще не аргумент. До этого "все" были в ICQ, IRC. Хорошие были протоколы? Нет, отвратные. Приложения были еще хуже. И ничего, "все" пользовались. Потому что найти себе владелицу пельменя можно было именно там. Никаких других причин не было никогда.
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|3.18, Аноним (18), 12:39, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ICQ и IRC это пик совершенства по сравнению с современными мессанжерами.
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|4.40, Аноним (40), 13:23, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> ICQ и IRC это пик совершенства по сравнению с современными мессанжерами.
Угу, особенно ИРКа, для которой, чтобы сохранять историю, приходилось лепить костыли в виде bouncer'а.
А еще там были приколы с макс длинной сообщения, что выливалось, при использовании русского языка в не менее веселые баги, если буква в utf8 резалась пополам.
В общем твои вкусы и размышления про "пик совершенства"... весьма специфичны)
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|3.64, Аноним (63), 15:43, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как раз таки для менсенджеров "все" это аргумент первой категории. Какой смысл сидеть в мессенджере, где никого нет? Себе самому смешные картинки кидать?
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|2.10, WE (?), 12:10, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сам XMPP как раз жив и много где используется. Тот же VK раньше через него личку слал, чатики в играх на нём есть. По сути используется там, где контакты в пределах одного сервера.
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|4.65, Аноним (63), 15:46, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, это такая жабо-отмазка. Смотрите! В воцапе и ВК жаба! Выкусите! А то что она там вещь в себе и вместе с водой выплеснули ребен^w федерализацию - хитренько умалчиваем)
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|2.12, Аноним (12), 12:19, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если кому-то воцап мерещится перспективным, то пусть он там сам и гниёт)
Телега со своей "функцией проверки фактов" и забиванием на реальные баги и проблемы безопасности стремительно летит следом за воцапом.
XMPP жил, жив и будет жить и единственная ему альтернатива - Matrix
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|3.49, Аноним (49), 13:45, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На исправление какого рода багов телега забивает, можно пример самых существенных?
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|3.76, Аноним (76), 18:27, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такое когнитивное нарушение - отрицание реальности. Когда тебе говорят "ну смотри, он же помер", а ты в ответ - "пятнышки по телу розовые, значит живой".
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|2.25, крок (?), 12:59, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Туда им и дорога, пусть телегу своими котиками засоряют.
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|3.52, Аноним (49), 13:56, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее не "или", а "и". А то можно подумать, что одно является альтернативой другому. Хотя фактически, это антагонисты.
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|4.59, Аноним (49), 15:24, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SimpleX практически не поддерживает использование одного акккаунта с нескольких устройств. Также SimpleX в принципе непригоден для групповых чатов/конференций с числом участников более нескольких сотен. Signal, по факту, малопригоден.
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|5.62, Аноним (49), 15:30, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополнение. Оба вышеупомянутых ограничения - прямо из FAQ на оффсайте. Что в SimpleX творится по части багов и недоработок, даже представить страшно.
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|6.72, Аноним (53), 16:50, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соглы, но там таких больших чатов и нет. А для личных нужд вполне годится. В любом случае, если в какой-то сервис набежит школота, придется с уходить, потому что сервис неизбежно начнет портиться.
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|1.4, FSA (??), 11:55, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно ещё живо? Я думал те, кто не захотел оставаться в закрытых мессенджерах давно уже ушли на Matrix. Я и сам бросил XMPP несколько лет назад. Идея была хорошая, но многословный XML и не самая лучшая реализация XEP на серверах и клиентах по сути не дали протоколу широко распространиться. А потом пришла эра HTTP и JSON...
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|2.13, Аноним (13), 12:21, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому вообще есть дело до того, во что там мессаги оборачиваются?
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|2.14, Онаним88 (?), 12:31, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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2Аноним:
> Кому вообще есть дело до того, во что там мессаги оборачиваются?
Действительно. Почему на электрон тогда шипят? Кому вообще есть дело до того, чем кнопочки рисуются?
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|3.33, Аноним (33), 13:06, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто среди протоколов передачи сообщений не появилось своего "электрона". Вот пока и нет дела
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|3.68, YetAnotherOnanym (ok), 16:03, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кому вообще есть дело до того, чем кнопочки рисуются?
Владельцу устройства, на экране которого они рисуются.
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|2.17, Аноним (16), 12:37, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конкретно по каким XEP'ам у Вас возникали проблемы? Кроме голословия что-то можете сказать аргументированно?
