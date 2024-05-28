Первый выпуск XMPP-клиента Conversations Classic

2.29 , 44 ( ? ), 13:04, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На данный момент через их wifi (отель), без обхода ограничений (VPN) работает только xmpp. имхо, эффект неуловимого джо, если уж впн банят по профилям трафика, то с месенджером проблем не возникнет

3.34 , Аноним ( 34 ), 13:07, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего там Джо. Там сквозное распознавание лиц по всему Китаю, а тут ещё и отель где все по паспорту. Это уже точно известный Джо номер 3742. Который точно известно что писал и что говорил.

4.43 , Аноним ( 43 ), 13:31, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В xmpp как раз честное асиметричное шифрование реализовано, через обмен ключами "ручками", сильно сомневаюсь что китайский майор это расшифрует, блокируют, мб, но не прочтет если паяльник не достанет, так что на какой такой шпиль ты приедешь посмотреть все эти меры не помогут.

5.45 , Аноним ( - ), 13:38, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так расшифровывать не обязательно.

Просто гражданину, который не хочет знать что случилось на площади, совершенно не обязательно пользоваться xmpp, с честным асиметричным шифрованием.

А если он им пользуется, то наверняка хочет значть что на площади случилось, кто такой винни пух, и вообще редиска. Так что протокол заблокировать, миска риса отобрать, кошка жена тоже.

То что такого не произошло - думаю таких просто пока немного.

6.47 , Аноним2 (-), 13:42, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >А если он им пользуется, то наверняка хочет значть что на площади случилось, кто такой винни пух, и вообще редиска. Там уже давно всё знают и им на это пофигу.

А вот вы видимо совсем уже отстали от времени (поди возраст, не хотите перемен (получать новые методички)).

Запросите чего нового.

А то как-то скучно.

6.55 , Аноним ( 43 ), 14:33, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если он им пользуется, то наверняка хочет значть что на площади случилось, кто такой винни пух, и вообще редиска. Ну такое себе, я пользовался году в 2003 просто по приколу, на кнопочной нокии, ну пришел бы майор почитать переписочку и ушел бы нисчем, если ктото пользуется чемто это вовсе не означает что он злодей, зато сильно вероятнее что этот человек сам является майором какойто смежной службы... Какбы то ни было, государство во все времена закрывало глаза на некоторые незаконные сферы деятельности, и всегда использовало представителей этих незаконных организаций в своих играх, в том числе делая грязную работу их руками и нет никаких причин менять эту традицию.

6.69 , YetAnotherOnanym ( ok ), 16:19, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > что случилось на площади А вот ботик и политику попытался ненавязчиво приплести. А скажи-ка, друг сердешный, откуда такая уверенность, что без xmpp со сквозным шифрованием гражданину негде узнать, что случилось на площади?

4.44 , Аноним2 (-), 13:33, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не надо путать анонимность и приватность/конфиденциальность.

Цель у общения может быть разная.

А хочу тайну переписки, но при этом мне всё равно, что кто-то знает сам факт общения. Для кого-то и это может быть недопустимо, но тогда надо использовать другие средства, да и делать это из других мест.