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|3.28, FSA (??), 13:04, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Конкретно по каким XEP'ам у Вас возникали проблемы? Кроме голословия что-то можете сказать аргументированно?
XEPов очень много. Я в своё время пользовался, например, управлением удалённым клиентом. Например, плагин для Miranda в то время его поддерживал. Ещё есть XEP по поводу хранения истории на сервере. Его не поддерживаю некоторые лёгкие серверы, например, Prosody. Поддержка его клиентами тоже оставляла желать лучшего. Где-то была поддержка, где-то не было.
Проблема именно в обилии XEP и не обязательность их реализации. Их было столько, что каждый реализовывал только то, что считал нужным. И выбрать идеальный клиент и сервер не представлялось возможным. Один одно не умеет, другой другое.
А сейчас мне уже без разницы. Я отказался от XMPP. Да, его можно использовать. Но он потерял свою актуальность.
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|5.37, Аноним (27), 13:09, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UPD: Читать всё равно придётся, но ты будешь знать, что для тебя актуально, а что нет.
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|4.38, Аноним (27), 13:12, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ещё есть XEP по поводу хранения истории на сервере. Его не поддерживаю некоторые лёгкие серверы, например, Prosody.
Так, погоди. А почему это плохо? Кому-то не нужная история на сервере. Кому нужна -- используют другой. Иметь выбор это хорошо.
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|5.51, Аноним (-), 13:56, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому-то не нужная история на сервере. Кому нужна -- используют другой. Иметь выбор это хорошо.
Угу, только намного лучше когда этот выбор - одна строка в конфиге.
Ну или маленькая секция с лимитами.
А так ты не знаешь ни какой будет сервак, к которому подключаешься, ни какой будет клиент.
И потом начинается - один собеседник поддерживает, другой - нет.
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|1.5, Аноним (5), 11:55, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Форк понадобился, чтобы чел наконец смог собирать донаты. Вот и подходящий повод вовремя нашёлся. А не было бы этого, то всегда можно оправдаться ущемлением меньшинств.
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|1.22, АнонимС (-), 12:50, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую xmpp очень и очень давно.
Нравиться.
Поначалу сидел на jabber.ru, но там админы ничего не хотят делать с сервером. Новые технологии не внедряли. (хз, как сейчас, ушел оттуда до их прослушивания третьями лицами).
Перешёл на современный сервер.
Вот с новыми серверами всё супер. И офф. синхронизация, и видео/аудио звонки (только на Conversations), и передача файлов, и шифрование.
Круть.
Кстати, у меня тут знакомый по работе в Китай поехал (Шанхай).
На данный момент через их wifi (отель), без обхода ограничений (VPN) работает только xmpp.
Телеграмм, ватсапп только через vpn.
Из xmpp-программ используются Conversations и Gajim.
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|2.29, 44 (?), 13:04, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На данный момент через их wifi (отель), без обхода ограничений (VPN) работает только xmpp.
имхо, эффект неуловимого джо, если уж впн банят по профилям трафика, то с месенджером проблем не возникнет
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|3.34, Аноним (34), 13:07, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего там Джо. Там сквозное распознавание лиц по всему Китаю, а тут ещё и отель где все по паспорту. Это уже точно известный Джо номер 3742. Который точно известно что писал и что говорил.
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|4.43, Аноним (43), 13:31, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В xmpp как раз честное асиметричное шифрование реализовано, через обмен ключами "ручками", сильно сомневаюсь что китайский майор это расшифрует, блокируют, мб, но не прочтет если паяльник не достанет, так что на какой такой шпиль ты приедешь посмотреть все эти меры не помогут.
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|5.45, Аноним (-), 13:38, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так расшифровывать не обязательно.
Просто гражданину, который не хочет знать что случилось на площади, совершенно не обязательно пользоваться xmpp, с честным асиметричным шифрованием.
А если он им пользуется, то наверняка хочет значть что на площади случилось, кто такой винни пух, и вообще редиска.
Так что протокол заблокировать, миска риса отобрать, кошка жена тоже.
То что такого не произошло - думаю таких просто пока немного.
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|6.47, Аноним2 (-), 13:42, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>А если он им пользуется, то наверняка хочет значть что на площади случилось, кто такой винни пух, и вообще редиска.
Там уже давно всё знают и им на это пофигу.
А вот вы видимо совсем уже отстали от времени (поди возраст, не хотите перемен (получать новые методички)).
Запросите чего нового.
А то как-то скучно.
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|6.55, Аноним (43), 14:33, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если он им пользуется, то наверняка хочет значть что на площади случилось, кто такой винни пух, и вообще редиска.
Ну такое себе, я пользовался году в 2003 просто по приколу, на кнопочной нокии, ну пришел бы майор почитать переписочку и ушел бы нисчем, если ктото пользуется чемто это вовсе не означает что он злодей, зато сильно вероятнее что этот человек сам является майором какойто смежной службы...
Какбы то ни было, государство во все времена закрывало глаза на некоторые незаконные сферы деятельности, и всегда использовало представителей этих незаконных организаций в своих играх, в том числе делая грязную работу их руками и нет никаких причин менять эту традицию.
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|6.69, YetAnotherOnanym (ok), 16:19, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> что случилось на площади
А вот ботик и политику попытался ненавязчиво приплести. А скажи-ка, друг сердешный, откуда такая уверенность, что без xmpp со сквозным шифрованием гражданину негде узнать, что случилось на площади?
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|4.44, Аноним2 (-), 13:33, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо путать анонимность и приватность/конфиденциальность.
Цель у общения может быть разная.
А хочу тайну переписки, но при этом мне всё равно, что кто-то знает сам факт общения.
Для кого-то и это может быть недопустимо, но тогда надо использовать другие средства, да и делать это из других мест.
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|1.24, Аноним (24), 12:56, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Converstaions был удобен и неплох, правда, это было n лет назад. Даже не знаю сколько. А потом автор впилил туда принудительное шифрование к серверу, и не сделал (или выпилил) диалог "принять сертификат", самоподписный например. Тогда Conversations для меня и стал не актуален. Нафига мне эти домены, сертификаты для 2,5 уютных чатиков? Мне IPшника хватало.
Пересказал очень вольно, но какая-то муть такая вот с сертификатами была. Возможно, надо было самоподписный выкачать вручную и засунуть в системной андроид-хранилище, но это я уже не пробовал.
Кстати, как у этого? Можно подключится к серверу с самоподписным сертификатом по ip?
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|2.71, llolik (ok), 16:49, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно подключится к серверу с самоподписным сертификатом по ip?
Там, вроде как, то, к чему подключаемся, должно соответствовать тому, что в SN/SAN сертификата. Нормально там всё подключается и диалог на принятие сертификата на месте. Только сегодня подключал несколько свежих Консерв.
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|1.35, Аноним (-), 13:08, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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этих форков консервы как на дрожжах, уже давно надо было понять, что сама идея conversations порочна и пора бы допиливать альтернативные клиенты, например, pgp к xabber привязать и звонки.
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|2.50, АнонимХВ (-), 13:52, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>xabber
Там разработчики перестали отмазываться, что шифрование нужно только наркоманам?
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|2.73, llolik (ok), 16:52, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Форков консервы достаточно не потому, что клиент плохой, а потому что оригинальный автор, мягко говоря, не сильно хочет работать с сообществом, и пилит как ему нравится и под что выделяют грант.
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|1.39, Роман (??), 13:12, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а также из-за своеобразной реакции автора Conversations на сообщения об ошибках и пулл-запросы.
есть у кого примеры, поделитесь?
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|2.61, Аноним (61), 15:29, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Незачем вытаскивать грязь, она у всех найдётся.
Даниэль (разработчик консервы) не принимает пулл-реквесты, если фича ему не нравится. Это его право.
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|1.66, Аноним (-), 15:55, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Много лет пользовался Conversations и его форками Cheogram Android и monocles chat - это самые продвинутые клиенты XMPP для Android. Но теперь перешёл на TRIfA.
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|1.70, Golangdev (?), 16:26, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> распространяется под лицензией GPLv3
Что самую токсичную выбрали-то ?
Даёшь Apache / BSD / MPL
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|1.78, Аноним (76), 18:29, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзеры жаббира, скажите с кем вы там общаетесь? Или просто муки на 10 анонимов про Линукс?
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|1.79, Fear of the dark (?), 18:38, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Господа вещающие что джаббер сдохнет-вы ошибаетесь)))))
Не всем нужно картинки пересылать, голосовые или видеовызовы.
Но часть аудитории хочет анонимности. Именно за счет них Джаббер жив и будет жить.
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